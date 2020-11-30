https://ria.ru/20201130/razminirovanie-1587044340.html

Баку заявил, что турецкие военные проведут разминирование в Карабахе

Баку заявил, что турецкие военные проведут разминирование в Карабахе

Турецкие военные специалисты проведут разминирование на территориях, перешедших под контроль Баку в Карабахе, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T20:23

2020-11-30T20:23

2020-11-30T20:23

минобороны азербайджана

нагорный карабах

турция

азербайджан

в мире

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БАКУ, 30 ноя - РИА Новости. Турецкие военные специалисты проведут разминирование на территориях, перешедших под контроль Баку в Карабахе, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана."Специалисты ВС Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях. Турецкие военные специалисты проведут работу по разминированию и очистке этих территорий от взрывных устройств, а также организуют учебные занятия для наших инженерных подразделений", - сообщает ведомство.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201127/karabakh-1586604585.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

турция

азербайджан

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минобороны азербайджана, нагорный карабах, турция, азербайджан, в мире