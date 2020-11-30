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Главе Банка России и губернаторам запретят иметь иностранное гражданство
Главе Банка России и губернаторам запретят иметь иностранное гражданство
Внесенный в Госдуму президентом пакет законопроектов предусматривает, что запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство распространяется на главу... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:08
2020-11-30T18:21
андрей клишас
совет федерации рф
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Внесенный в Госдуму президентом пакет законопроектов предусматривает, что запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство распространяется на главу Банка России и губернаторов.Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, предусматривается, что соответствующие изменения будут внесены в действующие законы.Сенатор добавил, что "ограничение распространяется и на губернаторов, а также других лиц, занимающих в регионах госдолжности субъекта федерации - депутаты, министры, уполномоченные".
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андрей клишас, совет федерации рф, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), политика

Главе Банка России и губернаторам запретят иметь иностранное гражданство

18:08 30.11.2020 (обновлено: 18:21 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Внесенный в Госдуму президентом пакет законопроектов предусматривает, что запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство распространяется на главу Банка России и губернаторов.
Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, предусматривается, что соответствующие изменения будут внесены в действующие законы.

"На должность председателя Банка России может быть назначен гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - сказал он.

Сенатор добавил, что "ограничение распространяется и на губернаторов, а также других лиц, занимающих в регионах госдолжности субъекта федерации - депутаты, министры, уполномоченные".
Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 12:43Инфографика
Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект
 
Андрей КлишасСовет Федерации РФРоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Политика
 
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