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На Кубани в праздники будут работать более 250 объектов турпоказа

На Кубани в праздники будут работать более 250 объектов турпоказа

Более 250 объектов турпоказа будут работать в Краснодарском крае в новогодние праздники, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:28

2020-11-30T16:28

2020-11-30T16:36

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КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Более 250 объектов турпоказа будут работать в Краснодарском крае в новогодние праздники, сообщает администрация региона.По словам замгубернатора, руководство региона понимает ответственность за здоровье и благополучие гостей и жителей края, поэтому по поручению губернатора работа всех объектов курортной инфраструктуры организована в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.Как отметил Руппель, возможностей для отдыха остается достаточно. "Повышенным спросом пользуются отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено". Сегодня в крае их насчитывается 76 – в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах", - уточняется в сообщении.Кроме того, свои услуги гостям предлагают курортные здравницы. "Сейчас в их арсенале более 500 программ лечения и оздоровления, многие из которых уникальны и охватывают практически весь спектр известных современной медицине заболеваний", - добавили в ведомстве. Там отметили, что любителям познавательного отдыха будут интересны "Золотое кольцо Боспорского царства", а также экскурсионные программы по Краснодару, Новороссийску, Анапе, Геленджику, Сочи, другим городам и районам Кубани.Гастрономический сезон в Краснодарском крае длится круглый год, поэтому гости курортов могут посетить 30 эногастрономических центров, попробовать блюда черноморской кухни, традиционных кубанской и кавказской кухонь, а также продукцию местных виноделов.Помимо этого, на морских курортах Краснодарского края в текущем году появятся "зимние пляжи". Для отдыхающих будут обустроены зоны отдыха с лавочками, беседками, деревянными настилами. Краевые власти напомнили, что в 2020 году новогодние туры можно приобрести по программе туристического кэшбека, который позволяет вернуть до 20% от стоимости тура. Продолжает работать краевая программа "Южная здравница", по которой оздоровительные туры в санаторно-курортные организации Кубани предлагаются со скидкой.

https://ria.ru/20201129/blagoustroystvo-1586877752.html

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