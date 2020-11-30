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Матвиенко предложила разрешить Минтруду контролировать семейную политику
Матвиенко предложила разрешить Минтруду контролировать семейную политику
В России нужна структура, которая будет комплексно заниматься семейной политикой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:16
2020-11-30T14:16
2020-11-30T16:14
валентина матвиенко
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
политика
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В России нужна структура, которая будет комплексно заниматься семейной политикой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.По ее мнению, такими полномочиями можно наделить Минтруд, соответственно, должно измениться и название ведомства — Министерство труда, соцзащиты и семейной политики.Матвиенко отметила, что Минтруд достойно справился с задачами по защите семей с детьми в условиях пандемии.Спикер также обратила внимание на то, что многие вопросы в этой сфере требуют постоянного согласования между ведомствами — Минпросвещения, Минздравом, Минтрудом и МВД.При этом, по ее словам, регионы уже наработали позитивный опыт по созданию "министерства семьи", и привела в пример опыт Башкирии."Может быть, это тот случай, когда региональные практики надо брать на вооружение федеральным органам", — заключила Матвиенко.Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что, если будет принято решение о расширении полномочий министерства, ведомство "приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи".
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валентина матвиенко, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), политика
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
В России нужна структура, которая будет комплексно заниматься семейной политикой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
на заседании совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
По ее мнению, такими полномочиями можно наделить Минтруд, соответственно, должно измениться и название ведомства — Министерство труда, соцзащиты и семейной политики.
Матвиенко отметила, что Минтруд достойно справился с задачами по защите семей с детьми в условиях пандемии.
Спикер также обратила внимание на то, что многие вопросы в этой сфере требуют постоянного согласования между ведомствами — Минпросвещения, Минздравом, Минтрудом и МВД.
"Какого-то единого центра, единой точки входа управления семейной политики нет. Отсюда и ситуация, когда у семи нянек дитя без глазу", — сказала Матвиенко.
При этом, по ее словам, регионы уже наработали позитивный опыт по созданию "министерства семьи", и привела в пример опыт Башкирии.
"Может быть, это тот случай, когда региональные практики надо брать на вооружение федеральным органам", — заключила Матвиенко.
Глава Минтруда Антон Котяков
, в свою очередь, заявил, что, если будет принято решение о расширении полномочий министерства, ведомство "приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи".