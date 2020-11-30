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"Роскосмос" счел санкции США попыткой помешать полетам в дальний космос
"Роскосмос" счел санкции США попыткой помешать полетам в дальний космос
США пытаются помешать России создать ядерный буксир для полетов в дальний космос, заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик, комментируя... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:50
2020-11-30T15:58
дональд трамп
юрий урличич
институт космических исследований
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роскосмос
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США пытаются помешать России создать ядерный буксир для полетов в дальний космос, заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик, комментируя информацию о планируемых санкциях США в отношении предприятий госкорпорации."Наше предприятие, которое работает с источниками радиоактивными, что касается нашего проекта, судя по всему, космического буксира. Они (США. — Прим. ред.) хотят эту тему (сорвать. — Прим. ред.), с учетом освоения Луны. Только на новых источниках можно будет добраться в дальний космос. И, я так понимаю, они в длинную таким вот образом заходят, пытаются оградить конкуренцию", — сказал Дубик в понедельник в ходе выступления в Совете Федерации.Ранее из чернового варианта проекта нового американского санкционного списка, который подготовлен администрацией Дональда Трампа и с которым удалось ознакомиться РИА Новости, стало известно, что под ограничения сотрудничества с американскими компаниями могут попасть научный институт "Роскосмоса" и российский производитель ракетно-космической техники.Создание ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется с 2010 года.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на Королёвских чтениях, говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 впервые был показан макет буксира, а в 2020 на форуме "Армия-2020" — трехмерная графика его работы в космосе.Как рассказал ранее в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, ученые в следующем году начнут разрабатывать конкретные варианты использования ядерного буксира. Один из возможных проектов — взятие проб грунта на одном из спутников Юпитера.
https://ria.ru/20201126/roskosmos-1586450733.html
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дональд трамп, юрий урличич, институт космических исследований, россия, космос - риа наука, роскосмос, совет федерации рф, сша

"Роскосмос" счел санкции США попыткой помешать полетам в дальний космос

12:50 30.11.2020 (обновлено: 15:58 30.11.2020)
 
© РИА НовостиМакет космического ядерного буксира, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019
Макет космического ядерного буксира, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США пытаются помешать России создать ядерный буксир для полетов в дальний космос, заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик, комментируя информацию о планируемых санкциях США в отношении предприятий госкорпорации.
"Наше предприятие, которое работает с источниками радиоактивными, что касается нашего проекта, судя по всему, космического буксира. Они (США. — Прим. ред.) хотят эту тему (сорвать. — Прим. ред.), с учетом освоения Луны. Только на новых источниках можно будет добраться в дальний космос. И, я так понимаю, они в длинную таким вот образом заходят, пытаются оградить конкуренцию", — сказал Дубик в понедельник в ходе выступления в Совете Федерации.
Ураган Женевьева у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 14:54
"Роскосмос" планирует приступить к переговорам о судьбе МКС в 2021 году
Ранее из чернового варианта проекта нового американского санкционного списка, который подготовлен администрацией Дональда Трампа и с которым удалось ознакомиться РИА Новости, стало известно, что под ограничения сотрудничества с американскими компаниями могут попасть научный институт "Роскосмоса" и российский производитель ракетно-космической техники.
Создание ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется с 2010 года.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на Королёвских чтениях, говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.
В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 впервые был показан макет буксира, а в 2020 на форуме "Армия-2020" — трехмерная графика его работы в космосе.
Как рассказал ранее в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, ученые в следующем году начнут разрабатывать конкретные варианты использования ядерного буксира. Один из возможных проектов — взятие проб грунта на одном из спутников Юпитера.
Расстояние от Земли до Солнца - РИА Новости, 1920, 22.04.2020
22 апреля, 09:00РИА Наука
В дальний космос — без топлива. Новая разработка российских ученых
 
Дональд ТрампЮрий УрличичИнститут космических исследованийРоссияКосмос - РИА НаукаРоскосмосСовет Федерации РФСША
 
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