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https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587023947.html
Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19
Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки к саммиту СНГ и борьбу с коронавирусом,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:30
2020-11-30T18:38
шавкат мирзиеев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
снг
владимир путин
узбекистан
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки к саммиту СНГ и борьбу с коронавирусом, включая использование российской вакцины, сообщает пресс-служба Кремля."Обсужден ход подготовки к предстоящему в декабре заседанию Совета глав государств-участников СНГ, которое пройдет под председательством Узбекистана в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.Также затронуты актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на расширение торгово-экономических связей.Кроме того, особое внимание было уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины.Президенты Узбекистана и РФ с глубоким удовлетворением отметили устойчивую динамику в развитии двусторонних торгово-экономических связей в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отметили в пресс-службе узбекистанского лидера."В частности, активно осуществляются взаимные визиты, плодотворно работает совместная межправительственная комиссия и другие механизмы взаимодействия. Растут объемы взаимной торговли, продолжается реализация приоритетных проектов промышленной кооперации в различных отраслях экономики, а также программ гуманитарного обмена", - добавили в пресс-службе Мирзиеева. Президенты также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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шавкат мирзиеев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, снг, владимир путин, узбекистан, в мире

Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19

18:30 30.11.2020 (обновлено: 18:38 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки к саммиту СНГ и борьбу с коронавирусом, включая использование российской вакцины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсужден ход подготовки к предстоящему в декабре заседанию Совета глав государств-участников СНГ, которое пройдет под председательством Узбекистана в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.
Также затронуты актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на расширение торгово-экономических связей.
Кроме того, особое внимание было уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины.
Президенты Узбекистана и РФ с глубоким удовлетворением отметили устойчивую динамику в развитии двусторонних торгово-экономических связей в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отметили в пресс-службе узбекистанского лидера.
"В частности, активно осуществляются взаимные визиты, плодотворно работает совместная межправительственная комиссия и другие механизмы взаимодействия. Растут объемы взаимной торговли, продолжается реализация приоритетных проектов промышленной кооперации в различных отраслях экономики, а также программ гуманитарного обмена", - добавили в пресс-службе Мирзиеева. Президенты также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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