https://ria.ru/20201130/protest-1587025255.html

В Ереване прошла акция протеста против Пашиняна

В Ереване прошла акция протеста против Пашиняна

Акция оппозиции у дома правительства Армении в Ереване завершилась, силовики покидают этот район, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:34

2020-11-30T18:34

2020-11-30T20:34

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ЕРЕВАН, 30 ноя — РИА Новости. Акция оппозиции у дома правительства Армении в Ереване завершилась, силовики покидают этот район, сообщил корреспондент РИА Новости.Протестующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Митинг продлился около двух часов, в нем приняли участие не более 50 человек. Протестующие вели себя спокойно, на площади также были журналисты, в том числе иностранные.Сообщалось также, что ряд сторонников оппозиции попытались перекрыть центральную площадь Маштоца, однако их оттеснили силовики. В полиции уточнили, что здесь задержали более 30 человек.В Ереване уже несколько недель проходят протесты оппозиции, которая требует отставки Пашиняна из-за подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.Согласно документу, согласованному 10 ноября Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном, силы Баку и Еревана останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение стало для него крайне тяжелым. Алиев, в свою очередь, назвал это капитуляцией Армении.

https://ria.ru/20201130/boeviki-1586989251.html

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Противники Пашиняна у правительства Армении Противники Пашиняна собрались у правительства Армении в центре Еревана, здание оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости 2020-11-30T18:34 true PT0M30S

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