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В Госдуме назвали дистанционку вынужденной мерой
В Госдуме назвали дистанционку вынужденной мерой
Госдума "не собирается фиксировать дистанционное образование как стандарт", это "вынужденная временная мера", сообщил в понедельник глава комитета ГД по... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:05
2020-11-30T11:05
лилия гумерова
госдума рф
вячеслав никонов
григорий карасин
общество
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Госдума "не собирается фиксировать дистанционное образование как стандарт", это "вынужденная временная мера", сообщил в понедельник глава комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов.Ранее в аппарате комитета ГД по образованию и науке РИА Новости сообщили, что законопроект, регламентирующий дистанционное образование в России, будет рассмотрен Госдумой в I чтении до Нового года. Документ, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", был внесен в ГД весной, его авторами выступили сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин. Согласно проекту закона, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки.Глава комитета рассказал, что получает много писем и запросов по дистанционному образованию. "Много опасений и даже конспирологических версий о том, что дистант теперь навсегда и он станет основной формой обучения", - заметил он.Педагог со стажем, который преподает в МГУ с 1978 года, также заметил, что преподавать дистанционно гораздо сложнее. "Живое общение, когда ты видишь глаза студентов и ощущаешь энергетику зала, оно и более личностное, и более качественное. Поэтому я, как и подавляющее большинство педагогов, учащихся, родителей, сторонник живого вузовского и школьного обучения. Помимо прочего, оно решает вопросы социализации, воспитания, становления личности в коллективе", - пояснил Никонов.Также он сообщил, что в начале учебного года на факультете госуправления МГУ пробовали, соблюдая осторожность, вести традиционное обучение. "Что получилось? Преподаватели старше 65 лет – на самоизоляции. Если заболевает студент – вся группа отправляется на карантин. Аудитория, в которой был этот студент, - дезинфекция, карантин. Заболевает преподаватель – все группы, в которых он работал, - на карантин. В какой-то момент у нас не осталось другого выхода, кроме перехода на дистанционное обучение", - пояснил Никонов.Он напомнил, что коронавирус очень опасен, и, когда он будет побежден, преподаватели "с удовольствием вернутся в свои классы и аудитории". "А опыт дистанционного обучения рационально осмыслим и будем в отдельных случаях использовать в практической работе", - заключил глава комитета ГД.
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лилия гумерова, госдума рф, вячеслав никонов, григорий карасин, общество

В Госдуме назвали дистанционку вынужденной мерой

11:05 30.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Госдума "не собирается фиксировать дистанционное образование как стандарт", это "вынужденная временная мера", сообщил в понедельник глава комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Ранее в аппарате комитета ГД по образованию и науке РИА Новости сообщили, что законопроект, регламентирующий дистанционное образование в России, будет рассмотрен Госдумой в I чтении до Нового года. Документ, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", был внесен в ГД весной, его авторами выступили сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин. Согласно проекту закона, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки.

"Полноценную школьную и студенческую жизнь невозможно заменить сидением перед компьютерами. И, конечно, никто не собирается фиксировать дистанционное образование как стандарт, об этом и речи не идет", - отметил Никонов в своем Telegram-канале. Дистанционное обучение – это "вынужденная временная мера".

Глава комитета рассказал, что получает много писем и запросов по дистанционному образованию. "Много опасений и даже конспирологических версий о том, что дистант теперь навсегда и он станет основной формой обучения", - заметил он.
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Педагог со стажем, который преподает в МГУ с 1978 года, также заметил, что преподавать дистанционно гораздо сложнее. "Живое общение, когда ты видишь глаза студентов и ощущаешь энергетику зала, оно и более личностное, и более качественное. Поэтому я, как и подавляющее большинство педагогов, учащихся, родителей, сторонник живого вузовского и школьного обучения. Помимо прочего, оно решает вопросы социализации, воспитания, становления личности в коллективе", - пояснил Никонов.
Также он сообщил, что в начале учебного года на факультете госуправления МГУ пробовали, соблюдая осторожность, вести традиционное обучение. "Что получилось? Преподаватели старше 65 лет – на самоизоляции. Если заболевает студент – вся группа отправляется на карантин. Аудитория, в которой был этот студент, - дезинфекция, карантин. Заболевает преподаватель – все группы, в которых он работал, - на карантин. В какой-то момент у нас не осталось другого выхода, кроме перехода на дистанционное обучение", - пояснил Никонов.
Он напомнил, что коронавирус очень опасен, и, когда он будет побежден, преподаватели "с удовольствием вернутся в свои классы и аудитории". "А опыт дистанционного обучения рационально осмыслим и будем в отдельных случаях использовать в практической работе", - заключил глава комитета ГД.
 
Лилия ГумероваГосдума РФВячеслав НиконовГригорий КарасинОбщество
 
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