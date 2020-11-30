https://ria.ru/20201130/metro-1587017518.html
В Татарстане разработчики беспилотного метро пришли в ОЭЗ
В Татарстане разработчики беспилотного метро пришли в ОЭЗ
Новыми резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" стали девять компаний с общим объёмом инвестиций 43 миллиарда рублей, в их числе разработчики системы по... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:57
2020-11-30T17:57
2020-11-30T17:57
республика татарстан
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иннополис (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
трансмашхолдинг
казань
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экономика
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КАЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Новыми резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" стали девять компаний с общим объёмом инвестиций 43 миллиарда рублей, в их числе разработчики системы по организации беспилотного движения в метрополитене и единой платформы для зарядки электромобилей по РФ, сообщает ОЭЗ.В частности, АО "Трансмашхолдинг" и ООО "ЛокоТех-Сигнал" открывают в ОЭЗ центр компетенций по беспилотным технологиям – компания "РэйлНекст" займется разработкой комплексной системы Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в метрополитене Казани. В рамках проекта планируется проведение модернизации существующих систем связи, управления движением, безопасности и эксплуатируемого на линии подвижного состава, а также развертывание новых систем для решения задач, непосредственно связанных с организацией автоматического движения поездов.Разработку, испытания и опытную эксплуатацию системы планируется завершить до конца 2022 года. В частности, до конца 2021 года планируется закончить разработку всех компонентов системы, частично модернизировать парк подвижного состава, после чего начнется тестирование, а затем опытная эксплуатация.Система беспилотного метро сможет работать при максимальной скорости движения поезда до 90 километров в час и общем количестве подвижных составов до 40 пар в час. В перспективе помимо Казани система беспилотного движения может быть внедрена в метрополитене других городов, где эксплуатируется подвижной состав "Трансмашхолдинга".Компания "Электрифлай" планирует разработать единую технологическую платформу для владельцев электромобилей и зарядных станций с техподдержкой. Цель проекта – объединить разрозненные зарядные станции по всей стране и создать один ключ доступа к зарядке электромобилей. Облачное решение позволит владельцам зарядных станций удаленно управлять объектом, брать плату за оказание услуги. Автовладельцы смогут видеть все станции в одном мобильном приложении, что избавит их от необходимости получать ключ доступа в нескольких сетях.ОЭЗ "Иннополис" расположена на двух площадках общей площадью 311,4 гектара. Резиденты помогут арендовать готовые офисные помещения в технопарке, получив доступ к современной инфраструктуре, необходимым сервисным услугам, высококвалифицированным кадрам, а также налоговым преференциям. В настоящее время в "Иннополисе" уже осуществляют деятельность 105 резидентов, в статусе партнера работает 21 компания. В общей сложности компаниями на территории ОЭЗ проинвестировано 26,7 миллиарда рублей и создано 3,8 тысячи рабочих мест.
https://ria.ru/20201126/stavki-1586489558.html
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россия, иннополис (татарстан), республика татарстан (татарстан), трансмашхолдинг, казань, технологии, экономика
КАЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Новыми резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" стали девять компаний с общим объёмом инвестиций 43 миллиарда рублей, в их числе разработчики системы по организации беспилотного движения в метрополитене и единой платформы для зарядки электромобилей по РФ, сообщает ОЭЗ.
"Новые проекты утвердили сегодня на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны "Иннополис" под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Новыми резидентами стали девять компаний, которые создадут более 250 рабочих мест. Общий объем заявленных инвестиций в разработки и инновационную инфраструктуру составляет 43 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В частности, АО "Трансмашхолдинг" и ООО "ЛокоТех-Сигнал" открывают в ОЭЗ центр компетенций по беспилотным технологиям – компания "РэйлНекст" займется разработкой комплексной системы Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в метрополитене Казани
. В рамках проекта планируется проведение модернизации существующих систем связи, управления движением, безопасности и эксплуатируемого на линии подвижного состава, а также развертывание новых систем для решения задач, непосредственно связанных с организацией автоматического движения поездов.
Разработку, испытания и опытную эксплуатацию системы планируется завершить до конца 2022 года. В частности, до конца 2021 года планируется закончить разработку всех компонентов системы, частично модернизировать парк подвижного состава, после чего начнется тестирование, а затем опытная эксплуатация.
Система беспилотного метро сможет работать при максимальной скорости движения поезда до 90 километров в час и общем количестве подвижных составов до 40 пар в час. В перспективе помимо Казани система беспилотного движения может быть внедрена в метрополитене других городов, где эксплуатируется подвижной состав "Трансмашхолдинга
".
Компания "Электрифлай" планирует разработать единую технологическую платформу для владельцев электромобилей и зарядных станций с техподдержкой. Цель проекта – объединить разрозненные зарядные станции по всей стране и создать один ключ доступа к зарядке электромобилей. Облачное решение позволит владельцам зарядных станций удаленно управлять объектом, брать плату за оказание услуги. Автовладельцы смогут видеть все станции в одном мобильном приложении, что избавит их от необходимости получать ключ доступа в нескольких сетях.
ОЭЗ "Иннополис" расположена на двух площадках общей площадью 311,4 гектара. Резиденты помогут арендовать готовые офисные помещения в технопарке, получив доступ к современной инфраструктуре, необходимым сервисным услугам, высококвалифицированным кадрам, а также налоговым преференциям. В настоящее время в "Иннополисе" уже осуществляют деятельность 105 резидентов, в статусе партнера работает 21 компания. В общей сложности компаниями на территории ОЭЗ проинвестировано 26,7 миллиарда рублей и создано 3,8 тысячи рабочих мест.