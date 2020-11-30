https://ria.ru/20201130/mishustin-1587004342.html

Мишустин призвал вывести ШОС на траекторию уверенного развития

Мишустин призвал вывести ШОС на траекторию уверенного развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал вывести Шанхайскую организацию сотрудничества на "траекторию уверенного развития" и незамедлительно приступить к... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:08

2020-11-30T17:08

2020-11-30T17:08

михаил мишустин

шос

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал вывести Шанхайскую организацию сотрудничества на "траекторию уверенного развития" и незамедлительно приступить к выполнению пятилетнего плана действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года."План действий по реализации стратегии развития ШОС, который рассчитан на следующие пять лет - надо незамедлительно приступить к его выполнению, скоординировать наши шаги... В следующем году Шанхайской организации сотрудничества исполняется 20 лет. Считаю важным подготовить решения, которые выведут организацию на траекторию уверенного интенсивного развития. Именно такую задачу поставили лидеры наших государств", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.Он отметил, что на сегодняшнем заседании будет принят пятилетний план мероприятий по реализации программы многостороннего экономического сотрудничества, рассчитанный на ближайшие 15 лет."Вместе будем решать важнейшие задачи практически во всех сферах - от торговли и транспорта до пространственного развития и межрегионального взаимодействия", - сказал Мишустин.Говоря о развитии транспортной инфраструктуры, он назвал первостепенной задачу открытия до конца 2020 года шести маршрутов, которые предусмотрены Соглашением между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. "Россия делает все необходимое, чтобы воплотить в жизнь такие договорённости. Нужно как можно скорее найти развязки для принятия программы развития дорог ШОС. Её подготовка, к сожалению, затягивается", - сказал он.Мишустин также призвал коллег выработать конкретные параметры сопряжения национальных стратегий и многосторонних проектов ШОС и активно развивать контакты по линии регионов. Глава российского правительства подчеркнул, что ШОС обладает мощным потенциалом, чтобы обеспечить устойчивое экономическое развитие и безопасность в регионе.

https://ria.ru/20201130/mishustin-1586964193.html

https://ria.ru/20201130/mishustin-1586956411.html

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михаил мишустин, шос, в мире