https://ria.ru/20201130/kuban-1586930074.html

Власти Кубани запускают Центр управления регионом

Власти Кубани запускают Центр управления регионом

Краснодарский край запускают Центр управления регионом (ЦУР), который позволит оперативно анализировать социально-экономическую ситуацию в крае, сообщил... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:07

2020-11-30T12:07

2020-11-30T13:02

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Краснодарский край запускают Центр управления регионом (ЦУР), который позволит оперативно анализировать социально-экономическую ситуацию в крае, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев."Сегодня мы официально запускаем Центр управления регионом. Нам сейчас как никогда необходима быстрая и эффективная система обратной связи с жителями Кубани, и именно на это нацелена работа ЦУР", - сказал Кондратьев.По его словам, ЦУР – не просто агрегатор обращений людей, это "важнейший инструмент диалога жителей с представителями госструктур, в том числе с помощью социальных сетей"."Цифровая модель управления регионом позволит оперативно анализировать социально-экономическую ситуацию в целом по краю. В центре внимания - вопросы здравоохранения, образования, транспорта, дорог, энергетике, ЖКХ и социальной отрасли – все то, с чем жители края сталкиваются постоянно", - пояснил глава края.

https://ria.ru/20201129/blagoustroystvo-1586877752.html

краснодарский край

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вениамин кондратьев, краснодарский край, общество