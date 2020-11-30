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В партии Прилепина рассказали, где берут деньги на избирательные кампании
В партии Прилепина рассказали, где берут деньги на избирательные кампании
Партия "За правду" при финансировании избирательных кампаний использует различные инструменты фандрайзинга, сообщил секретарь ЦК партии Николай Новичков,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T21:31
2020-11-30T21:31
партия "за правду"
николай новичков
госдума рф
захар прилепин
александр бабаков
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Партия "За правду" при финансировании избирательных кампаний использует различные инструменты фандрайзинга, сообщил секретарь ЦК партии Николай Новичков, отвечая на вопрос об источниках финансирования предстоящей избирательной кампании."За это отвечает первый заместитель председателя нашей партии Александр Михайлович Бабаков. У него, слава богу, это получается. Нет никаких сомнений, что эта задача будет решена и на предстоящий избирательный цикл", - сказал Новичков на онлайн-пресс-конференции.Как подчеркнул лидер партии Захар Прилепин, партия не получает "вагоны денег" от разных организаций."Тут, наверное, втайне имеется в виду, получаем ли мы вагоны денег от Кремля или от других организаций. Ничего не получаем, не получали и, думаю, получать никогда не будем", - сказал Прилепин.Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году. Также в список войдут члены экспертного совета партии Николай Стариков и Сергей Михеев. На выборы кандидаты пойдут только по федеральному списку.
https://ria.ru/20201023/prilepin-1581229871.html
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партия "за правду", николай новичков , госдума рф, захар прилепин, александр бабаков, политика

В партии Прилепина рассказали, где берут деньги на избирательные кампании

21:31 30.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОснователь политической партии "За правду", писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве
Основатель политической партии За правду, писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Партия "За правду" при финансировании избирательных кампаний использует различные инструменты фандрайзинга, сообщил секретарь ЦК партии Николай Новичков, отвечая на вопрос об источниках финансирования предстоящей избирательной кампании.
"За это отвечает первый заместитель председателя нашей партии Александр Михайлович Бабаков. У него, слава богу, это получается. Нет никаких сомнений, что эта задача будет решена и на предстоящий избирательный цикл", - сказал Новичков на онлайн-пресс-конференции.
Как подчеркнул лидер партии Захар Прилепин, партия не получает "вагоны денег" от разных организаций.
"Тут, наверное, втайне имеется в виду, получаем ли мы вагоны денег от Кремля или от других организаций. Ничего не получаем, не получали и, думаю, получать никогда не будем", - сказал Прилепин.
Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году. Также в список войдут члены экспертного совета партии Николай Стариков и Сергей Михеев. На выборы кандидаты пойдут только по федеральному списку.
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 16:55
Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
 
Партия "За правду"Николай НовичковГосдума РФЗахар ПрилепинАлександр БабаковПолитика
 
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