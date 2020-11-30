https://ria.ru/20201130/konkurs-1586968737.html
Кириенко: участвовать в конкурсе "Большая перемена" можно уже сейчас
Кириенко: участвовать в конкурсе "Большая перемена" можно уже сейчас
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал российских школьников участвовать в мероприятиях конкурса "Большая перемена" уже сейчас, не... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:34
2020-11-30T14:34
2020-11-30T14:34
сергей кириенко
образование - общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал российских школьников участвовать в мероприятиях конкурса "Большая перемена" уже сейчас, не дожидаясь официального старта нового сезона."У нас новый конкурс "Большая перемена" стартует в День больших перемен 28 марта. Но не надо ждать марта, можно принимать участие уже сейчас. Это, наверное, самое главное, что важно для всех услышать", - сказал Кириенко, выступая на открытом уроке "Большая перемена".Он уточнил, что основная логика "Большой перемены" в том, что это площадка для постоянного развития, самосовершенствования и реализации "себя, своих талантов, своей мечты"."Начиная с завтрашнего дня нас ждет в течение года 12 тематических месяцев, это 48 тематических недель. Что очень важно – по итогам каждого такого месяца и недели будут свои призы... Декабрь – месяц добровольчества и волонтерства. Январь – это месяц творчества, в котором главным партнером является арт-кластер "Таврида". И победители этого месяца смогут поехать летом на площадку фестиваля "Таврида - АРТ", - рассказал первый замглавы президентской администрации.В рамках тематических месяцев и недель лучшие компании страны будут предлагать школьникам реальные задания и реальные призы, сообщил Кириенко. Для всех участников это будет возможностью попробовать себя в разных направлениях перед официальным началом второго сезона.
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сергей кириенко, образование - общество
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко
призвал российских школьников участвовать в мероприятиях конкурса "Большая перемена" уже сейчас, не дожидаясь официального старта нового сезона.
"У нас новый конкурс "Большая перемена" стартует в День больших перемен 28 марта. Но не надо ждать марта, можно принимать участие уже сейчас. Это, наверное, самое главное, что важно для всех услышать", - сказал Кириенко, выступая на открытом уроке "Большая перемена".
Он уточнил, что основная логика "Большой перемены" в том, что это площадка для постоянного развития, самосовершенствования и реализации "себя, своих талантов, своей мечты".
"Начиная с завтрашнего дня нас ждет в течение года 12 тематических месяцев, это 48 тематических недель. Что очень важно – по итогам каждого такого месяца и недели будут свои призы... Декабрь – месяц добровольчества и волонтерства. Январь – это месяц творчества, в котором главным партнером является арт-кластер "Таврида". И победители этого месяца смогут поехать летом на площадку фестиваля "Таврида - АРТ", - рассказал первый замглавы президентской администрации.
В рамках тематических месяцев и недель лучшие компании страны будут предлагать школьникам реальные задания и реальные призы, сообщил Кириенко. Для всех участников это будет возможностью попробовать себя в разных направлениях перед официальным началом второго сезона.