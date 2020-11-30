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https://ria.ru/20201130/rezidentsiya-1586898168.html
В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
Резиденция Деда Мороза и ярмарка появятся в развлекательном парке "Остров Мечты" в Москве к Новому году, также гостям покажут спектакль о любви, сообщили РИА... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:57
2020-11-30T11:06
культура
туризм
новости - туризм
новый год
дед мороз
москва
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Резиденция Деда Мороза и ярмарка появятся в развлекательном парке "Остров Мечты" в Москве к Новому году, также гостям покажут спектакль о любви, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка."С 5 декабря по 10 января на территории "Острова Мечты" гостей ждёт сказочная новогодняя программа для детей и взрослых. Развлечься можно будет как в тематическом парке, куда понадобится билет, так и на территориях городского променада и ландшафтного парка со свободным входом", - рассказали в пресс-службе.В парке отметили, что уже в субботу в самой холодной тематической зоне "Острова Мечты" - "Замке Снежной королевы" - появится резиденция Деда Мороза. А с 26 декабря в свой дом Мечты прибудет и сам главный волшебник зимы – с ним можно будет сделать сказочное фото и загадать новогоднее желание."Для того чтобы встретиться с Дедом Морозом, с 26 декабря на посещение дома волшебника понадобится специальный билет, который приобретается в дополнение к входному билету в тематический парк. При покупке билета на посещение Деда Мороза каждому гостю подарят подарок от Снежной королевы и сладости. Стоимость билета "В гости к Деду Морозу" с подарком составит 800 рублей, при этом родитель имеет право сопроводить ребенка бесплатно. Прогуляться по резиденции можно будет до 10 января", - уточнили в пресс-службе.При этом в парке сообщили, что гулять по сказочным мультипликационным мирам и кататься на аттракционах можно будет под мелодии любимых новогодних песен, которые исполнит ансамбль "Белый квинтет". А также посетителям приготовили спектакль по мотивам сказки А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" с цирковыми и каскадерскими трюками, яркими танцами и летающими русалками. Просмотр спектакля входит в стоимость билета в тематический парк. Расписание шоу можно будет уточнить на сайте."Также на территории главной аллеи ландшафтного парка и городского променада "Острова Мечты" – прогулочной зоны, накрытой стеклянными куполами, – появится новогодняя ярмарка. Около 40 украшенных деревянных домиков будут предлагать гостям сезонные зимние и праздничные товары, а также еду и напитки. Здесь гости смогут найти новогодние подарки на любой вкус", - рассказали в "Острове мечты".Рестораны городского променада также приготовили для посетителей праздничную программу – бесплатные и платные кулинарные мастер-классы, например, гости смогут приготовить десерты, пиццу и расписать пряничный домик, приготовить хинкали и хачапури."Обращаем внимание, что для посещения "Острова Мечты" необходимо соблюдать социальную дистанцию, соблюдать разметку и использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Администрация парка имеет право отказать в посещении гостям, не соблюдающим данные правила", - подчеркнули в пресс-службе."Остров Мечты" – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, который расположен в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html
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туризм, новости - туризм, новый год, дед мороз, москва, общество

