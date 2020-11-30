https://ria.ru/20201130/oproverzhenie-1586924163.html
"Справедливая Россия" опровергла слухи о об объединении с малыми партиями
"Справедливая Россия" опровергла слухи о об объединении с малыми партиями
Партия "Справедливая Россия" не планирует проведение съезда в декабре, также как и объединения с малыми партиями, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:38
2020-11-30T11:38
2020-11-30T11:38
алексей журавлев
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
валерий гартунг
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40852/62/408526291_0:336:2450:1714_1400x0_80_0_0_60d7691440e0110c7dbc578f28e7747b.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" не планирует проведение съезда в декабре, также как и объединения с малыми партиями, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель предвыборного штаба партии, замруководителя фракции в Госдуме Валерий Гартунг.Ранее газета "Ведомости" написала, что "Справедливая Россия" может объединиться с малыми партиями. Обсуждается присоединение к ней партии "Родина", "За правду", "Патриотов России" и Партии пенсионеров. По данным издания, объединительный съезд может пройти до конца декабря."Это просто фейк. У нас в декабре не планируется никаких мероприятий", - сказал он.Глава предвыборного штаба также рассказал, что с партией "Родина" у эсеров "очень тесные отношения"."С Алексеем Журавлевым (депутатом ГД, лидером партии "Родина" - ред.) у нас очень хорошие отношения, и у Сергея Михайловича (Миронова – ред.) лично, и повестка у нас близкая, но никакого объединения мы не планируем – в повестке этого нет", - заключил Гартунг.
https://ria.ru/20201120/pensii-1585552980.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40852/62/408526291_0:106:2450:1944_1400x0_80_0_0_418b8eb37d29393b4063baac860eb431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей журавлев , сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, валерий гартунг, политика
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
Партия "Справедливая Россия
" не планирует проведение съезда в декабре, также как и объединения с малыми партиями, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель предвыборного штаба партии, замруководителя фракции в Госдуме Валерий Гартунг
.
Ранее газета "Ведомости" написала, что "Справедливая Россия" может объединиться с малыми партиями. Обсуждается присоединение к ней партии "Родина", "За правду", "Патриотов России" и Партии пенсионеров. По данным издания, объединительный съезд может пройти до конца декабря.
"Это просто фейк. У нас в декабре не планируется никаких мероприятий", - сказал он.
Глава предвыборного штаба также рассказал, что с партией "Родина" у эсеров "очень тесные отношения".
"С Алексеем Журавлевым (депутатом ГД, лидером партии "Родина" - ред.) у нас очень хорошие отношения, и у Сергея Михайловича (Миронова – ред.) лично, и повестка у нас близкая, но никакого объединения мы не планируем – в повестке этого нет", - заключил Гартунг.