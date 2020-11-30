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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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Врио главы Мордовии проинспектировал работу поликлиники во время пандемии
Врио главы Мордовии проинспектировал работу поликлиники во время пандемии
Врио главы Мордовии Артем Здунов в понедельник приехал с инспекцией в поликлинику №3 в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:55
2020-11-30T20:55
республика мордовия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
артем здунов
республика мордовия
здоровье - общество
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в понедельник приехал с инспекцией в поликлинику №3 в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.Руководитель региона проверил, как исполняются его поручения по улучшению работы первичного звена, которые были даны на заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусу.Как рассказала руководителю республики заместитель главного врача Юлия Шеволаева, уже принят ряд оперативных мер по исполнению поручений. Запущены дополнительные линии колл-центра, куда поступают звонки, обеспечен дополнительный транспорт для участковых терапевтов, а также проводится аудиоконтроль за состоянием пациентов, которые лечатся амбулаторно. Эта задача возложена на волонтеров-медиков, студентов 6 курса медицинского института Мордовского госуниверситета имени Огарева. Такой аудиоконтроль позволяет следить за состоянием амбулаторных больных и оперативно передавать информацию лечащему врачу.Руководителю республики показали запас лекарств, которые предназначены для амбулаторных больных. Участковый врач приносит их пациентам на дом бесплатно, проблем с этим поликлиника не испытывает. "Также врио главы Мордовии ознакомился с наполнением аптечного пункта в поликлинике. И противовирусные препараты, и антибиотики, и антикоагулянты в наличии имеются", - подчеркивается в сообщении.Здунов убедился, что медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Одно из неудобств – стесненные условия: поликлиника расположена на первом этаже многоквартирного дома, площадей не хватает, решить проблему могло бы строительство отдельного здания поликлиники для центральной части города. "Врио главы республики согласился с тем, что это важная задача на перспективу", - отмечается в сообщении.Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 10 749 случаев коронавируса, 8802 человека выздоровели, 64 человека умерли от коронавируса как основной причины. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, артем здунов, республика мордовия, здоровье - общество, саранск

Врио главы Мордовии проинспектировал работу поликлиники во время пандемии

20:55 30.11.2020
 
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики ДагестанАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики Дагестан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в понедельник приехал с инспекцией в поликлинику №3 в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.
Руководитель региона проверил, как исполняются его поручения по улучшению работы первичного звена, которые были даны на заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусу.
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"Важно уменьшить нагрузку на стационары, а для этого необходимо обеспечить четкую работу первичного звена. Если пациент своевременно и в полном объеме пролечился амбулаторно, это существенно снижает для него риск госпитализации с тяжелыми последствиями", - цитирует пресс-служба слова врио главы Мордовии.

Как рассказала руководителю республики заместитель главного врача Юлия Шеволаева, уже принят ряд оперативных мер по исполнению поручений. Запущены дополнительные линии колл-центра, куда поступают звонки, обеспечен дополнительный транспорт для участковых терапевтов, а также проводится аудиоконтроль за состоянием пациентов, которые лечатся амбулаторно. Эта задача возложена на волонтеров-медиков, студентов 6 курса медицинского института Мордовского госуниверситета имени Огарева. Такой аудиоконтроль позволяет следить за состоянием амбулаторных больных и оперативно передавать информацию лечащему врачу.
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"Артём Здунов отметил особую значимость этой меры, дав поручение руководству лечебного учреждения создать более удобные условия для работы волонтеров на телефоне", - говорится в сообщении.

Руководителю республики показали запас лекарств, которые предназначены для амбулаторных больных. Участковый врач приносит их пациентам на дом бесплатно, проблем с этим поликлиника не испытывает. "Также врио главы Мордовии ознакомился с наполнением аптечного пункта в поликлинике. И противовирусные препараты, и антибиотики, и антикоагулянты в наличии имеются", - подчеркивается в сообщении.
Здунов убедился, что медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Одно из неудобств – стесненные условия: поликлиника расположена на первом этаже многоквартирного дома, площадей не хватает, решить проблему могло бы строительство отдельного здания поликлиники для центральной части города. "Врио главы республики согласился с тем, что это важная задача на перспективу", - отмечается в сообщении.
Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 10 749 случаев коронавируса, 8802 человека выздоровели, 64 человека умерли от коронавируса как основной причины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Республика МордовияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАртем ЗдуновРеспублика МордовияЗдоровье - ОбществоСаранск
 
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