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Жителю Екатеринбурга, ударившему журналиста на протестах, назначили штраф
Жителю Екатеринбурга, ударившему журналиста на протестах, назначили штраф
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 35 тысяч рублей местному жителю Максиму Шибанову, который обвинялся в нанесении побоев журналисту... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:25
2020-11-30T12:25
ситуация вокруг строительства храма в екатеринбурге
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 35 тысяч рублей местному жителю Максиму Шибанову, который обвинялся в нанесении побоев журналисту Максиму Румянцеву во время протестов в сквере в апреле 2019 года, еще почти 90 тысяч он выплатит истцу.По данным суда, 7 апреля 2019 года во время протестов в сквере у Театра драмы Шибанов "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" вступил в конфликт с Румянцевым и ударил его ладонью в лицо, после чего журналист упал и стукнулся головой об асфальт. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у него сотрясение мозга легкой степени и кровоподтек затылка и носа.Вину Шибанов не признал, поясняя, что случайно проходил мимо сквера и решил посмотреть, что происходит, и заметил Румянцева, который оскорблял окружающих. Молодой человек, по его словам, сделал замечания журналисту, который в ответ назвал его "девочкой" и начал прилюдно унижать. Шибанов оттолкнул Румянцева от себя, "практически не задев", а журналист якобы "наигранно повалился на землю". Шибанову было предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью. Румянцев просил суд взыскать с него компенсацию морального и физического вреда в размере 500 тысяч рублей, еще 107 тысяч - за потерянный заработок за один месяц и на возмещение юридических расходов."Шибанова признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей. Исковые требования Румянцева удовлетворить частично. Взыскать с Шибанова в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, 30 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя в общем размере 57,5 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", - огласила судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".Споры о том, что должно быть на городской набережной - храм или сквер, в Екатеринбурге велись давно. Собор должен был стать подарком горожанам к 300-летию Екатеринбурга. Но в мае прошлого года, как только парк с фонтаном оказался окружен забором, вспыхнул конфликт. Острая фаза противостояния между противниками и сторонниками строительства храма длилась почти неделю. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Позже суд приговорил некоторых из них к штрафам и обязательным работам.В ситуацию вмешался президент страны Владимир Путин, который предложил провести опрос жителей по поводу места для строительства храма. Возможные площадки выбирали всем городом, при этом в конце концов спорная территория была из него исключена. Почти 100 тысяч человек 13 октября 2019 года приняли участие в опросе о месте строительства храма. В итоге большинство - почти 58% голосов - получила площадка в центре Екатеринбурга на месте бывшего приборостроительного завода, которую поддерживала екатеринбургская епархия.
https://ria.ru/20190813/1557460329.html
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ситуация вокруг строительства храма в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия

Жителю Екатеринбурга, ударившему журналиста на протестах, назначили штраф

12:25 30.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и протестующие в сквере у театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Сотрудники полиции и протестующие в сквере у театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 35 тысяч рублей местному жителю Максиму Шибанову, который обвинялся в нанесении побоев журналисту Максиму Румянцеву во время протестов в сквере в апреле 2019 года, еще почти 90 тысяч он выплатит истцу.
По данным суда, 7 апреля 2019 года во время протестов в сквере у Театра драмы Шибанов "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" вступил в конфликт с Румянцевым и ударил его ладонью в лицо, после чего журналист упал и стукнулся головой об асфальт. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у него сотрясение мозга легкой степени и кровоподтек затылка и носа.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.08.2019
13 августа 2019, 17:22Религия и мировоззрение
Суд не отменил штраф организатору протестов против храма в Екатеринбурге
Вину Шибанов не признал, поясняя, что случайно проходил мимо сквера и решил посмотреть, что происходит, и заметил Румянцева, который оскорблял окружающих. Молодой человек, по его словам, сделал замечания журналисту, который в ответ назвал его "девочкой" и начал прилюдно унижать. Шибанов оттолкнул Румянцева от себя, "практически не задев", а журналист якобы "наигранно повалился на землю". Шибанову было предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью. Румянцев просил суд взыскать с него компенсацию морального и физического вреда в размере 500 тысяч рублей, еще 107 тысяч - за потерянный заработок за один месяц и на возмещение юридических расходов.
"Шибанова признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей. Исковые требования Румянцева удовлетворить частично. Взыскать с Шибанова в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, 30 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя в общем размере 57,5 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", - огласила судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2019
26 июня 2019, 15:33
Рабочая группа в Екатеринбурге исключила сквер из списка площадок для храма
Споры о том, что должно быть на городской набережной - храм или сквер, в Екатеринбурге велись давно. Собор должен был стать подарком горожанам к 300-летию Екатеринбурга. Но в мае прошлого года, как только парк с фонтаном оказался окружен забором, вспыхнул конфликт. Острая фаза противостояния между противниками и сторонниками строительства храма длилась почти неделю. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Позже суд приговорил некоторых из них к штрафам и обязательным работам.
В ситуацию вмешался президент страны Владимир Путин, который предложил провести опрос жителей по поводу места для строительства храма. Возможные площадки выбирали всем городом, при этом в конце концов спорная территория была из него исключена. Почти 100 тысяч человек 13 октября 2019 года приняли участие в опросе о месте строительства храма. В итоге большинство - почти 58% голосов - получила площадка в центре Екатеринбурга на месте бывшего приборостроительного завода, которую поддерживала екатеринбургская епархия.
 
Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
 
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