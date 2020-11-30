https://ria.ru/20201130/plennye-1586935548.html

Ереван обвинил Баку в искусственном затягивании начала обмена пленными

Ереван обвинил Баку в искусственном затягивании начала обмена пленными

Азербайджан искусственно затягивает начало обмена военнопленными, этот вопрос требует немедленного решения, заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:33

2020-11-30T12:33

2020-11-30T13:08

никол пашинян

обсе

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

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ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

одкб

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Азербайджан искусственно затягивает начало обмена военнопленными, этот вопрос требует немедленного решения, заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.По его словам, на сегодняшний день это "самый наболевший вопрос", который требует немедленного, безотлагательного решения. "Скорейшее возвращение домой армянских военнопленных и других лиц, удерживаемых в Азербайджане, что соответствует требованиям, гарантированными Женевскими конвенциями. В этой связи призываю вас использовать ваше высокое положение и ваш авторитет для того, чтобы воздействовать на азербайджанскую сторону и призвать сегодня же начать процесс выдачи военнопленных и гарантировать их конвенциональные права и свободы", - подчеркнул он.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Он начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

нагорно-карабахская республика

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нагорный карабах

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армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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