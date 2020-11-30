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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201130/karabakh-1586889510.html
Российские военные уничтожили еще сто взрывоопасных предметов в Карабахе
Российские военные уничтожили еще сто взрывоопасных предметов в Карабахе
Российские военные инженеры в Нагорном Карабахе уничтожили за сутки 100 взрывоопасных предметов, а также разминировали около трех километров автодороги... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T05:10
2020-11-30T06:03
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
ильхам алиев
владимир путин
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские военные инженеры в Нагорном Карабахе уничтожили за сутки 100 взрывоопасных предметов, а также разминировали около трех километров автодороги Шуша-Лысогорский, сообщает Минобороны.Опасные объекты саперы вывезли на специально оборудованный полигон, после чего уничтожили их.Отмечается, что всего при разминировании в Нагорном Карабахе военные очистили более 24 гектаров территории, более восьми километров дорог, обнаружили и уничтожили 750 взрывоопасных предметов.Минобороны подчеркивает, что участвующие в разминировании саперы экипированы в современные защитные костюмы. Они также вооружены современными средствами поиска взрывоопасных предметов — миноискателями ИМП-С2 и искателями ИНВУ-3М.Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.
https://ria.ru/20201124/uregulirovanie-1585966825.html
https://ria.ru/20201128/razminirovanie-1586749444.html
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, азербайджан, армения, в мире

Российские военные уничтожили еще сто взрывоопасных предметов в Карабахе

05:10 30.11.2020 (обновлено: 06:03 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалисты противоминного центра Минобороны РФ в Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ в Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские военные инженеры в Нагорном Карабахе уничтожили за сутки 100 взрывоопасных предметов, а также разминировали около трех километров автодороги Шуша-Лысогорский, сообщает Минобороны.

"Специалистами центра, проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги Шуша-Лысогорский, протяженностью около трех километров. За сутки обнаружено более 100 взрывоопасных предметов", — говорится в заявлении ведомства.

Опасные объекты саперы вывезли на специально оборудованный полигон, после чего уничтожили их.
Отмечается, что всего при разминировании в Нагорном Карабахе военные очистили более 24 гектаров территории, более восьми километров дорог, обнаружили и уничтожили 750 взрывоопасных предметов.
Минобороны подчеркивает, что участвующие в разминировании саперы экипированы в современные защитные костюмы. Они также вооружены современными средствами поиска взрывоопасных предметов — миноискателями ИМП-С2 и искателями ИНВУ-3М.
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Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ильхам АлиевВладимир ПутинМоскваБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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