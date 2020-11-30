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Главе Банка России и губернаторам запретят иметь иностранное гражданство
Главе Банка России и губернаторам запретят иметь иностранное гражданство
Внесенный в Госдуму президентом пакет законопроектов предусматривает, что запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство распространяется на главу... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:08
2020-11-30T18:08
2020-11-30T18:21
андрей клишас
совет федерации рф
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Внесенный в Госдуму президентом пакет законопроектов предусматривает, что запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство распространяется на главу Банка России и губернаторов.Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, предусматривается, что соответствующие изменения будут внесены в действующие законы.Сенатор добавил, что "ограничение распространяется и на губернаторов, а также других лиц, занимающих в регионах госдолжности субъекта федерации - депутаты, министры, уполномоченные".
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андрей клишас, совет федерации рф, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), политика