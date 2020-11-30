https://ria.ru/20201130/pensii-1587041012.html

Сенатор рассказала о пенсионерах, которые получат две пенсии в декабре

Сенатор рассказала о пенсионерах, которые получат две пенсии в декабре

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала "Парламентской газете", какая категория пенсионеров получит две выплаты в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T20:01

2020-11-30T20:01

2020-11-30T22:01

елена бибикова

пенсии

совет федерации рф

почта россии

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала "Парламентской газете", какая категория пенсионеров получит две выплаты в декабре.Она объяснила, что в России предусмотрена практика, согласно которой январскую пенсию в конце декабря получают пенсионеры, выплаты которым доставляет "Почта России" с 1 по 3 января включительно."Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь", — сказала она.На прошлой неделе сенатор сообщила, что в следующем году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента. Кроме того, с февраля 2021 года ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий получат повышение ежемесячных денежных выплат, по предварительным данным, на 3,8 процента.

https://ria.ru/20201127/pensii-1586557839.html

https://ria.ru/20201129/pensionery-1586841325.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена бибикова, пенсии, совет федерации рф, почта россии, общество