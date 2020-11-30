https://ria.ru/20201130/kokos-1587019998.html

Против артрита и лишнего веса: все о пользе и вреде кокосового молока

Против артрита и лишнего веса: все о пользе и вреде кокосового молока

Кокосовое молоко — это сладковатая жидкость белого цвета, получаемая из мякоти кокоса. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:27

2020-11-30T18:27

2020-11-30T18:27

здоровый образ жизни (зож)

малайзия

таиланд

продукты

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Кокосовое молоко — это сладковатая жидкость белого цвета, получаемая из мякоти кокоса. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости.Родина и история кокосового молокаНапиток впервые появился на территории Таиланда в качестве замены обычному коровьему молоку. Затем продукт распространился за пределами страны, войдя в состав множества блюд восточной кухни. В Малайзии, Брунее и Индонезии его называют "сантин", на Филиппинах кокосовое молоко именуется "гатой", а в Таиланде — "катхи".Неверно полагать, что продукт состоит из жидкости, которая находится внутри ореха. Это кокосовая вода, а молоко производят из мякоти спелого плода. Сейчас этот напиток особенно популярен у тех, кто отказался по тем или иным причинам от коровьего и козьего молока.Чем полезно кокосовое молокоВ состав напитка входит много важных для организма человека веществ: железо, калий, магний, фосфор, марганец, селен, цинк, натрий, а также витамины B, C, A, PP. Это позволяет кокосовому молоку насыщать организм полезными микроэлементами, обеспечивать его энергией и тонизировать. Считается, что продукт способен улучшать пищеварение, нормализовать гормональный фон, понижать уровень холестерина и усилить обмен веществ, что особенно важно при диетическом питании. При этом калорийность кокосового молока составляет 181 ккал на 100 грамм продукта.Фосфор, входящий в состав напитка, делает кости более крепкими. Недавние исследования показали, что молоко препятствует развитию кариеса за счет нейтрализации вредных бактерий и укрепляет зубную эмаль. Магний оказывает положительное влияние на нервную систему, помогает легче переносить стрессовые ситуации и нормализовать артериальное давление. Это далеко не вся польза кокосового молока: антиоксидант селен, который есть в его составе, борется против воспалительных процессов в суставах и помогает при артрите, а ретинол необходим для здоровья кожи. Цитокины укрепляют сосуды и препятствуют появлению тромбов. Также продукт богат токоферолом, который замедляет процессы старения.Может ли оно быть вредноУ кокосового молока есть противопоказания. Его нельзя давать детям до двух лет, а также людям с расстройствами пищеварительной системы, страдающим от диареи и запоров. Специалисты не советуют пить молоко кокосовое при гипертонии и язве желудка.По словам Вероники Хованской, чрезмерное употребление может вызвать увеличение веса из-за высокого содержания жиров и калорийности, а также привести к аллергии.Как применяют в медицинеБлагодаря своим полезным качествам кокосовое молоко активно применяется в медицине. Считается, что оно способствует выводу слизи из легких и тем самым облегчает кашель, а также помогает при хронических заболеваниях дыхательной системы. Снабжая организм необходимыми витаминами и минералами, напиток улучшает общее самочувствие. Специалисты рекомендуют употреблять его после длительных физических нагрузок, чтобы восстановить силы и запастись энергией.Кроме этого, некоторые вещества в составе кокосового молока обладают противораковыми свойствами.Кокосовому молоку нашлось применение и в косметологии. Его добавляют в средства по уходу за кожей, потому что оно помогает избавиться от прыщей, черных точек и уменьшить морщины.Применение в кулинарииС этим напитком можно приготовить огромное множество блюд, от десертов и до супов с морепродуктами. Хорошо сочетается с любыми молочными коктейлями, смузи, йогуртами и свежими фруктами, также подходит в качестве замены молоку при приготовлении разнообразных каш. В восточной кухне его добавляют в супы, карри и пасты. Считается, что лучше всего в нем обжаривать креветки, которые потом подаются с рисом, потому что напиток придает им нежный вкус. Помимо этого, кокосовое молоко можно добавить в кофе, использовать для выпечки, делать мороженое или пудинги с семенами чиа, чтобы разнообразить рацион и придать продуктам необычный вкус.Как выбрать и хранитьКокосовое молоко на прилавках магазинов обычно можно увидеть в тетра-паке и реже - в жестяной банке. Перед покупкой нужно обратить внимание на срок годности продукта и его состав. В компонентах качественного напитка будут указаны только мякоть кокоса и вода.Хранить молоко можно при температуре от +2° до + 30°. После вскрытия упаковки срок годности сокращается до 2-3 суток. Чтобы продукт дольше оставался свежим, его можно заморозить.Как правильно употреблятьНесмотря на то, что сейчас самое популярное кокосовое молоко продается в тетра-паках, оно бывает консервированным в жестяных банках. Тогда оно имеет более плотную консистенцию и чем-то напоминает йогурт. В таком случае нужно добавлять несколько ложек массы в напитки или еду.

https://ria.ru/20200511/1571172992.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575791839.html

https://ria.ru/20160512/1431943678.html

https://ria.ru/20200419/1570180239.html

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таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), малайзия, таиланд, продукты