https://ria.ru/20201130/prigovor-1586933306.html

Жителю Екатеринбурга, ударившему журналиста на протестах, назначили штраф

Жителю Екатеринбурга, ударившему журналиста на протестах, назначили штраф

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 35 тысяч рублей местному жителю Максиму Шибанову, который обвинялся в нанесении побоев журналисту... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:25

2020-11-30T12:25

2020-11-30T12:25

ситуация вокруг строительства храма в екатеринбурге

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155350/06/1553500674_0:147:3117:1900_1400x0_80_0_0_fd2a2539e6df7613de9a10022a080773.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 35 тысяч рублей местному жителю Максиму Шибанову, который обвинялся в нанесении побоев журналисту Максиму Румянцеву во время протестов в сквере в апреле 2019 года, еще почти 90 тысяч он выплатит истцу.По данным суда, 7 апреля 2019 года во время протестов в сквере у Театра драмы Шибанов "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" вступил в конфликт с Румянцевым и ударил его ладонью в лицо, после чего журналист упал и стукнулся головой об асфальт. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у него сотрясение мозга легкой степени и кровоподтек затылка и носа.Вину Шибанов не признал, поясняя, что случайно проходил мимо сквера и решил посмотреть, что происходит, и заметил Румянцева, который оскорблял окружающих. Молодой человек, по его словам, сделал замечания журналисту, который в ответ назвал его "девочкой" и начал прилюдно унижать. Шибанов оттолкнул Румянцева от себя, "практически не задев", а журналист якобы "наигранно повалился на землю". Шибанову было предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью. Румянцев просил суд взыскать с него компенсацию морального и физического вреда в размере 500 тысяч рублей, еще 107 тысяч - за потерянный заработок за один месяц и на возмещение юридических расходов."Шибанова признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей. Исковые требования Румянцева удовлетворить частично. Взыскать с Шибанова в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, 30 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя в общем размере 57,5 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", - огласила судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".Споры о том, что должно быть на городской набережной - храм или сквер, в Екатеринбурге велись давно. Собор должен был стать подарком горожанам к 300-летию Екатеринбурга. Но в мае прошлого года, как только парк с фонтаном оказался окружен забором, вспыхнул конфликт. Острая фаза противостояния между противниками и сторонниками строительства храма длилась почти неделю. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Позже суд приговорил некоторых из них к штрафам и обязательным работам.В ситуацию вмешался президент страны Владимир Путин, который предложил провести опрос жителей по поводу места для строительства храма. Возможные площадки выбирали всем городом, при этом в конце концов спорная территория была из него исключена. Почти 100 тысяч человек 13 октября 2019 года приняли участие в опросе о месте строительства храма. В итоге большинство - почти 58% голосов - получила площадка в центре Екатеринбурга на месте бывшего приборостроительного завода, которую поддерживала екатеринбургская епархия.

https://ria.ru/20190813/1557460329.html

https://ria.ru/20190626/1555937386.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг строительства храма в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия