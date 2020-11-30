https://ria.ru/20201130/grazhdanstvo-1587020301.html

Главе Банка России и губернаторам запретят иметь иностранное гражданство

Главе Банка России и губернаторам запретят иметь иностранное гражданство

Внесенный в Госдуму президентом пакет законопроектов предусматривает, что запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство распространяется на главу... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:08

2020-11-30T18:08

2020-11-30T18:21

андрей клишас

совет федерации рф

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1400x0_80_0_0_5c2a9c43d248cdc5bf15a0d64c738168.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Внесенный в Госдуму президентом пакет законопроектов предусматривает, что запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство распространяется на главу Банка России и губернаторов.Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, предусматривается, что соответствующие изменения будут внесены в действующие законы.Сенатор добавил, что "ограничение распространяется и на губернаторов, а также других лиц, занимающих в регионах госдолжности субъекта федерации - депутаты, министры, уполномоченные".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), политика