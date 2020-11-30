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Источник: Казахстан хочет рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+
Источник: Казахстан хочет рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+
Казахстан предлагает рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+, готов к обсуждению своей позиции, сообщил в понедельник РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:40
2020-11-30T15:50
саудовская аравия
оаэ
опек
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 30 ноя - РИА Новости. Казахстан предлагает рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+, готов к обсуждению своей позиции, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правительстве республики.Серия заседаний ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря, по их итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. В понедельник с данным вопросом должна определиться ОПЕК, во вторник - весь альянс. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне "второй волны" пандемии COVID-19.Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие по добыче нефти страны в альянсе ОПЕК+, также они являются сопредседателями мониторингового комитета сделки. ОАЭ и Казахстан, по данным СМИ, выступают против продления текущих условий сделки.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Для России такое смягчение означает возможность нарастить свою добычу на объем порядка 450 тысяч баррелей в день.
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саудовская аравия, оаэ, опек, казахстан, в мире

Источник: Казахстан хочет рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+

15:40 30.11.2020 (обновлено: 15:50 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НУР-СУЛТАН, 30 ноя - РИА Новости. Казахстан предлагает рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+, готов к обсуждению своей позиции, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правительстве республики.
"Казахстан высказал свою позицию: предложил рассмотреть смягчение ограничений. Речь же там идет о том, чтобы продлить текущие ограничения, а республика предложила смягчить, но в целом страна не против сделки, намерений выйти - нет, готова обсуждать эту позицию с партнерами", - сказал источник РИА Новости.
Серия заседаний ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря, по их итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. В понедельник с данным вопросом должна определиться ОПЕК, во вторник - весь альянс. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне "второй волны" пандемии COVID-19.
Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие по добыче нефти страны в альянсе ОПЕК+, также они являются сопредседателями мониторингового комитета сделки. ОАЭ и Казахстан, по данным СМИ, выступают против продления текущих условий сделки.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Для России такое смягчение означает возможность нарастить свою добычу на объем порядка 450 тысяч баррелей в день.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Саудовская АравияОАЭОПЕККазахстанВ мире
 
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