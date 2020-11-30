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Власти Петербурга рассказали о младенце, чья семья умерла от COVID-19
Власти Петербурга рассказали о младенце, чья семья умерла от COVID-19
Заявление об опеке над новорожденным мальчиком, потерявшем мать, бабушку и дедушку из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге, подали его тетя и, предположительно,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:57
2020-11-30T17:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Заявление об опеке над новорожденным мальчиком, потерявшем мать, бабушку и дедушку из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге, подали его тетя и, предположительно, биологический отец, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка.Ранее интернет-издание "Фонтанка.Ру" сообщало, что в Петербурге от коронавируса за несколько дней погибла семья новорожденного мальчика: 36-летняя мать ребенка, его бабушка и дедушка. Женщина была на 32-й неделе беременности, ребенка спасли врачи, когда мать подключили к аппарату ИВЛ.Там рассказали, что в настоящее время в органы опеки поступило два заявления - от молодого человека, который считает себя биологическим отцом, и двоюродной тети мамы ребенка, проживающей в Мордовии."Органы опеки дают положительную характеристику в отношении потенциального отца. Двоюродная тетя направила заявление в органы опеки с целью предоставить больше времени на установление отцовства… В случае иного развития ситуации органами исполнительной власти подготовлено место для новорожденного в доме ребенка", - отметили в аппарате детского омбудсмена.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург

Власти Петербурга рассказали о младенце, чья семья умерла от COVID-19

17:57 30.11.2020
 
© РИА Новости / Вера КостамоОтделение реанимации новорожденных
Отделение реанимации новорожденных - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Вера Костамо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Заявление об опеке над новорожденным мальчиком, потерявшем мать, бабушку и дедушку из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге, подали его тетя и, предположительно, биологический отец, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка.
Ранее интернет-издание "Фонтанка.Ру" сообщало, что в Петербурге от коронавируса за несколько дней погибла семья новорожденного мальчика: 36-летняя мать ребенка, его бабушка и дедушка. Женщина была на 32-й неделе беременности, ребенка спасли врачи, когда мать подключили к аппарату ИВЛ.
"Мальчик, рожденный 8 ноября, остается в реанимационном отделении Детской городской больницы. Состояние стабильно тяжелое, есть положительная динамика. В случае сохранения сложившейся тенденции ребенок может оставаться под наблюдением врачей еще не менее трех недель", - сообщает аппарат детского омбудсмена.
Там рассказали, что в настоящее время в органы опеки поступило два заявления - от молодого человека, который считает себя биологическим отцом, и двоюродной тети мамы ребенка, проживающей в Мордовии.
"Органы опеки дают положительную характеристику в отношении потенциального отца. Двоюродная тетя направила заявление в органы опеки с целью предоставить больше времени на установление отцовства… В случае иного развития ситуации органами исполнительной власти подготовлено место для новорожденного в доме ребенка", - отметили в аппарате детского омбудсмена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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