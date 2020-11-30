Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201130/plisetskaya-1586963312.html
Мариинский театр покажет "Приношение Майе" в честь 95-летия Плисецкой
Мариинский театр покажет "Приношение Майе" в честь 95-летия Плисецкой
Мариинский театр посвящает вечер одноактных балетов Майе Плисецкой в связи с 95-летием со дня рождения великой балерины, в ее честь на историческую сцену... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:21
2020-11-30T14:21
культура
музыка
балет
новости культуры
концертный зал "зарядье"
алексей ратманский
большой театр
мариинский театр
родион щедрин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151800/62/1518006299_0:752:2014:1885_1400x0_80_0_0_8a6c724d604ee2b5489bc3d9479f259a.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мариинский театр посвящает вечер одноактных балетов Майе Плисецкой в связи с 95-летием со дня рождения великой балерины, в ее честь на историческую сцену Мариинки выйдут звезды балетной труппы, а за дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В память о Майе Михайловне Диана Вишнева и премьер Большого театра Денис Савин впервые в Петербурге представят работу Алексея Ратманского "Приношение Майе" на музыку Камиля Сен-Санса в аранжировке Родиона Щедрина. Этот номер хореограф готовил с артистами специально к юбилейному концерту в Большом театре. Теперь его смогут увидеть и зрители Мариинского театра. Партию сопрано исполнит Кристина Алиева.Вечер дополнят балет "Кармен-сюита" с Дианой Вишневой в главной партии и еще одна работа Ратманского – балет Concerto DSCH на музыку Второго фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича.До последних дней Плисецкая продолжала испытывать интерес ко всему новому и неординарному в хореографии и одной из первых поддержала хореографические опыты Ратманского. Присутствовала она и на премьерах его балетов "Конек-горбунок" и "Анна Каренина" в Мариинском театре.В память о великой балерине в день ее рождения 20 ноября Мариинский театр давал "Кармен-сюиту" с Алиной Сомовой в главной партии, а в Большом театре прошел юбилейный гала-концерт, в котором участвовали артисты Мариинской труппы.К 95-летию со дня рождения Плисецкой была приурочена премьера нового сочинения Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Зощенко. Маэстро Гергиев с оркестром Мариинского театра и актрисой Полиной Маликовой исполнили это сочинение в Петербурге, а после представили его в Москве в концертном зале "Зарядье".
https://ria.ru/20201115/gergiev-1584547613.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151800/62/1518006299_0:269:2014:1780_1400x0_80_0_0_4d8c78b3b47325c2ae0685aa6e9f4881.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, балет, новости культуры, концертный зал "зарядье", алексей ратманский, большой театр, мариинский театр, родион щедрин, михаил зощенко, москва, санкт-петербург

Мариинский театр покажет "Приношение Майе" в честь 95-летия Плисецкой

14:21 30.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР Майя Плисецкая в сцене из балета "Прелюдии и фуги"
Народная артистка СССР Майя Плисецкая в сцене из балета Прелюдии и фуги - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мариинский театр посвящает вечер одноактных балетов Майе Плисецкой в связи с 95-летием со дня рождения великой балерины, в ее честь на историческую сцену Мариинки выйдут звезды балетной труппы, а за дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
В память о Майе Михайловне Диана Вишнева и премьер Большого театра Денис Савин впервые в Петербурге представят работу Алексея Ратманского "Приношение Майе" на музыку Камиля Сен-Санса в аранжировке Родиона Щедрина. Этот номер хореограф готовил с артистами специально к юбилейному концерту в Большом театре. Теперь его смогут увидеть и зрители Мариинского театра. Партию сопрано исполнит Кристина Алиева.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДиана Вишнева и Майя Плисецкая на торжественной церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска" 2009 год
Балерина Диана Вишнева (слева), лауреат премии Золотая маска в номинации Лучшая женская роль в балете, современном танце (спектакль Диана Вишнева: красота в движении) и балерина Майя Плисецкая (справа). Торжественная церемония вручения национальной театральной премии Золотая маска прошла в Музыкальном академическом театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. 2009 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Диана Вишнева и Майя Плисецкая на торжественной церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска" 2009 год
Вечер дополнят балет "Кармен-сюита" с Дианой Вишневой в главной партии и еще одна работа Ратманского – балет Concerto DSCH на музыку Второго фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича.
До последних дней Плисецкая продолжала испытывать интерес ко всему новому и неординарному в хореографии и одной из первых поддержала хореографические опыты Ратманского. Присутствовала она и на премьерах его балетов "Конек-горбунок" и "Анна Каренина" в Мариинском театре.
В память о великой балерине в день ее рождения 20 ноября Мариинский театр давал "Кармен-сюиту" с Алиной Сомовой в главной партии, а в Большом театре прошел юбилейный гала-концерт, в котором участвовали артисты Мариинской труппы.
К 95-летию со дня рождения Плисецкой была приурочена премьера нового сочинения Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Зощенко. Маэстро Гергиев с оркестром Мариинского театра и актрисой Полиной Маликовой исполнили это сочинение в Петербурге, а после представили его в Москве в концертном зале "Зарядье".
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным нового концертного зала Мариинского театра в Репино - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 07:41Культура
Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
 
КультураМузыкаБалетНовости культурыКонцертный зал "Зарядье"Алексей РатманскийБольшой театрМариинский театрРодион ЩедринМихаил ЗощенкоМоскваСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52МИД прокомментировал слова Столтенберга о ДСНВ
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире 1:03
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
Лента новостейМолния