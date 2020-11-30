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Песков ответил на вопрос о планах Путина перед переговорами ОПЕК+
Песков ответил на вопрос о планах Путина перед переговорами ОПЕК+
Контактов президента РФ Владимира Путина с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана перед переговорами в рамках ОПЕК+ не планируется, сообщил... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:06
2020-11-30T13:13
опек
дмитрий песков
владимир путин
саудовская аравия
оаэ
казахстан
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Контактов президента РФ Владимира Путина с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана перед переговорами в рамках ОПЕК+ не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, сейчас пока нет таких планов", - ответил он на вопрос про вероятность встречи с руководством Саудовской Аравии."Нет, ничего не запланировано", - сказал он касательно встреч с руководством ОАЭ и Казахстана.Серия заседаний ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря, по их итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. В понедельник с данным вопросом должна определиться ОПЕК, во вторник - весь альянс. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне "второй волны" пандемии COVID-19.Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие по добыче нефти страны в альянсе ОПЕК+, также они являются сопредседателями мониторингового комитета сделки. ОАЭ и Казахстан, по данным СМИ, выступают против продления текущих условий сделки.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Для России такое смягчение означает возможность нарастить свою добычу на объем порядка 450 тысяч баррелей в день.
https://ria.ru/20201130/opek-1586942517.html
https://ria.ru/20201124/putin-1586092151.html
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опек, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, оаэ, казахстан, в мире

Песков ответил на вопрос о планах Путина перед переговорами ОПЕК+

13:06 30.11.2020 (обновлено: 13:13 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Контактов президента РФ Владимира Путина с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана перед переговорами в рамках ОПЕК+ не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас пока нет таких планов", - ответил он на вопрос про вероятность встречи с руководством Саудовской Аравии.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 13:04
В Кремле прокомментировали текущие разногласия ОПЕК+
"Нет, ничего не запланировано", - сказал он касательно встреч с руководством ОАЭ и Казахстана.
Серия заседаний ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря, по их итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. В понедельник с данным вопросом должна определиться ОПЕК, во вторник - весь альянс. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне "второй волны" пандемии COVID-19.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Путин поблагодарил короля Саудовской Аравии за совместную работу в ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие по добыче нефти страны в альянсе ОПЕК+, также они являются сопредседателями мониторингового комитета сделки. ОАЭ и Казахстан, по данным СМИ, выступают против продления текущих условий сделки.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Для России такое смягчение означает возможность нарастить свою добычу на объем порядка 450 тысяч баррелей в день.
 
ОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияОАЭКазахстанВ мире
 
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