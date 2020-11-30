В Кремле прокомментировали текущие разногласия ОПЕК+
13:04 30.11.2020 (обновлено: 15:09 30.11.2020)
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Текущие разногласия ОПЕК+ не сопоставимы с тем, что было в марте, сейчас ситуация рабочая, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не считаем", - ответил он на вопрос, считают ли в Кремле текущие разногласия в ОПЕК+ сопоставимыми по остроте с разногласиями в марте 2020 года. Песков также утвердительно ответил на вопрос, рабочая ли сейчас ситуация.
При этом он не стал анонсировать позицию России перед переговорами ОПЕК+, которая публично не озвучивалась. "Я думаю, что по итогам этого общения как-то проинформирует средства массовой информации Новак, который курирует эту тему, но пока я ничего не буду вам анонсировать", - ответил Песков на вопрос о позиции России по сделке.
Серия заседаний ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря, по их итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. В понедельник с данным вопросом должна определиться ОПЕК, во вторник - весь альянс. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне "второй волны" пандемии COVID-19.
На неформальных консультациях стран ОПЕК+ в воскресенье, согласно сообщениям СМИ, не удалось достичь консенсуса, в числе противников продления текущих условий сделки на период после 1 января называются ОАЭ и Казахстан. В марте ОПЕК+ не смогла договориться по ограничениям добычи во многом из-за отсутствия согласия между Россией и Саудовской Аравией, которая после этого начала предлагать свою нефть с поставками начиная с апреля с большими скидками. Цены на нефть тогда резко обвалились.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Для России такое смягчение означает возможность нарастить свою добычу на объем порядка 450 тысяч баррелей в день.