Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/potok-1586987377.html
В бундестаге оценили возобновление укладки "Северного потока — 2"
В бундестаге оценили возобновление укладки "Северного потока — 2"
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст приветствовал возобновление укладки "Северного потока 2" в 2020 году, об этом говорится в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:54
2020-11-30T15:54
allseas
клаус эрнст
uniper
северный поток — 2
балтийское море
газпром
сша
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586455318_52:179:948:683_1400x0_80_0_0_901dcd3adfc67986f8a03a6820125414.jpg
БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст приветствовал возобновление укладки "Северного потока 2" в 2020 году, об этом говорится в заявлении на сайте политика.Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили, что укладку газопровода планируется возобновить в этом году, будет использовать судно с якорным позиционированием."Я приветствую тот факт, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжается. Это показывает, что большинство вовлеченных компаний не запуганы США. Тем не менее некоторые из угроз санкций США работают, как видно из отзыва органа по сертификации DNV GL", - заявил Эрнст, добавив, что "ЕС нужны более эффективные инструменты для успешной защиты от вмешательства США в нашу энергетическую политику"."Нам нужен этот трубопровод", - подчеркнул Эрнст, указав на то, что отказ от проекта приведет к росту цен на газ и увеличению импорта газа из США, добытого вредным для окружающей среды методом фрекинга, "и то, и другое произойдет, если не будет достроен "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил в субботу, что планирует возобновить строительство в декабре.
https://ria.ru/20201130/sanktsii-1586965117.html
https://ria.ru/20201130/ssha-1586885234.html
балтийское море
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586455318_69:0:980:683_1400x0_80_0_0_8adc0dff86f5525f3583eb6de2af859e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
allseas, клаус эрнст, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика

В бундестаге оценили возобновление укладки "Северного потока — 2"

15:54 30.11.2020
 
© Фото : @NordStream2/TwitterПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст приветствовал возобновление укладки "Северного потока 2" в 2020 году, об этом говорится в заявлении на сайте политика.
Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили, что укладку газопровода планируется возобновить в этом году, будет использовать судно с якорным позиционированием.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 14:24
Сенатор рассказал, кому выгодны санкции против "Северного потока — 2"
"Я приветствую тот факт, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжается. Это показывает, что большинство вовлеченных компаний не запуганы США. Тем не менее некоторые из угроз санкций США работают, как видно из отзыва органа по сертификации DNV GL", - заявил Эрнст, добавив, что "ЕС нужны более эффективные инструменты для успешной защиты от вмешательства США в нашу энергетическую политику".
"Нам нужен этот трубопровод", - подчеркнул Эрнст, указав на то, что отказ от проекта приведет к росту цен на газ и увеличению импорта газа из США, добытого вредным для окружающей среды методом фрекинга, "и то, и другое произойдет, если не будет достроен "Северный поток 2".
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 02:07
Ученый посоветовала США смириться с созданием "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил в субботу, что планирует возобновить строительство в декабре.
 
AllseasКлаус ЭрнстUniperСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромСШАУкраинаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52МИД прокомментировал слова Столтенберга о ДСНВ
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире 1:03
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
Лента новостейМолния