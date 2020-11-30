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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201130/peremirie-1586989393.html
Минобороны оценило соблюдение прекращения огня в Карабахе
Минобороны оценило соблюдение прекращения огня в Карабахе
Режим прекращения огня соблюдается в Карабахе, при координации миротворцев и Международного комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших, сообщил РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:01
2020-11-30T16:01
ситуация в нагорном карабахе
россия
игорь конашенков
нагорный карабах
международный комитет красного креста (мккк)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается в Карабахе, при координации миротворцев и Международного комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За прошедшие сутки режим прекращения огня соблюдался по всей линии соприкосновения... При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших", - заявил Конашенков.Он добавил, что удалось установить контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями, по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
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россия, игорь конашенков, нагорный карабах, международный комитет красного креста (мккк), азербайджан, армения, в мире

Минобороны оценило соблюдение прекращения огня в Карабахе

16:01 30.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалисты противоминного центра Минобороны РФ в Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ в Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается в Карабахе, при координации миротворцев и Международного комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки режим прекращения огня соблюдался по всей линии соприкосновения... При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших", - заявил Конашенков.
Он добавил, что удалось установить контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями, по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияИгорь КонашенковНагорный КарабахМеждународный комитет Красного Креста (МККК)АзербайджанАрменияВ мире
 
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