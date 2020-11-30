https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587023947.html

Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19

Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки к саммиту СНГ и борьбу с коронавирусом,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:30

2020-11-30T18:30

2020-11-30T18:38

шавкат мирзиеев

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

снг

владимир путин

узбекистан

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки к саммиту СНГ и борьбу с коронавирусом, включая использование российской вакцины, сообщает пресс-служба Кремля."Обсужден ход подготовки к предстоящему в декабре заседанию Совета глав государств-участников СНГ, которое пройдет под председательством Узбекистана в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.Также затронуты актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на расширение торгово-экономических связей.Кроме того, особое внимание было уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины.Президенты Узбекистана и РФ с глубоким удовлетворением отметили устойчивую динамику в развитии двусторонних торгово-экономических связей в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отметили в пресс-службе узбекистанского лидера."В частности, активно осуществляются взаимные визиты, плодотворно работает совместная межправительственная комиссия и другие механизмы взаимодействия. Растут объемы взаимной торговли, продолжается реализация приоритетных проектов промышленной кооперации в различных отраслях экономики, а также программ гуманитарного обмена", - добавили в пресс-службе Мирзиеева. Президенты также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586067158.html

россия

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шавкат мирзиеев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, снг, владимир путин, узбекистан, в мире