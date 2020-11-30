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https://ria.ru/20201130/navalnyy-1586992212.html
Заявление по ситуации с Навальным подписали 56 стран-членов ОЗХО
Заявление по ситуации с Навальным подписали 56 стран-членов ОЗХО
Только 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считают, что Алексей Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:15
2020-11-30T16:17
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Только 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считают, что Алексей Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Сообщение о соответствующем заявлении этой группы стран распространило постпредство Великобритании в организации.Данное заявление было подписано 56 странами-членами ОЗХО, оно было распространено в связи с началом 25-й конференции государств-участников. Среди стран, подписавших заявление, государства-члены ЕС, а также США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и другие.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления."Мы как государства-участники Конвенции по запрету химического оружия самым решительным образом осуждаем применение химического оружия в РФ против Алексея Навального 20 августа", - говорится в заявлении 56 членов ОЗХО.Отмечается, что страны приветствуют помощь, предоставленную Техническим секретариатом ОЗХО после отравления Навального."Анализ биоматериалов подтвердил наличие ингибитора холинэстеразы. Мы отмечаем, что впоследствии ингибитор холинэстеразы был идентифицирован как нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", - сообщается в заявлении.В нем также подчеркивается, что страны-участницы полностью доверяют данному исследованию ОЗХО.
https://ria.ru/20201126/navalnyy-1586439759.html
https://ria.ru/20201125/navalnyy-1586337835.html
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госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, в мире

Заявление по ситуации с Навальным подписали 56 стран-членов ОЗХО

16:15 30.11.2020 (обновлено: 16:17 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Только 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считают, что Алексей Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Сообщение о соответствующем заявлении этой группы стран распространило постпредство Великобритании в организации.
Данное заявление было подписано 56 странами-членами ОЗХО, оно было распространено в связи с началом 25-й конференции государств-участников. Среди стран, подписавших заявление, государства-члены ЕС, а также США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и другие.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
"Мы как государства-участники Конвенции по запрету химического оружия самым решительным образом осуждаем применение химического оружия в РФ против Алексея Навального 20 августа", - говорится в заявлении 56 членов ОЗХО.
Отмечается, что страны приветствуют помощь, предоставленную Техническим секретариатом ОЗХО после отравления Навального.
"Анализ биоматериалов подтвердил наличие ингибитора холинэстеразы. Мы отмечаем, что впоследствии ингибитор холинэстеразы был идентифицирован как нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", - сообщается в заявлении.
В нем также подчеркивается, что страны-участницы полностью доверяют данному исследованию ОЗХО.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйВ мире
 
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