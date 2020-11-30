Ереван обвинил Баку в искусственном затягивании начала обмена пленными
12:33 30.11.2020 (обновлено: 13:08 30.11.2020)
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Азербайджан искусственно затягивает начало обмена военнопленными, этот вопрос требует немедленного решения, заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
"Восьмой пункт данного заявления предусматривает "обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, и телами погибших". Этот процесс должен был начаться сразу после подписания заявления, однако мы с большим сожалением вынуждены констатировать, что Азербайджан искусственно затягивает начало этого процесса", - сказал Симонян в ходе выступления.
По его словам, на сегодняшний день это "самый наболевший вопрос", который требует немедленного, безотлагательного решения. "Скорейшее возвращение домой армянских военнопленных и других лиц, удерживаемых в Азербайджане, что соответствует требованиям, гарантированными Женевскими конвенциями. В этой связи призываю вас использовать ваше высокое положение и ваш авторитет для того, чтобы воздействовать на азербайджанскую сторону и призвать сегодня же начать процесс выдачи военнопленных и гарантировать их конвенциональные права и свободы", - подчеркнул он.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Он начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.