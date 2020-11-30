Мишустин и Пашинян обсудили участие России в восстановлении Карабаха
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчины загружают дверь в кузов грузового автомобиля в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил участие РФ в постконфликтном восстановлении Нагорного Карабаха, включая решение проблемы беженцев, сообщает пресс-служба кабмина.
"Тридцатого ноября состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Главы правительств обсудили перспективы развития российско-армянского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено участию России в процессе постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха, включая решение проблемы беженцев и транспортного сообщения в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мишустин и Пашинян также затронули тематику совместной работы в рамках Евразийского экономического союза.