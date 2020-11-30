https://ria.ru/20201130/pobediteli-1586969115.html

Победителями конкурса "Цифровой прорыв" стали 45 команд IT-специалистов

Победителями конкурса "Цифровой прорыв" стали 45 команд IT-специалистов

Победителями всероссийского конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" стали 45 команд, они разделили между собой призовой фонд в размере 22,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:36

2020-11-30T14:36

2020-11-30T14:36

алексей комиссаров

москва

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571020469_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_38445f5704e2c274c55c7f32b2ed61f0.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Победителями всероссийского конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" стали 45 команд, они разделили между собой призовой фонд в размере 22,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе организаторов."По итогам финала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" определены 45 команд-победителей, которые разделили между собой призовой фонд в размере 22,5 миллиона рублей и представят свои проекты перед топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств на гранд-финале в Москве", - говорится в сообщении.В отборочных мероприятиях конкурса приняли участие более 45,5 тысячи россиян из 85 регионов РФ, в финал вышли 1249 лучших IT-специалистов (304 команды) из более чем 70 регионов страны. Победители финального соревнования получили приглашения на гранд-финал, который состоится 8 декабря в Москве. На гранд-финале победители смогут представить созданные цифровые продукты и обсудить их реализацию с работодателями."На финальном хакатоне команды создали 275 решений, которые способны ускорить цифровую трансформацию страны, повлиять на качество жизни населения и даже спасти жизни. Среди победителей конкурса оказалось больше всего жителей Москвы — 43 человека. Также в топ-5 регионов вошли Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Нижегородская области", — приводит пресс-служба слова гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" (организаторы конкурса) Алексея Комиссарова.Отдельно в рамках финального хакатона прошло соревнование среди школьных команд. Участники представили веб-сервисы для эффективного поиска программного обеспечения под конкретные задачи. Всего было представлено 12 решений, 3 команды-победителя в номинации получили подарки и возможность без отбора пройти в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.

https://ria.ru/20201105/razrabotchiki-1583141313.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей комиссаров, москва, технологии