https://ria.ru/20201130/plisetskaya-1586963312.html
Мариинский театр покажет "Приношение Майе" в честь 95-летия Плисецкой
Мариинский театр покажет "Приношение Майе" в честь 95-летия Плисецкой
Мариинский театр посвящает вечер одноактных балетов Майе Плисецкой в связи с 95-летием со дня рождения великой балерины, в ее честь на историческую сцену... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:21
2020-11-30T14:21
2020-11-30T14:21
культура
музыка
балет
новости культуры
концертный зал "зарядье"
алексей ратманский
большой театр
мариинский театр
родион щедрин
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мариинский театр посвящает вечер одноактных балетов Майе Плисецкой в связи с 95-летием со дня рождения великой балерины, в ее честь на историческую сцену Мариинки выйдут звезды балетной труппы, а за дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В память о Майе Михайловне Диана Вишнева и премьер Большого театра Денис Савин впервые в Петербурге представят работу Алексея Ратманского "Приношение Майе" на музыку Камиля Сен-Санса в аранжировке Родиона Щедрина. Этот номер хореограф готовил с артистами специально к юбилейному концерту в Большом театре. Теперь его смогут увидеть и зрители Мариинского театра. Партию сопрано исполнит Кристина Алиева.Вечер дополнят балет "Кармен-сюита" с Дианой Вишневой в главной партии и еще одна работа Ратманского – балет Concerto DSCH на музыку Второго фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича.До последних дней Плисецкая продолжала испытывать интерес ко всему новому и неординарному в хореографии и одной из первых поддержала хореографические опыты Ратманского. Присутствовала она и на премьерах его балетов "Конек-горбунок" и "Анна Каренина" в Мариинском театре.В память о великой балерине в день ее рождения 20 ноября Мариинский театр давал "Кармен-сюиту" с Алиной Сомовой в главной партии, а в Большом театре прошел юбилейный гала-концерт, в котором участвовали артисты Мариинской труппы.К 95-летию со дня рождения Плисецкой была приурочена премьера нового сочинения Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Зощенко. Маэстро Гергиев с оркестром Мариинского театра и актрисой Полиной Маликовой исполнили это сочинение в Петербурге, а после представили его в Москве в концертном зале "Зарядье".
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РИА Новости
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музыка, балет, новости культуры, концертный зал "зарядье", алексей ратманский, большой театр, мариинский театр, родион щедрин, михаил зощенко, москва, санкт-петербург
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мариинский театр посвящает вечер одноактных балетов Майе Плисецкой в связи с 95-летием со дня рождения великой балерины, в ее честь на историческую сцену Мариинки выйдут звезды балетной труппы, а за дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
В память о Майе Михайловне Диана Вишнева и премьер Большого театра Денис Савин впервые в Петербурге представят работу Алексея Ратманского "Приношение Майе" на музыку Камиля Сен-Санса в аранжировке Родиона Щедрина. Этот номер хореограф готовил с артистами специально к юбилейному концерту в Большом театре. Теперь его смогут увидеть и зрители Мариинского театра. Партию сопрано исполнит Кристина Алиева.
Вечер дополнят балет "Кармен-сюита" с Дианой Вишневой в главной партии и еще одна работа Ратманского – балет Concerto DSCH на музыку Второго фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича.
До последних дней Плисецкая продолжала испытывать интерес ко всему новому и неординарному в хореографии и одной из первых поддержала хореографические опыты Ратманского. Присутствовала она и на премьерах его балетов "Конек-горбунок" и "Анна Каренина" в Мариинском театре.
В память о великой балерине в день ее рождения 20 ноября Мариинский театр давал "Кармен-сюиту" с Алиной Сомовой в главной партии, а в Большом театре прошел юбилейный гала-концерт, в котором участвовали артисты Мариинской труппы.
К 95-летию со дня рождения Плисецкой была приурочена премьера нового сочинения Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Зощенко. Маэстро Гергиев с оркестром Мариинского театра и актрисой Полиной Маликовой исполнили это сочинение в Петербурге, а после представили его в Москве в концертном зале "Зарядье".