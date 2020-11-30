https://ria.ru/20201130/polnomochiya-1586998030.html
В Госдуме оценили идею расширить полномочия Минтруда
В Госдуме оценили идею расширить полномочия Минтруда
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подержала идею расширения полномочий Минтруда правом контроля семейной политики, а... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:38
2020-11-30T16:38
2020-11-30T16:38
ольга павлова
оксана пушкина
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подержала идею расширения полномочий Минтруда правом контроля семейной политики, а также предложила создать министерство демографической политики.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила наделить Минтруд правом контролировать в РФ семейную политику и изменить название ведомства."Я абсолютно согласна с Валентиной Матвиенко в том, что семейная политика в России требует более комплексного подхода, она не должна рассматриваться в отрыве от социально-экономических процессов", - сообщила Пушкина РИА Новости в понедельник.Парламентарий пояснила, что именно экономика - благосостояние семей, возможность обеспечить детей всем необходимым, дать им образование и перспективы в жизни – "определяет жизненный выбор людей". "Труд, социальная защита и семейная политика, действительно, неразрывно связаны", - подчеркнула Пушкина.Однако, по ее мнению, не берется во внимание еще одно понятие, "через призму которого должна рассматриваться семейная политика, – это демография"."Обеспечение демографической безопасности – вот основная задача государственной семейной политики. Минтруд в своей работе опирается на оперативные статистические данные, но, на мой взгляд, семейную политику стоит рассматривать в более широком контексте", - считает Пушкина.Она добавила, что "обеспечение демографической безопасности требует четкого понимания причин происходящих процессов". "Это не только рождаемость, но и смертность, пол, возраст, браки, разводы, миграция, этнический состав, уровень образования, состояние системы здравоохранения и всего, что с ней связано и много чего ещё", - пояснила парламентарий.Пушкина считает, что правительству РФ также не хватает министерства демографической и семейной политики, "которое могло бы работать в тесном контакте с министерством труда, социальной защиты и всеми другими ведомствами, ответственными за демографическую безопасность". "Тем не менее, в сложившейся ситуации я поддерживаю инициативу спикера Совета Федерации, это движение в верном направлении", - заключила замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.Инициативу по расширению полномочий Минтруда также поддержала член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. "Логика в этом, безусловно, есть. Соцзащита предполагает и защиту детей, семей, поэтому в этой части нет никаких противоречий. Однако есть еще межведомственное регулирование некоторых вопросов семейной политики, поэтому для однозначного принятия решения необходимо более детально обсудить вопрос", - сообщила РИА Новости Павлова.
https://ria.ru/20201130/polnomochiya-1586975208.html
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ольга павлова, оксана пушкина, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, общество
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
Замглавы комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина
подержала идею расширения полномочий Минтруда правом контроля семейной политики, а также предложила создать министерство демографической политики.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко
предложила наделить Минтруд правом контролировать в РФ семейную политику и изменить название ведомства.
"Я абсолютно согласна с Валентиной Матвиенко в том, что семейная политика в России требует более комплексного подхода, она не должна рассматриваться в отрыве от социально-экономических процессов", - сообщила Пушкина РИА Новости в понедельник.
Парламентарий пояснила, что именно экономика - благосостояние семей, возможность обеспечить детей всем необходимым, дать им образование и перспективы в жизни – "определяет жизненный выбор людей". "Труд, социальная защита и семейная политика, действительно, неразрывно связаны", - подчеркнула Пушкина.
Однако, по ее мнению, не берется во внимание еще одно понятие, "через призму которого должна рассматриваться семейная политика, – это демография".
"Обеспечение демографической безопасности – вот основная задача государственной семейной политики. Минтруд в своей работе опирается на оперативные статистические данные, но, на мой взгляд, семейную политику стоит рассматривать в более широком контексте", - считает Пушкина.
Она добавила, что "обеспечение демографической безопасности требует четкого понимания причин происходящих процессов". "Это не только рождаемость, но и смертность, пол, возраст, браки, разводы, миграция, этнический состав, уровень образования, состояние системы здравоохранения и всего, что с ней связано и много чего ещё", - пояснила парламентарий.
Пушкина считает, что правительству РФ также не хватает министерства демографической и семейной политики, "которое могло бы работать в тесном контакте с министерством труда, социальной защиты и всеми другими ведомствами, ответственными за демографическую безопасность". "Тем не менее, в сложившейся ситуации я поддерживаю инициативу спикера Совета Федерации
, это движение в верном направлении", - заключила замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Инициативу по расширению полномочий Минтруда также поддержала член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова
. "Логика в этом, безусловно, есть. Соцзащита предполагает и защиту детей, семей, поэтому в этой части нет никаких противоречий. Однако есть еще межведомственное регулирование некоторых вопросов семейной политики, поэтому для однозначного принятия решения необходимо более детально обсудить вопрос", - сообщила РИА Новости Павлова.