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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Мишустин и Пашинян обсудили участие России в восстановлении Карабаха
Мишустин и Пашинян обсудили участие России в восстановлении Карабаха
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил участие РФ в постконфликтном... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:04
2020-11-30T18:04
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
евразийский экономический союз
нагорный карабах
михаил мишустин
армения
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил участие РФ в постконфликтном восстановлении Нагорного Карабаха, включая решение проблемы беженцев, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что Мишустин и Пашинян также затронули тематику совместной работы в рамках Евразийского экономического союза.
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никол пашинян, евразийский экономический союз, нагорный карабах, михаил мишустин, армения, в мире

Мишустин и Пашинян обсудили участие России в восстановлении Карабаха

18:04 30.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчины загружают дверь в кузов грузового автомобиля в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
Мужчины загружают дверь в кузов грузового автомобиля в поселке Карегах в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил участие РФ в постконфликтном восстановлении Нагорного Карабаха, включая решение проблемы беженцев, сообщает пресс-служба кабмина.

"Тридцатого ноября состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Главы правительств обсудили перспективы развития российско-армянского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено участию России в процессе постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха, включая решение проблемы беженцев и транспортного сообщения в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин и Пашинян также затронули тематику совместной работы в рамках Евразийского экономического союза.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянЕвразийский экономический союзНагорный КарабахМихаил МишустинАрменияВ мире
 
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