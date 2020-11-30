Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201130/metro-1587017518.html
В Татарстане разработчики беспилотного метро пришли в ОЭЗ
В Татарстане разработчики беспилотного метро пришли в ОЭЗ
Новыми резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" стали девять компаний с общим объёмом инвестиций 43 миллиарда рублей, в их числе разработчики системы по... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:57
2020-11-30T17:57
республика татарстан
россия
иннополис (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
трансмашхолдинг
казань
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153236/73/1532367384_0:0:3112:1752_1400x0_80_0_0_c1d0c1324c640a7b4198745c216388e3.jpg
КАЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Новыми резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" стали девять компаний с общим объёмом инвестиций 43 миллиарда рублей, в их числе разработчики системы по организации беспилотного движения в метрополитене и единой платформы для зарядки электромобилей по РФ, сообщает ОЭЗ.В частности, АО "Трансмашхолдинг" и ООО "ЛокоТех-Сигнал" открывают в ОЭЗ центр компетенций по беспилотным технологиям – компания "РэйлНекст" займется разработкой комплексной системы Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в метрополитене Казани. В рамках проекта планируется проведение модернизации существующих систем связи, управления движением, безопасности и эксплуатируемого на линии подвижного состава, а также развертывание новых систем для решения задач, непосредственно связанных с организацией автоматического движения поездов.Разработку, испытания и опытную эксплуатацию системы планируется завершить до конца 2022 года. В частности, до конца 2021 года планируется закончить разработку всех компонентов системы, частично модернизировать парк подвижного состава, после чего начнется тестирование, а затем опытная эксплуатация.Система беспилотного метро сможет работать при максимальной скорости движения поезда до 90 километров в час и общем количестве подвижных составов до 40 пар в час. В перспективе помимо Казани система беспилотного движения может быть внедрена в метрополитене других городов, где эксплуатируется подвижной состав "Трансмашхолдинга".Компания "Электрифлай" планирует разработать единую технологическую платформу для владельцев электромобилей и зарядных станций с техподдержкой. Цель проекта – объединить разрозненные зарядные станции по всей стране и создать один ключ доступа к зарядке электромобилей. Облачное решение позволит владельцам зарядных станций удаленно управлять объектом, брать плату за оказание услуги. Автовладельцы смогут видеть все станции в одном мобильном приложении, что избавит их от необходимости получать ключ доступа в нескольких сетях.ОЭЗ "Иннополис" расположена на двух площадках общей площадью 311,4 гектара. Резиденты помогут арендовать готовые офисные помещения в технопарке, получив доступ к современной инфраструктуре, необходимым сервисным услугам, высококвалифицированным кадрам, а также налоговым преференциям. В настоящее время в "Иннополисе" уже осуществляют деятельность 105 резидентов, в статусе партнера работает 21 компания. В общей сложности компаниями на территории ОЭЗ проинвестировано 26,7 миллиарда рублей и создано 3,8 тысячи рабочих мест.
https://ria.ru/20201126/stavki-1586489558.html
https://ria.ru/20201115/muftiyat-1584699921.html
россия
иннополис (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153236/73/1532367384_381:0:3112:2048_1400x0_80_0_0_71a86b6b42b098bd9323c40510c79e60.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иннополис (татарстан), республика татарстан (татарстан), трансмашхолдинг, казань, технологии, экономика

В Татарстане разработчики беспилотного метро пришли в ОЭЗ

17:57 30.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗдание, где расположена линия сборки высокотехнологичных осциллографов на территории ОЭЗ "Иннополис"
Здание, где расположена линия сборки высокотехнологичных осциллографов на территории ОЭЗ Иннополис - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Новыми резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" стали девять компаний с общим объёмом инвестиций 43 миллиарда рублей, в их числе разработчики системы по организации беспилотного движения в метрополитене и единой платформы для зарядки электромобилей по РФ, сообщает ОЭЗ.

"Новые проекты утвердили сегодня на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны "Иннополис" под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Новыми резидентами стали девять компаний, которые создадут более 250 рабочих мест. Общий объем заявленных инвестиций в разработки и инновационную инфраструктуру составляет 43 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Казань, Татарстан - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 17:45Республика Татарстан
Татарстан снизил налоговые ставки для ряда IT-компаний
В частности, АО "Трансмашхолдинг" и ООО "ЛокоТех-Сигнал" открывают в ОЭЗ центр компетенций по беспилотным технологиям – компания "РэйлНекст" займется разработкой комплексной системы Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в метрополитене Казани. В рамках проекта планируется проведение модернизации существующих систем связи, управления движением, безопасности и эксплуатируемого на линии подвижного состава, а также развертывание новых систем для решения задач, непосредственно связанных с организацией автоматического движения поездов.
Разработку, испытания и опытную эксплуатацию системы планируется завершить до конца 2022 года. В частности, до конца 2021 года планируется закончить разработку всех компонентов системы, частично модернизировать парк подвижного состава, после чего начнется тестирование, а затем опытная эксплуатация.
Система беспилотного метро сможет работать при максимальной скорости движения поезда до 90 километров в час и общем количестве подвижных составов до 40 пар в час. В перспективе помимо Казани система беспилотного движения может быть внедрена в метрополитене других городов, где эксплуатируется подвижной состав "Трансмашхолдинга".
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам в мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 13:20Религия и мировоззрение
Муфтий Татарстана рассказал о помощи нуждающимся в период пандемии
Компания "Электрифлай" планирует разработать единую технологическую платформу для владельцев электромобилей и зарядных станций с техподдержкой. Цель проекта – объединить разрозненные зарядные станции по всей стране и создать один ключ доступа к зарядке электромобилей. Облачное решение позволит владельцам зарядных станций удаленно управлять объектом, брать плату за оказание услуги. Автовладельцы смогут видеть все станции в одном мобильном приложении, что избавит их от необходимости получать ключ доступа в нескольких сетях.
ОЭЗ "Иннополис" расположена на двух площадках общей площадью 311,4 гектара. Резиденты помогут арендовать готовые офисные помещения в технопарке, получив доступ к современной инфраструктуре, необходимым сервисным услугам, высококвалифицированным кадрам, а также налоговым преференциям. В настоящее время в "Иннополисе" уже осуществляют деятельность 105 резидентов, в статусе партнера работает 21 компания. В общей сложности компаниями на территории ОЭЗ проинвестировано 26,7 миллиарда рублей и создано 3,8 тысячи рабочих мест.
 
Республика ТатарстанРоссияИннополис (Татарстан)Республика Татарстан (Татарстан)ТрансмашхолдингКазаньТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
Лента новостейМолния