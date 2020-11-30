Столтенберг призвал укреплять присутствие НАТО в Черном море
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОдин из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран-членов НАТО обсудят в ходе видеоконференции в среду с участием министров Грузии и Украины деятельность альянса в регионе Черного моря, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, для всех его членов. Мы также тесно сотрудничаем с двумя нашими партнерами, Грузией и Украиной, в этом регионе", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Он вновь обвинил Россию в "нарушении территориальную целостности" Украины и Грузии, отметив также "усиление российского военного присутствия в Крыму".
"Нам нужно в дальнейшем укреплять свое присутствие в регионе", - сказал генсек альянса.
Столтенберг выступал на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел, который пройдет 1-2 декабря в режиме видеоконференции.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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