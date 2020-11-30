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Туризм
https://ria.ru/20201130/marshruty-1586922045.html
Названы самые популярные осенью маршруты у деловых путешественников
Названы самые популярные осенью маршруты у деловых путешественников
Москва и Санкт-Петербург — самые популярные этой осенью направления у бизнес-туристов, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 30.11.2020
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург — самые популярные этой осенью направления у бизнес-туристов, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты компании проанализировали данные бронирований клиентов-юрлиц и выяснили, куда представители фирм чаще всего отправлялись в деловые поездки и как их организовывали. Объем командировок продолжает расти, говорят эксперты. Число перелетов по сравнению с летом увеличилось почти на четверть, а перемещений на поезде — на 13 процентов.При этом цены на билеты снижаются. Отправиться в рабочую поездку по России по железной дороге можно было в среднем за 2700 рублей (летом — за 3 100 рублей). А стоимость перелета упала с 9600 до 8400 рублей.Помимо двух столиц, довольно часто командировочные летали в Екатеринбург. Значительное число деловых поездок было организовано в Новосибирск, Казань, а также южные города — Сочи, Ростов-на-Дону, Симферополь и Краснодар.Большинство компаний (88 процентов) стали покупать авиабилеты примерно за неделю до вылета, хотя прошлой осенью их доля составляла 68 процентов. За месяц фирмы теперь приобретают лишь каждый десятый проездной документ.Наиболее популярными городами для деловых железнодорожных поездок, кроме двух столиц, стали Нижний Новгород, Владимир и Екатеринбург. Три четверти предприятий оплачивают билеты за три дня до отправления поезда. За месяц-полтора их выкупает лишь три процента организаций.
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цены, авиабилеты, туризм, новости - туризм, нижний новгород, москва, новосибирск, симферополь, владимир, сочи, екатеринбург, ростов-на-дону, краснодарский край, санкт-петербург

Названы самые популярные осенью маршруты у деловых путешественников

11:35 30.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург — самые популярные этой осенью направления у бизнес-туристов, сообщает OneTwoTrip for Business.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований клиентов-юрлиц и выяснили, куда представители фирм чаще всего отправлялись в деловые поездки и как их организовывали. Объем командировок продолжает расти, говорят эксперты. Число перелетов по сравнению с летом увеличилось почти на четверть, а перемещений на поезде — на 13 процентов.
При этом цены на билеты снижаются. Отправиться в рабочую поездку по России по железной дороге можно было в среднем за 2700 рублей (летом — за 3 100 рублей). А стоимость перелета упала с 9600 до 8400 рублей.
Помимо двух столиц, довольно часто командировочные летали в Екатеринбург. Значительное число деловых поездок было организовано в Новосибирск, Казань, а также южные города — Сочи, Ростов-на-Дону, Симферополь и Краснодар.
Большинство компаний (88 процентов) стали покупать авиабилеты примерно за неделю до вылета, хотя прошлой осенью их доля составляла 68 процентов. За месяц фирмы теперь приобретают лишь каждый десятый проездной документ.
Наиболее популярными городами для деловых железнодорожных поездок, кроме двух столиц, стали Нижний Новгород, Владимир и Екатеринбург. Три четверти предприятий оплачивают билеты за три дня до отправления поезда. За месяц-полтора их выкупает лишь три процента организаций.
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