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Минобороны оценило соблюдение прекращения огня в Карабахе
Минобороны оценило соблюдение прекращения огня в Карабахе
Режим прекращения огня соблюдается в Карабахе, при координации миротворцев и Международного комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших, сообщил РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:01
2020-11-30T16:01
2020-11-30T16:01
ситуация в нагорном карабахе
россия
игорь конашенков
нагорный карабах
международный комитет красного креста (мккк)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается в Карабахе, при координации миротворцев и Международного комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За прошедшие сутки режим прекращения огня соблюдался по всей линии соприкосновения... При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших", - заявил Конашенков.Он добавил, что удалось установить контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями, по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html
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россия, игорь конашенков, нагорный карабах, международный комитет красного креста (мккк), азербайджан, армения, в мире