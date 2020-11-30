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Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
Власти Приморья опровергли информацию о том, что мост на остров Русский во Владивостоке будет закрыт до Нового года, значительный объем работ по очистке вант... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:19
2020-12-01T08:38
последствия непогоды в приморье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Власти Приморья опровергли информацию о том, что мост на остров Русский во Владивостоке будет закрыт до Нового года, значительный объем работ по очистке вант ото льда будет выполнен на этой неделе.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Открытие моста несколько раз переносили."В социальных сетях начали активно обсуждать, что якобы мост на остров Русский будет закрыт до Нового года. Мы получили официальный ответ от обслуживающей его организации. Как сообщили в ФКУ ДСД "Дальний Восток", сейчас борьбой с обледенением вант и пилонов занимаются больше 20 альпинистов, окончательные сроки завершения работ пока назвать сложно, но целый месяц точно не потребуется", - говорится в сообщении правительства Приморья.Отмечается, что сроки открытия моста могут быть названы в среду-четверг, когда будет выполнен значительный и самый трудный объем работ.При хорошей погоде оставшаяся работа займет не менее недели, сообщила обслуживающая организация ФКУ ДСД "Дальний Восток"."Во Владивостоке осталось очистить 45 вант Русского моста. Таков фронт работ альпинистов в ближайшие дни. Всего на объекте занято 25 человек… Несмотря на сильный ветер, промышленные альпинисты ведут непрерывный демонтаж ледяных масс с мостового сооружения: в выходные, 28 и 29 ноября, очищено 14 вант. В настоящее время 123 из 168 вант Русского моста не представляют угрозы для пользователей", - говорится в сообщении.Отмечается, что при относительно хорошей погоде для полной ликвидации последствий ледяного дождя на Русском мосту потребуется не менее семи дней. После удаления льда с вант альпинисты приступят к очистке пилонов.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201127/most-1586549352.html
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последствия непогоды в приморье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, общество

Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года

08:19 30.11.2020 (обновлено: 08:38 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Власти Приморья опровергли информацию о том, что мост на остров Русский во Владивостоке будет закрыт до Нового года, значительный объем работ по очистке вант ото льда будет выполнен на этой неделе.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Открытие моста несколько раз переносили.
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
"В социальных сетях начали активно обсуждать, что якобы мост на остров Русский будет закрыт до Нового года. Мы получили официальный ответ от обслуживающей его организации. Как сообщили в ФКУ ДСД "Дальний Восток", сейчас борьбой с обледенением вант и пилонов занимаются больше 20 альпинистов, окончательные сроки завершения работ пока назвать сложно, но целый месяц точно не потребуется", - говорится в сообщении правительства Приморья.
Отмечается, что сроки открытия моста могут быть названы в среду-четверг, когда будет выполнен значительный и самый трудный объем работ.
При хорошей погоде оставшаяся работа займет не менее недели, сообщила обслуживающая организация ФКУ ДСД "Дальний Восток".
"Во Владивостоке осталось очистить 45 вант Русского моста. Таков фронт работ альпинистов в ближайшие дни. Всего на объекте занято 25 человек… Несмотря на сильный ветер, промышленные альпинисты ведут непрерывный демонтаж ледяных масс с мостового сооружения: в выходные, 28 и 29 ноября, очищено 14 вант. В настоящее время 123 из 168 вант Русского моста не представляют угрозы для пользователей", - говорится в сообщении.
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Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
Отмечается, что при относительно хорошей погоде для полной ликвидации последствий ледяного дождя на Русском мосту потребуется не менее семи дней. После удаления льда с вант альпинисты приступят к очистке пилонов.
Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
 
Последствия непогоды в ПриморьеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русский (остров)ВладивостокОбщество
 
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