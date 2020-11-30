https://ria.ru/20201130/rezidentsiya-1586898168.html

В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза

В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза

Резиденция Деда Мороза и ярмарка появятся в развлекательном парке "Остров Мечты" в Москве к Новому году, также гостям покажут спектакль о любви, сообщили РИА... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:57

2020-11-30T08:57

2020-11-30T11:06

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Резиденция Деда Мороза и ярмарка появятся в развлекательном парке "Остров Мечты" в Москве к Новому году, также гостям покажут спектакль о любви, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка."С 5 декабря по 10 января на территории "Острова Мечты" гостей ждёт сказочная новогодняя программа для детей и взрослых. Развлечься можно будет как в тематическом парке, куда понадобится билет, так и на территориях городского променада и ландшафтного парка со свободным входом", - рассказали в пресс-службе.В парке отметили, что уже в субботу в самой холодной тематической зоне "Острова Мечты" - "Замке Снежной королевы" - появится резиденция Деда Мороза. А с 26 декабря в свой дом Мечты прибудет и сам главный волшебник зимы – с ним можно будет сделать сказочное фото и загадать новогоднее желание."Для того чтобы встретиться с Дедом Морозом, с 26 декабря на посещение дома волшебника понадобится специальный билет, который приобретается в дополнение к входному билету в тематический парк. При покупке билета на посещение Деда Мороза каждому гостю подарят подарок от Снежной королевы и сладости. Стоимость билета "В гости к Деду Морозу" с подарком составит 800 рублей, при этом родитель имеет право сопроводить ребенка бесплатно. Прогуляться по резиденции можно будет до 10 января", - уточнили в пресс-службе.При этом в парке сообщили, что гулять по сказочным мультипликационным мирам и кататься на аттракционах можно будет под мелодии любимых новогодних песен, которые исполнит ансамбль "Белый квинтет". А также посетителям приготовили спектакль по мотивам сказки А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" с цирковыми и каскадерскими трюками, яркими танцами и летающими русалками. Просмотр спектакля входит в стоимость билета в тематический парк. Расписание шоу можно будет уточнить на сайте."Также на территории главной аллеи ландшафтного парка и городского променада "Острова Мечты" – прогулочной зоны, накрытой стеклянными куполами, – появится новогодняя ярмарка. Около 40 украшенных деревянных домиков будут предлагать гостям сезонные зимние и праздничные товары, а также еду и напитки. Здесь гости смогут найти новогодние подарки на любой вкус", - рассказали в "Острове мечты".Рестораны городского променада также приготовили для посетителей праздничную программу – бесплатные и платные кулинарные мастер-классы, например, гости смогут приготовить десерты, пиццу и расписать пряничный домик, приготовить хинкали и хачапури."Обращаем внимание, что для посещения "Острова Мечты" необходимо соблюдать социальную дистанцию, соблюдать разметку и использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Администрация парка имеет право отказать в посещении гостям, не соблюдающим данные правила", - подчеркнули в пресс-службе."Остров Мечты" – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, который расположен в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html

https://ria.ru/20201110/restorany-1584008522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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