https://ria.ru/20201130/oproverzhenie-1586924163.html

"Справедливая Россия" опровергла слухи о об объединении с малыми партиями

"Справедливая Россия" опровергла слухи о об объединении с малыми партиями

Партия "Справедливая Россия" не планирует проведение съезда в декабре, также как и объединения с малыми партиями, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:38

2020-11-30T11:38

2020-11-30T11:38

алексей журавлев

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

валерий гартунг

политика

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" не планирует проведение съезда в декабре, также как и объединения с малыми партиями, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель предвыборного штаба партии, замруководителя фракции в Госдуме Валерий Гартунг.Ранее газета "Ведомости" написала, что "Справедливая Россия" может объединиться с малыми партиями. Обсуждается присоединение к ней партии "Родина", "За правду", "Патриотов России" и Партии пенсионеров. По данным издания, объединительный съезд может пройти до конца декабря."Это просто фейк. У нас в декабре не планируется никаких мероприятий", - сказал он.Глава предвыборного штаба также рассказал, что с партией "Родина" у эсеров "очень тесные отношения"."С Алексеем Журавлевым (депутатом ГД, лидером партии "Родина" - ред.) у нас очень хорошие отношения, и у Сергея Михайловича (Миронова – ред.) лично, и повестка у нас близкая, но никакого объединения мы не планируем – в повестке этого нет", - заключил Гартунг.

https://ria.ru/20201120/pensii-1585552980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей журавлев , сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, валерий гартунг, политика