https://ria.ru/20201130/opek-1586984251.html

Источник: Казахстан хочет рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+

Источник: Казахстан хочет рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+

Казахстан предлагает рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+, готов к обсуждению своей позиции, сообщил в понедельник РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:40

2020-11-30T15:40

2020-11-30T15:50

саудовская аравия

оаэ

опек

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 30 ноя - РИА Новости. Казахстан предлагает рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+, готов к обсуждению своей позиции, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правительстве республики.Серия заседаний ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря, по их итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. В понедельник с данным вопросом должна определиться ОПЕК, во вторник - весь альянс. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне "второй волны" пандемии COVID-19.Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие по добыче нефти страны в альянсе ОПЕК+, также они являются сопредседателями мониторингового комитета сделки. ОАЭ и Казахстан, по данным СМИ, выступают против продления текущих условий сделки.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Для России такое смягчение означает возможность нарастить свою добычу на объем порядка 450 тысяч баррелей в день.

https://ria.ru/20201130/opek-1586942517.html

саудовская аравия

оаэ

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саудовская аравия, оаэ, опек, казахстан, в мире