https://ria.ru/20201130/protest-1587025255.html
В Ереване прошла акция протеста против Пашиняна
В Ереване прошла акция протеста против Пашиняна
Акция оппозиции у дома правительства Армении в Ереване завершилась, силовики покидают этот район, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:34
2020-11-30T18:34
2020-11-30T20:34
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ЕРЕВАН, 30 ноя — РИА Новости. Акция оппозиции у дома правительства Армении в Ереване завершилась, силовики покидают этот район, сообщил корреспондент РИА Новости.Протестующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Митинг продлился около двух часов, в нем приняли участие не более 50 человек. Протестующие вели себя спокойно, на площади также были журналисты, в том числе иностранные.Сообщалось также, что ряд сторонников оппозиции попытались перекрыть центральную площадь Маштоца, однако их оттеснили силовики. В полиции уточнили, что здесь задержали более 30 человек.В Ереване уже несколько недель проходят протесты оппозиции, которая требует отставки Пашиняна из-за подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.Согласно документу, согласованному 10 ноября Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном, силы Баку и Еревана останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение стало для него крайне тяжелым. Алиев, в свою очередь, назвал это капитуляцией Армении.
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Противники Пашиняна у правительства Армении
Противники Пашиняна собрались у правительства Армении в центре Еревана, здание оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости
2020-11-30T18:34
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РИА Новости
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РИА Новости
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ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 30 ноя — РИА Новости. Акция оппозиции у дома правительства Армении в Ереване завершилась, силовики покидают этот район, сообщил корреспондент РИА Новости.
Протестующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна
.
Митинг продлился около двух часов, в нем приняли участие не более 50 человек. Протестующие вели себя спокойно, на площади также были журналисты, в том числе иностранные.
Сообщалось также, что ряд сторонников оппозиции попытались перекрыть центральную площадь Маштоца, однако их оттеснили силовики. В полиции уточнили, что здесь задержали более 30 человек.
В Ереване
уже несколько недель проходят протесты оппозиции, которая требует отставки Пашиняна из-за подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.
Согласно документу, согласованному 10 ноября Владимиром Путиным
, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
и Пашиняном, силы Баку
и Еревана останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией
, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение стало для него крайне тяжелым. Алиев, в свою очередь, назвал это капитуляцией Армении.