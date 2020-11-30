https://ria.ru/20201130/peremirie-1586989393.html

Минобороны оценило соблюдение прекращения огня в Карабахе

Минобороны оценило соблюдение прекращения огня в Карабахе

Режим прекращения огня соблюдается в Карабахе, при координации миротворцев и Международного комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших, сообщил РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:01

2020-11-30T16:01

2020-11-30T16:01

ситуация в нагорном карабахе

россия

игорь конашенков

нагорный карабах

международный комитет красного креста (мккк)

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается в Карабахе, при координации миротворцев и Международного комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За прошедшие сутки режим прекращения огня соблюдался по всей линии соприкосновения... При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших", - заявил Конашенков.Он добавил, что удалось установить контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями, по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь конашенков, нагорный карабах, международный комитет красного креста (мккк), азербайджан, армения, в мире