https://ria.ru/20201130/mishustin-1586990019.html

Мишустин и премьер Казахстана обсудили экономическое сотрудничество

Мишустин и премьер Казахстана обсудили экономическое сотрудничество

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым обсудил торгово-экономическое сотрудничество, РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:03

2020-11-30T16:03

2020-11-30T16:03

аскар мамин

михаил мишустин

казахстан

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым обсудил торгово-экономическое сотрудничество, перспективные проекты в промышленности и транспорте, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что Мишустин подчеркнул важность поддержания конструктивного диалога двух стран по всему спектру вопросов двусторонней и интеграционной повесток дня.

казахстан

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аскар мамин, михаил мишустин, казахстан, в мире