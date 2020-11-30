На Кубани в праздники будут работать более 250 объектов турпоказа
16:28 30.11.2020 (обновлено: 16:36 30.11.2020)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТуристы на смотровой площадке "Орлиная полка", расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье
КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Более 250 объектов турпоказа будут работать в Краснодарском крае в новогодние праздники, сообщает администрация региона.
"Кроме традиционно популярных горнолыжных склонов край готов предложить множество других направлений для туризма и отдыха. Во время новогодних праздников будет работать более 250 объектов туристского показа, экскурсионные маршруты и центры активных видов отдыха", – сообщил замглавы администрации края Александр Руппель, чьи слова приводятся в сообщении.
По словам замгубернатора, руководство региона понимает ответственность за здоровье и благополучие гостей и жителей края, поэтому по поручению губернатора работа всех объектов курортной инфраструктуры организована в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Как отметил Руппель, возможностей для отдыха остается достаточно. "Повышенным спросом пользуются отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено". Сегодня в крае их насчитывается 76 – в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах", - уточняется в сообщении.
Кроме того, свои услуги гостям предлагают курортные здравницы. "Сейчас в их арсенале более 500 программ лечения и оздоровления, многие из которых уникальны и охватывают практически весь спектр известных современной медицине заболеваний", - добавили в ведомстве. Там отметили, что любителям познавательного отдыха будут интересны "Золотое кольцо Боспорского царства", а также экскурсионные программы по Краснодару, Новороссийску, Анапе, Геленджику, Сочи, другим городам и районам Кубани.
Гастрономический сезон в Краснодарском крае длится круглый год, поэтому гости курортов могут посетить 30 эногастрономических центров, попробовать блюда черноморской кухни, традиционных кубанской и кавказской кухонь, а также продукцию местных виноделов.
Помимо этого, на морских курортах Краснодарского края в текущем году появятся "зимние пляжи". Для отдыхающих будут обустроены зоны отдыха с лавочками, беседками, деревянными настилами. Краевые власти напомнили, что в 2020 году новогодние туры можно приобрести по программе туристического кэшбека, который позволяет вернуть до 20% от стоимости тура. Продолжает работать краевая программа "Южная здравница", по которой оздоровительные туры в санаторно-курортные организации Кубани предлагаются со скидкой.