"Роскосмос" счел санкции США попыткой помешать полетам в дальний космос
12:50 30.11.2020 (обновлено: 15:58 30.11.2020)
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США пытаются помешать России создать ядерный буксир для полетов в дальний космос, заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик, комментируя информацию о планируемых санкциях США в отношении предприятий госкорпорации.
"Наше предприятие, которое работает с источниками радиоактивными, что касается нашего проекта, судя по всему, космического буксира. Они (США. — Прим. ред.) хотят эту тему (сорвать. — Прим. ред.), с учетом освоения Луны. Только на новых источниках можно будет добраться в дальний космос. И, я так понимаю, они в длинную таким вот образом заходят, пытаются оградить конкуренцию", — сказал Дубик в понедельник в ходе выступления в Совете Федерации.
Ранее из чернового варианта проекта нового американского санкционного списка, который подготовлен администрацией Дональда Трампа и с которым удалось ознакомиться РИА Новости, стало известно, что под ограничения сотрудничества с американскими компаниями могут попасть научный институт "Роскосмоса" и российский производитель ракетно-космической техники.
Создание ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется с 2010 года.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на Королёвских чтениях, говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.
В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 впервые был показан макет буксира, а в 2020 на форуме "Армия-2020" — трехмерная графика его работы в космосе.
Как рассказал ранее в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, ученые в следующем году начнут разрабатывать конкретные варианты использования ядерного буксира. Один из возможных проектов — взятие проб грунта на одном из спутников Юпитера.