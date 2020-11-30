Российские военные уничтожили еще сто взрывоопасных предметов в Карабахе
05:10 30.11.2020 (обновлено: 06:03 30.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалисты противоминного центра Минобороны РФ в Карабахе
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские военные инженеры в Нагорном Карабахе уничтожили за сутки 100 взрывоопасных предметов, а также разминировали около трех километров автодороги Шуша-Лысогорский, сообщает Минобороны.
"Специалистами центра, проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги Шуша-Лысогорский, протяженностью около трех километров. За сутки обнаружено более 100 взрывоопасных предметов", — говорится в заявлении ведомства.
Опасные объекты саперы вывезли на специально оборудованный полигон, после чего уничтожили их.
Отмечается, что всего при разминировании в Нагорном Карабахе военные очистили более 24 гектаров территории, более восьми километров дорог, обнаружили и уничтожили 750 взрывоопасных предметов.
Минобороны подчеркивает, что участвующие в разминировании саперы экипированы в современные защитные костюмы. Они также вооружены современными средствами поиска взрывоопасных предметов — миноискателями ИМП-С2 и искателями ИНВУ-3М.
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Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.