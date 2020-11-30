Мишустин и премьер Казахстана обсудили экономическое сотрудничество
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым обсудил торгово-экономическое сотрудничество, перспективные проекты в промышленности и транспорте, сообщает пресс-служба кабмина.
"Тридцатого ноября состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым. В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, перспективные совместные проекты в области промышленности и транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мишустин подчеркнул важность поддержания конструктивного диалога двух стран по всему спектру вопросов двусторонней и интеграционной повесток дня.