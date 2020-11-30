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"Справедливая Россия" опровергла слухи о об объединении с малыми партиями
"Справедливая Россия" опровергла слухи о об объединении с малыми партиями
Партия "Справедливая Россия" не планирует проведение съезда в декабре, также как и объединения с малыми партиями, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:38
2020-11-30T11:38
алексей журавлев
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
валерий гартунг
политика
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" не планирует проведение съезда в декабре, также как и объединения с малыми партиями, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель предвыборного штаба партии, замруководителя фракции в Госдуме Валерий Гартунг.Ранее газета "Ведомости" написала, что "Справедливая Россия" может объединиться с малыми партиями. Обсуждается присоединение к ней партии "Родина", "За правду", "Патриотов России" и Партии пенсионеров. По данным издания, объединительный съезд может пройти до конца декабря."Это просто фейк. У нас в декабре не планируется никаких мероприятий", - сказал он.Глава предвыборного штаба также рассказал, что с партией "Родина" у эсеров "очень тесные отношения"."С Алексеем Журавлевым (депутатом ГД, лидером партии "Родина" - ред.) у нас очень хорошие отношения, и у Сергея Михайловича (Миронова – ред.) лично, и повестка у нас близкая, но никакого объединения мы не планируем – в повестке этого нет", - заключил Гартунг.
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алексей журавлев , сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, валерий гартунг, политика

"Справедливая Россия" опровергла слухи о об объединении с малыми партиями

11:38 30.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Валерий Гартунг
Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" не планирует проведение съезда в декабре, также как и объединения с малыми партиями, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель предвыборного штаба партии, замруководителя фракции в Госдуме Валерий Гартунг.
Ранее газета "Ведомости" написала, что "Справедливая Россия" может объединиться с малыми партиями. Обсуждается присоединение к ней партии "Родина", "За правду", "Патриотов России" и Партии пенсионеров. По данным издания, объединительный съезд может пройти до конца декабря.
"Это просто фейк. У нас в декабре не планируется никаких мероприятий", - сказал он.
Глава предвыборного штаба также рассказал, что с партией "Родина" у эсеров "очень тесные отношения".
"С Алексеем Журавлевым (депутатом ГД, лидером партии "Родина" - ред.) у нас очень хорошие отношения, и у Сергея Михайловича (Миронова – ред.) лично, и повестка у нас близкая, но никакого объединения мы не планируем – в повестке этого нет", - заключил Гартунг.
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Алексей ЖуравлевСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФВалерий ГартунгПолитика
 
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