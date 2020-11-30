https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586926648.html

В Петербурге выявили 3,7 тысячи новых случаев COVID-19

В Петербурге выявили 3,7 тысячи новых случаев COVID-19

Почти 3,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Санкт-Петербурге, всего с начала пандемии в городе зафиксировали более 125 тысяч... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:55

2020-11-30T11:55

2020-11-30T11:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Почти 3,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Санкт-Петербурге, всего с начала пандемии в городе зафиксировали более 125 тысяч случаев, сообщает городской оперативный штаб.За последние сутки в Петербурге выявили 3691 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1830 человек.За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 24 218 человек. Под медицинским наблюдением находится 2178 человек, из них 29 - в обсерваторе, 1603 - контактные, 546 - на самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/opasnost-1586919305.html

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коронавирус в россии, санкт-петербург, общество