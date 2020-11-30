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Столтенберг призвал укреплять присутствие НАТО в Черном море
Столтенберг призвал укреплять присутствие НАТО в Черном море
Главы МИД стран-членов НАТО обсудят в ходе видеоконференции в среду с участием министров Грузии и Украины деятельность альянса в регионе Черного моря, сообщил... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:41
2020-11-30T16:41
россия
черное море
нато
йенс столтенберг
грузия
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран-членов НАТО обсудят в ходе видеоконференции в среду с участием министров Грузии и Украины деятельность альянса в регионе Черного моря, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, для всех его членов. Мы также тесно сотрудничаем с двумя нашими партнерами, Грузией и Украиной, в этом регионе", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.Он вновь обвинил Россию в "нарушении территориальную целостности" Украины и Грузии, отметив также "усиление российского военного присутствия в Крыму"."Нам нужно в дальнейшем укреплять свое присутствие в регионе", - сказал генсек альянса.Столтенберг выступал на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел, который пройдет 1-2 декабря в режиме видеоконференции.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html
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россия, черное море, нато, йенс столтенберг, грузия, украина, в мире

Столтенберг призвал укреплять присутствие НАТО в Черном море

16:41 30.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОдин из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран-членов НАТО обсудят в ходе видеоконференции в среду с участием министров Грузии и Украины деятельность альянса в регионе Черного моря, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, для всех его членов. Мы также тесно сотрудничаем с двумя нашими партнерами, Грузией и Украиной, в этом регионе", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
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Он вновь обвинил Россию в "нарушении территориальную целостности" Украины и Грузии, отметив также "усиление российского военного присутствия в Крыму".
"Нам нужно в дальнейшем укреплять свое присутствие в регионе", - сказал генсек альянса.
Столтенберг выступал на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел, который пройдет 1-2 декабря в режиме видеоконференции.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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РоссияЧерное мореНАТОЙенс СтолтенбергГрузияУкраинаВ мире
 
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