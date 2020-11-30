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Туристы раскрыли секреты комфортного отдыха в походе
Туристы раскрыли секреты комфортного отдыха в походе
Туристы рассказали, как не замерзнуть и сохранить еду свежей, отправившись в поход, на турбазу или в кемпинг, сообщает Express. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T02:17
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Туристы рассказали, как не замерзнуть и сохранить еду свежей, отправившись в поход, на турбазу или в кемпинг, сообщает Express.В период пандемии отдых на природе в небольшой компании близких людей стал пользоваться особой популярностью. Опытный путешественник, не назвавший своего имени, рассказал на одном из форумов, как сохранить еду в походе. Самый простой способ – проложить быстро портящиеся продукты пакетами со льдом. Но это не всегда удобно – их не продают в каждом магазине."Купите несколько маленьких бутылочек с водой, заморозьте их перед выездом на природу, а затем используйте", — порекомендовал он. А когда они растают — будет холодная вода для питья.Для этих целей можно взять и пакеты для сэндвичей (они бывают многоразовые, на молнии). Другой пользователь посоветовал туристам верное средство, чтобы не замерзнуть. Нет, это не горячительные напитки. "В холодную погоду всегда надевайте на ночь чистые сухие носки", — написал один из любителей отдыха в кемпинге.Главное — не ложиться в тех же, в которых проходили целый день. "Если вы будете спать в них, стопы точно замерзнут", — объясняет он. В свежем нижнем белье также будет теплее.
https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html
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советы, природа, туризм, туристы, новости - туризм

Туристы раскрыли секреты комфортного отдыха в походе

02:17 30.11.2020 (обновлено: 02:22 30.11.2020)
 
© Depositphotos / MaridavМолодая пара в палатке
Молодая пара в палатке - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Depositphotos / Maridav
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Туристы рассказали, как не замерзнуть и сохранить еду свежей, отправившись в поход, на турбазу или в кемпинг, сообщает Express.
В период пандемии отдых на природе в небольшой компании близких людей стал пользоваться особой популярностью.
Опытный путешественник, не назвавший своего имени, рассказал на одном из форумов, как сохранить еду в походе. Самый простой способ – проложить быстро портящиеся продукты пакетами со льдом. Но это не всегда удобно – их не продают в каждом магазине.
"Купите несколько маленьких бутылочек с водой, заморозьте их перед выездом на природу, а затем используйте", — порекомендовал он. А когда они растают — будет холодная вода для питья.
Для этих целей можно взять и пакеты для сэндвичей (они бывают многоразовые, на молнии).
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Другой пользователь посоветовал туристам верное средство, чтобы не замерзнуть. Нет, это не горячительные напитки. "В холодную погоду всегда надевайте на ночь чистые сухие носки", — написал один из любителей отдыха в кемпинге.
Главное — не ложиться в тех же, в которых проходили целый день. "Если вы будете спать в них, стопы точно замерзнут", — объясняет он. В свежем нижнем белье также будет теплее.
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