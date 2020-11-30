https://ria.ru/20201130/karabakh-1587018935.html

Мишустин и Пашинян обсудили участие России в восстановлении Карабаха

Мишустин и Пашинян обсудили участие России в восстановлении Карабаха

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил участие РФ в постконфликтном... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:04

2020-11-30T18:04

2020-11-30T18:04

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

евразийский экономический союз

нагорный карабах

михаил мишустин

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586830706_0:75:3000:1763_1400x0_80_0_0_c02c550a57fb883497ef9fb8b126a4c6.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил участие РФ в постконфликтном восстановлении Нагорного Карабаха, включая решение проблемы беженцев, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что Мишустин и Пашинян также затронули тематику совместной работы в рамках Евразийского экономического союза.

нагорный карабах

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, евразийский экономический союз, нагорный карабах, михаил мишустин, армения, в мире