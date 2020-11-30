https://ria.ru/20201130/mintrud-1586962184.html

Матвиенко предложила разрешить Минтруду контролировать семейную политику

Матвиенко предложила разрешить Минтруду контролировать семейную политику

В России нужна структура, которая будет комплексно заниматься семейной политикой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:16

2020-11-30T14:16

2020-11-30T16:14

валентина матвиенко

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1400x0_80_0_0_6acbc7247a3caf54b936fcf772bbc69c.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В России нужна структура, которая будет комплексно заниматься семейной политикой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.По ее мнению, такими полномочиями можно наделить Минтруд, соответственно, должно измениться и название ведомства — Министерство труда, соцзащиты и семейной политики.Матвиенко отметила, что Минтруд достойно справился с задачами по защите семей с детьми в условиях пандемии.Спикер также обратила внимание на то, что многие вопросы в этой сфере требуют постоянного согласования между ведомствами — Минпросвещения, Минздравом, Минтрудом и МВД.При этом, по ее словам, регионы уже наработали позитивный опыт по созданию "министерства семьи", и привела в пример опыт Башкирии."Может быть, это тот случай, когда региональные практики надо брать на вооружение федеральным органам", — заключила Матвиенко.Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что, если будет принято решение о расширении полномочий министерства, ведомство "приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи".

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/lgoty-1585606100.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/vyplaty-1586741006.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), политика