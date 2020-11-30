https://ria.ru/20201130/potok-1586987377.html

В бундестаге оценили возобновление укладки "Северного потока — 2"

В бундестаге оценили возобновление укладки "Северного потока — 2"

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст приветствовал возобновление укладки "Северного потока 2" в 2020 году, об этом говорится в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:54

2020-11-30T15:54

2020-11-30T15:54

allseas

клаус эрнст

uniper

северный поток — 2

балтийское море

газпром

сша

украина

экономика

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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст приветствовал возобновление укладки "Северного потока 2" в 2020 году, об этом говорится в заявлении на сайте политика.Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили, что укладку газопровода планируется возобновить в этом году, будет использовать судно с якорным позиционированием."Я приветствую тот факт, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжается. Это показывает, что большинство вовлеченных компаний не запуганы США. Тем не менее некоторые из угроз санкций США работают, как видно из отзыва органа по сертификации DNV GL", - заявил Эрнст, добавив, что "ЕС нужны более эффективные инструменты для успешной защиты от вмешательства США в нашу энергетическую политику"."Нам нужен этот трубопровод", - подчеркнул Эрнст, указав на то, что отказ от проекта приведет к росту цен на газ и увеличению импорта газа из США, добытого вредным для окружающей среды методом фрекинга, "и то, и другое произойдет, если не будет достроен "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил в субботу, что планирует возобновить строительство в декабре.

https://ria.ru/20201130/sanktsii-1586965117.html

https://ria.ru/20201130/ssha-1586885234.html

балтийское море

сша

украина

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allseas, клаус эрнст, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика