Источник: Казахстан хочет рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+
15:40 30.11.2020 (обновлено: 15:50 30.11.2020)
НУР-СУЛТАН, 30 ноя - РИА Новости. Казахстан предлагает рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+, готов к обсуждению своей позиции, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правительстве республики.
"Казахстан высказал свою позицию: предложил рассмотреть смягчение ограничений. Речь же там идет о том, чтобы продлить текущие ограничения, а республика предложила смягчить, но в целом страна не против сделки, намерений выйти - нет, готова обсуждать эту позицию с партнерами", - сказал источник РИА Новости.
Серия заседаний ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря, по их итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. В понедельник с данным вопросом должна определиться ОПЕК, во вторник - весь альянс. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне "второй волны" пандемии COVID-19.
Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие по добыче нефти страны в альянсе ОПЕК+, также они являются сопредседателями мониторингового комитета сделки. ОАЭ и Казахстан, по данным СМИ, выступают против продления текущих условий сделки.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Для России такое смягчение означает возможность нарастить свою добычу на объем порядка 450 тысяч баррелей в день.