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Победителями конкурса "Цифровой прорыв" стали 45 команд IT-специалистов
Победителями конкурса "Цифровой прорыв" стали 45 команд IT-специалистов
Победителями всероссийского конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" стали 45 команд, они разделили между собой призовой фонд в размере 22,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:36
2020-11-30T14:36
алексей комиссаров
москва
технологии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Победителями всероссийского конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" стали 45 команд, они разделили между собой призовой фонд в размере 22,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе организаторов."По итогам финала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" определены 45 команд-победителей, которые разделили между собой призовой фонд в размере 22,5 миллиона рублей и представят свои проекты перед топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств на гранд-финале в Москве", - говорится в сообщении.В отборочных мероприятиях конкурса приняли участие более 45,5 тысячи россиян из 85 регионов РФ, в финал вышли 1249 лучших IT-специалистов (304 команды) из более чем 70 регионов страны. Победители финального соревнования получили приглашения на гранд-финал, который состоится 8 декабря в Москве. На гранд-финале победители смогут представить созданные цифровые продукты и обсудить их реализацию с работодателями."На финальном хакатоне команды создали 275 решений, которые способны ускорить цифровую трансформацию страны, повлиять на качество жизни населения и даже спасти жизни. Среди победителей конкурса оказалось больше всего жителей Москвы — 43 человека. Также в топ-5 регионов вошли Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Нижегородская области", — приводит пресс-служба слова гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" (организаторы конкурса) Алексея Комиссарова.Отдельно в рамках финального хакатона прошло соревнование среди школьных команд. Участники представили веб-сервисы для эффективного поиска программного обеспечения под конкретные задачи. Всего было представлено 12 решений, 3 команды-победителя в номинации получили подарки и возможность без отбора пройти в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.
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60
алексей комиссаров, москва, технологии

Победителями конкурса "Цифровой прорыв" стали 45 команд IT-специалистов

14:36 30.11.2020
 
© "Цифровой прорыв" Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв"
Всероссийский конкурс Цифровой прорыв - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© "Цифровой прорыв"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Победителями всероссийского конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" стали 45 команд, они разделили между собой призовой фонд в размере 22,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе организаторов.
"По итогам финала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" определены 45 команд-победителей, которые разделили между собой призовой фонд в размере 22,5 миллиона рублей и представят свои проекты перед топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств на гранд-финале в Москве", - говорится в сообщении.
В отборочных мероприятиях конкурса приняли участие более 45,5 тысячи россиян из 85 регионов РФ, в финал вышли 1249 лучших IT-специалистов (304 команды) из более чем 70 регионов страны. Победители финального соревнования получили приглашения на гранд-финал, который состоится 8 декабря в Москве. На гранд-финале победители смогут представить созданные цифровые продукты и обсудить их реализацию с работодателями.
"На финальном хакатоне команды создали 275 решений, которые способны ускорить цифровую трансформацию страны, повлиять на качество жизни населения и даже спасти жизни. Среди победителей конкурса оказалось больше всего жителей Москвы — 43 человека. Также в топ-5 регионов вошли Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Нижегородская области", — приводит пресс-служба слова гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" (организаторы конкурса) Алексея Комиссарова.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 12:06
Лучшие айтишники поборются в финале конкурса "Цифровой прорыв"
Отдельно в рамках финального хакатона прошло соревнование среди школьных команд. Участники представили веб-сервисы для эффективного поиска программного обеспечения под конкретные задачи. Всего было представлено 12 решений, 3 команды-победителя в номинации получили подарки и возможность без отбора пройти в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.
 
Алексей КомиссаровМоскваТехнологии
 
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