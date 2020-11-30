https://ria.ru/20201130/karabakh-1586889510.html

Российские военные уничтожили еще сто взрывоопасных предметов в Карабахе

Российские военные уничтожили еще сто взрывоопасных предметов в Карабахе

Российские военные инженеры в Нагорном Карабахе уничтожили за сутки 100 взрывоопасных предметов, а также разминировали около трех километров автодороги... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T05:10

2020-11-30T05:10

2020-11-30T06:03

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

ильхам алиев

владимир путин

москва

баку

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586033162_0:131:3072:1858_1400x0_80_0_0_a0c13810ddb053cd8a5d9060534087ca.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские военные инженеры в Нагорном Карабахе уничтожили за сутки 100 взрывоопасных предметов, а также разминировали около трех километров автодороги Шуша-Лысогорский, сообщает Минобороны.Опасные объекты саперы вывезли на специально оборудованный полигон, после чего уничтожили их.Отмечается, что всего при разминировании в Нагорном Карабахе военные очистили более 24 гектаров территории, более восьми километров дорог, обнаружили и уничтожили 750 взрывоопасных предметов.Минобороны подчеркивает, что участвующие в разминировании саперы экипированы в современные защитные костюмы. Они также вооружены современными средствами поиска взрывоопасных предметов — миноискателями ИМП-С2 и искателями ИНВУ-3М.Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.

https://ria.ru/20201124/uregulirovanie-1585966825.html

https://ria.ru/20201128/razminirovanie-1586749444.html

россия

нагорный карабах

москва

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, азербайджан, армения, в мире