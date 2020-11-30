https://ria.ru/20201130/metro-1587017518.html

В Татарстане разработчики беспилотного метро пришли в ОЭЗ

В Татарстане разработчики беспилотного метро пришли в ОЭЗ

Новыми резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" стали девять компаний с общим объёмом инвестиций 43 миллиарда рублей, в их числе разработчики системы по... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:57

2020-11-30T17:57

2020-11-30T17:57

республика татарстан

россия

иннополис (татарстан)

республика татарстан (татарстан)

трансмашхолдинг

казань

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153236/73/1532367384_0:0:3112:1752_1400x0_80_0_0_c1d0c1324c640a7b4198745c216388e3.jpg

КАЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Новыми резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" стали девять компаний с общим объёмом инвестиций 43 миллиарда рублей, в их числе разработчики системы по организации беспилотного движения в метрополитене и единой платформы для зарядки электромобилей по РФ, сообщает ОЭЗ.В частности, АО "Трансмашхолдинг" и ООО "ЛокоТех-Сигнал" открывают в ОЭЗ центр компетенций по беспилотным технологиям – компания "РэйлНекст" займется разработкой комплексной системы Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в метрополитене Казани. В рамках проекта планируется проведение модернизации существующих систем связи, управления движением, безопасности и эксплуатируемого на линии подвижного состава, а также развертывание новых систем для решения задач, непосредственно связанных с организацией автоматического движения поездов.Разработку, испытания и опытную эксплуатацию системы планируется завершить до конца 2022 года. В частности, до конца 2021 года планируется закончить разработку всех компонентов системы, частично модернизировать парк подвижного состава, после чего начнется тестирование, а затем опытная эксплуатация.Система беспилотного метро сможет работать при максимальной скорости движения поезда до 90 километров в час и общем количестве подвижных составов до 40 пар в час. В перспективе помимо Казани система беспилотного движения может быть внедрена в метрополитене других городов, где эксплуатируется подвижной состав "Трансмашхолдинга".Компания "Электрифлай" планирует разработать единую технологическую платформу для владельцев электромобилей и зарядных станций с техподдержкой. Цель проекта – объединить разрозненные зарядные станции по всей стране и создать один ключ доступа к зарядке электромобилей. Облачное решение позволит владельцам зарядных станций удаленно управлять объектом, брать плату за оказание услуги. Автовладельцы смогут видеть все станции в одном мобильном приложении, что избавит их от необходимости получать ключ доступа в нескольких сетях.ОЭЗ "Иннополис" расположена на двух площадках общей площадью 311,4 гектара. Резиденты помогут арендовать готовые офисные помещения в технопарке, получив доступ к современной инфраструктуре, необходимым сервисным услугам, высококвалифицированным кадрам, а также налоговым преференциям. В настоящее время в "Иннополисе" уже осуществляют деятельность 105 резидентов, в статусе партнера работает 21 компания. В общей сложности компаниями на территории ОЭЗ проинвестировано 26,7 миллиарда рублей и создано 3,8 тысячи рабочих мест.

https://ria.ru/20201126/stavki-1586489558.html

https://ria.ru/20201115/muftiyat-1584699921.html

россия

иннополис (татарстан)

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иннополис (татарстан), республика татарстан (татарстан), трансмашхолдинг, казань, технологии, экономика