В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза

08:57 30.11.2020 (обновлено: 11:06 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Мария ДевахинаКрытый парк развлечений "Остров мечты" в Москве
Крытый парк развлечений Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Резиденция Деда Мороза и ярмарка появятся в развлекательном парке "Остров Мечты" в Москве к Новому году, также гостям покажут спектакль о любви, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
"С 5 декабря по 10 января на территории "Острова Мечты" гостей ждёт сказочная новогодняя программа для детей и взрослых. Развлечься можно будет как в тематическом парке, куда понадобится билет, так и на территориях городского променада и ландшафтного парка со свободным входом", - рассказали в пресс-службе.
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В парке отметили, что уже в субботу в самой холодной тематической зоне "Острова Мечты" - "Замке Снежной королевы" - появится резиденция Деда Мороза. А с 26 декабря в свой дом Мечты прибудет и сам главный волшебник зимы – с ним можно будет сделать сказочное фото и загадать новогоднее желание.
"Для того чтобы встретиться с Дедом Морозом, с 26 декабря на посещение дома волшебника понадобится специальный билет, который приобретается в дополнение к входному билету в тематический парк. При покупке билета на посещение Деда Мороза каждому гостю подарят подарок от Снежной королевы и сладости. Стоимость билета "В гости к Деду Морозу" с подарком составит 800 рублей, при этом родитель имеет право сопроводить ребенка бесплатно. Прогуляться по резиденции можно будет до 10 января", - уточнили в пресс-службе.
При этом в парке сообщили, что гулять по сказочным мультипликационным мирам и кататься на аттракционах можно будет под мелодии любимых новогодних песен, которые исполнит ансамбль "Белый квинтет". А также посетителям приготовили спектакль по мотивам сказки А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" с цирковыми и каскадерскими трюками, яркими танцами и летающими русалками. Просмотр спектакля входит в стоимость билета в тематический парк. Расписание шоу можно будет уточнить на сайте.
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"Также на территории главной аллеи ландшафтного парка и городского променада "Острова Мечты" – прогулочной зоны, накрытой стеклянными куполами, – появится новогодняя ярмарка. Около 40 украшенных деревянных домиков будут предлагать гостям сезонные зимние и праздничные товары, а также еду и напитки. Здесь гости смогут найти новогодние подарки на любой вкус", - рассказали в "Острове мечты".
Рестораны городского променада также приготовили для посетителей праздничную программу – бесплатные и платные кулинарные мастер-классы, например, гости смогут приготовить десерты, пиццу и расписать пряничный домик, приготовить хинкали и хачапури.
"Обращаем внимание, что для посещения "Острова Мечты" необходимо соблюдать социальную дистанцию, соблюдать разметку и использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Администрация парка имеет право отказать в посещении гостям, не соблюдающим данные правила", - подчеркнули в пресс-службе.
Сказка под открытым небом: в Москве открылся парк "Остров мечты"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров. Здесь расположены крупнейший в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, торговые галереи и ландшафтный парк под открытым небом.

Открытие тематического парка Остров мечты
1 из 9

"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров. Здесь расположены крупнейший в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, торговые галереи и ландшафтный парк под открытым небом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Общая площадь построек под крышей составляет 300 тысяч квадратных метров. Ландшафтный парк занимает 44 гектара. Инвестиции в проект составили полтора миллиарда долларов.

Посетители на открытии тематического парка Остров мечты в Нагатинской пойме в Москве. 29 февраля 2020
2 из 9

Общая площадь построек под крышей составляет 300 тысяч квадратных метров. Ландшафтный парк занимает 44 гектара. Инвестиции в проект составили полтора миллиарда долларов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Стандартный билет для посетителя старше 10 лет обойдется в 2,2 тысячи рублей в будни и 2,9 тысячи рублей в выходные.

Открытие тематического парка Остров мечты
3 из 9

Стандартный билет для посетителя старше 10 лет обойдется в 2,2 тысячи рублей в будни и 2,9 тысячи рублей в выходные.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

При этом предусмотрена система льгот и скидок. Так, детский билет (до 10 лет) стоит в 1,9-2,6 тысячи рублей. Предусмотрен и семейный билет по схеме 2 + 2 – 7,4-9,9 тысячи рублей. Также заявлены скидки для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

Открытие тематического парка Остров мечты
4 из 9

При этом предусмотрена система льгот и скидок. Так, детский билет (до 10 лет) стоит в 1,9-2,6 тысячи рублей. Предусмотрен и семейный билет по схеме 2 + 2 – 7,4-9,9 тысячи рублей. Также заявлены скидки для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Парк будет работать с понедельника по четверг с 12 до 22 часов, в пятницу — с 12 до 00 часов, в выходные - с 10 до 00 часов. Прогнозируется, что годовая посещаемость парка развлечений составит 7,5 миллиона человек, а всего комплекса в целом — 50 миллионов человек.

