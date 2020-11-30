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Краснодарский край
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На Кубани в праздники будут работать более 250 объектов турпоказа
На Кубани в праздники будут работать более 250 объектов турпоказа
Более 250 объектов турпоказа будут работать в Краснодарском крае в новогодние праздники, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:28
2020-11-30T16:36
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КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Более 250 объектов турпоказа будут работать в Краснодарском крае в новогодние праздники, сообщает администрация региона.По словам замгубернатора, руководство региона понимает ответственность за здоровье и благополучие гостей и жителей края, поэтому по поручению губернатора работа всех объектов курортной инфраструктуры организована в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.Как отметил Руппель, возможностей для отдыха остается достаточно. "Повышенным спросом пользуются отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено". Сегодня в крае их насчитывается 76 – в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах", - уточняется в сообщении.Кроме того, свои услуги гостям предлагают курортные здравницы. "Сейчас в их арсенале более 500 программ лечения и оздоровления, многие из которых уникальны и охватывают практически весь спектр известных современной медицине заболеваний", - добавили в ведомстве. Там отметили, что любителям познавательного отдыха будут интересны "Золотое кольцо Боспорского царства", а также экскурсионные программы по Краснодару, Новороссийску, Анапе, Геленджику, Сочи, другим городам и районам Кубани.Гастрономический сезон в Краснодарском крае длится круглый год, поэтому гости курортов могут посетить 30 эногастрономических центров, попробовать блюда черноморской кухни, традиционных кубанской и кавказской кухонь, а также продукцию местных виноделов.Помимо этого, на морских курортах Краснодарского края в текущем году появятся "зимние пляжи". Для отдыхающих будут обустроены зоны отдыха с лавочками, беседками, деревянными настилами. Краевые власти напомнили, что в 2020 году новогодние туры можно приобрести по программе туристического кэшбека, который позволяет вернуть до 20% от стоимости тура. Продолжает работать краевая программа "Южная здравница", по которой оздоровительные туры в санаторно-курортные организации Кубани предлагаются со скидкой.
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, общество

На Кубани в праздники будут работать более 250 объектов турпоказа

16:28 30.11.2020 (обновлено: 16:36 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТуристы на смотровой площадке "Орлиная полка", расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье
Туристы на смотровой площадке Орлиная полка, расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Более 250 объектов турпоказа будут работать в Краснодарском крае в новогодние праздники, сообщает администрация региона.

"Кроме традиционно популярных горнолыжных склонов край готов предложить множество других направлений для туризма и отдыха. Во время новогодних праздников будет работать более 250 объектов туристского показа, экскурсионные маршруты и центры активных видов отдыха", – сообщил замглавы администрации края Александр Руппель, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам замгубернатора, руководство региона понимает ответственность за здоровье и благополучие гостей и жителей края, поэтому по поручению губернатора работа всех объектов курортной инфраструктуры организована в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Как отметил Руппель, возможностей для отдыха остается достаточно. "Повышенным спросом пользуются отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено". Сегодня в крае их насчитывается 76 – в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах", - уточняется в сообщении.
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Кроме того, свои услуги гостям предлагают курортные здравницы. "Сейчас в их арсенале более 500 программ лечения и оздоровления, многие из которых уникальны и охватывают практически весь спектр известных современной медицине заболеваний", - добавили в ведомстве. Там отметили, что любителям познавательного отдыха будут интересны "Золотое кольцо Боспорского царства", а также экскурсионные программы по Краснодару, Новороссийску, Анапе, Геленджику, Сочи, другим городам и районам Кубани.
Гастрономический сезон в Краснодарском крае длится круглый год, поэтому гости курортов могут посетить 30 эногастрономических центров, попробовать блюда черноморской кухни, традиционных кубанской и кавказской кухонь, а также продукцию местных виноделов.
Помимо этого, на морских курортах Краснодарского края в текущем году появятся "зимние пляжи". Для отдыхающих будут обустроены зоны отдыха с лавочками, беседками, деревянными настилами. Краевые власти напомнили, что в 2020 году новогодние туры можно приобрести по программе туристического кэшбека, который позволяет вернуть до 20% от стоимости тура. Продолжает работать краевая программа "Южная здравница", по которой оздоровительные туры в санаторно-курортные организации Кубани предлагаются со скидкой.
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