Открытие тематического парка Остров мечты
5 из 9

Парк будет работать с понедельника по четверг с 12 до 22 часов, в пятницу — с 12 до 00 часов, в выходные - с 10 до 00 часов. Прогнозируется, что годовая посещаемость парка развлечений составит 7,5 миллиона человек, а всего комплекса в целом — 50 миллионов человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сейчас из 24 аттракционов работают 20, остальные откроются к 28 марта. По словам организаторов, кроме обязательной сертификации все аттракционы прошли и добровольную с помощью специализированной немецкой компании.

Участники театрализованного преставления на открытии тематического парка Остров мечты в Нагатинской пойме в Москве
6 из 9

Сейчас из 24 аттракционов работают 20, остальные откроются к 28 марта. По словам организаторов, кроме обязательной сертификации все аттракционы прошли и добровольную с помощью специализированной немецкой компании.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В ближайшие годы столичные власти намерены открыть рядом с "Островом мечты" станцию метро "Парк чудес". Она войдет в состав Бирюлевской линии.

Открытие тематического парка Остров мечты
7 из 9

В ближайшие годы столичные власти намерены открыть рядом с "Островом мечты" станцию метро "Парк чудес". Она войдет в состав Бирюлевской линии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Никольский

В четверг парк развлечений осмотрел президент Владимир Путин. До официального открытия "Остров мечты" смогли посетить воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.

Президент РФ Владимир Путин в новом детском парке развлечений Остров мечты
8 из 9

В четверг парк развлечений осмотрел президент Владимир Путин. До официального открытия "Остров мечты" смогли посетить воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Во время осмотра тематического парка президента окружили дети. Каждый хотел сфотографироваться с главой государства, из-за чего даже образовалась небольшая давка.

Президент РФ Владимир Путин общается с юными посетителями детского парка развлечений Остров мечты
9 из 9

Во время осмотра тематического парка президента окружили дети. Каждый хотел сфотографироваться с главой государства, из-за чего даже образовалась небольшая давка.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 9

"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров. Здесь расположены крупнейший в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, торговые галереи и ландшафтный парк под открытым небом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 9

Общая площадь построек под крышей составляет 300 тысяч квадратных метров. Ландшафтный парк занимает 44 гектара. Инвестиции в проект составили полтора миллиарда долларов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 9

Стандартный билет для посетителя старше 10 лет обойдется в 2,2 тысячи рублей в будни и 2,9 тысячи рублей в выходные.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 9

При этом предусмотрена система льгот и скидок. Так, детский билет (до 10 лет) стоит в 1,9-2,6 тысячи рублей. Предусмотрен и семейный билет по схеме 2 + 2 – 7,4-9,9 тысячи рублей. Также заявлены скидки для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 9

Парк будет работать с понедельника по четверг с 12 до 22 часов, в пятницу — с 12 до 00 часов, в выходные - с 10 до 00 часов. Прогнозируется, что годовая посещаемость парка развлечений составит 7,5 миллиона человек, а всего комплекса в целом — 50 миллионов человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 9

Сейчас из 24 аттракционов работают 20, остальные откроются к 28 марта. По словам организаторов, кроме обязательной сертификации все аттракционы прошли и добровольную с помощью специализированной немецкой компании.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 9

В ближайшие годы столичные власти намерены открыть рядом с "Островом мечты" станцию метро "Парк чудес". Она войдет в состав Бирюлевской линии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 9

В четверг парк развлечений осмотрел президент Владимир Путин. До официального открытия "Остров мечты" смогли посетить воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.

© РИА Новости / Алексей Никольский
9 из 9

Во время осмотра тематического парка президента окружили дети. Каждый хотел сфотографироваться с главой государства, из-за чего даже образовалась небольшая давка.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Остров Мечты" – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, который расположен в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов.
 
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