Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/goroskop-1586962363.html
Прогноз на год Быка: гороскоп для знаков Зодиака на 2021-й
Прогноз на год Быка: гороскоп для знаков Зодиака на 2021-й
Близится Новый год — время, когда можно отвлечься от рабочих дел, вместе с родными разделить праздничные хлопоты и верить, что 2021-й будет лучше. Что ждет... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:23
2020-11-30T14:23
гороскоп
астрология
звезды
подготовка к новому году
новый год
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586940714_0:269:3072:1997_1400x0_80_0_0_542ea71be670a4e7ddc6b0381f0e5884.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Близится Новый год — время, когда можно отвлечься от рабочих дел, вместе с родными разделить праздничные хлопоты и верить, что 2021-й будет лучше. Что ждет знаки Зодиака по восточному гороскопу в год Быка, РИА Новости рассказал руководитель Школы научной астрологии, астролог Сергей Безбородный.КрысаДля людей, рожденных в год Крысы, 2021-й станет сверхуспешным. Дело в том, что Крыса считается тайным другом Быка. По китайской философии, такая дружба поможет реализовать все самые заветные мечты.БыкВ будущем году Быка ждет большая удача. Чтобы ее не отпугнуть, нужно держаться за свою работу. Не важно, собственное это дело или наемный труд — 2021-й принесет солидную прибыль тем, кто готов усердно трудиться.ТигрДля представителей этого знака год окажется довольно непростым. Тигру не стоит выяснять с кем-либо отношения. Наоборот, нужно стараться избегать конфликтных ситуаций. Бык сильнее Тигра, поэтому есть вероятность, что противник окажется значительно сильнее.КроликКроликов ожидает благоприятный год. Этот грызун находится в хороших отношениях с Быком. Его ждет финансовая удача — есть возможность неплохо подзаработать.ДраконА вот для драконов год будет очень напряженным. Амбициозные планы людей, рожденных под этим знаком, могут рухнуть в будущем году. Драконам следует заранее позаботиться о том, где и как найти поддержку для реализации своих планов.ЗмеяЗмее в предстоящем году остается только позавидовать. Представители этого знака могут смело взять и переехать или же бросить старую работу и найти новую. Все перемены пойдут только на пользу.ЛошадьЛошади могут готовиться к нейтральному году. Не стоит рассчитывать на большие успехи. Нужно максимально серьезно взяться за укрепление отношений в семье. Иначе есть риск того, что она может распасться. ОвцаЭтот знак находится в открытом противостоянии с Быком. Людям этого знака не стоит лишний раз привлекать внимание к своей персоне. Так получится оградить себя от конфликтных ситуаций. Стоит сохранять спокойствие при любых обстоятельствах и "не высовываться". ОбезьянаОбезьян ждут в равной степени как успехи, так неудачи. Если что-то пойдет не по плану, нужно принять ситуацию и паниковать. В основном, представителей этого знака будет напрягать финансовое положение. Надо набраться терпения — наладить все до желаемого уровня быстро не получится.ПетухПетухи в предстоящем году станут рекордсменами по деторождению. Их ждет удача в личной жизни: появится возможность создать крепкую семью. Успешно все сложится и в других сферах. У людей, рожденных под этим знаком, - "зеленый" во всех направлениях.СобакаСобакам стоит максимально серьезно отнестись к своему здоровью. Если есть возможность, нужно постараться решить накопившиеся проблемы до наступления года Быка. Также в 2021-м необходимо разумно обращаться с деньгами — важно защитить свои сбережения, чтобы внезапно не потерять их.СвиньяДля свиней 2021 год — удачный. Представителям этого знака важно держаться за своих друзей, товарищей, коллег. Девиз будущего года — "один в поле не воин". Все дела надо планировать с теми, кому Свинья доверяет. Тех, кто решит действовать в одиночку, ждет крах.
https://ria.ru/20201026/prazdnik-1581042086.html
https://ria.ru/20201111/prazdniki-1584042207.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/ded-moroz-1583583135.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586940714_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_a35d6b6725e9d8cd0fbe146c45d1ad60.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гороскоп, астрология, звезды, подготовка к новому году, новый год, общество

Прогноз на год Быка: гороскоп для знаков Зодиака на 2021-й

14:23 30.11.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкНовогодние игрушки на елку
Новогодние игрушки на елку - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Близится Новый год — время, когда можно отвлечься от рабочих дел, вместе с родными разделить праздничные хлопоты и верить, что 2021-й будет лучше. Что ждет знаки Зодиака по восточному гороскопу в год Быка, РИА Новости рассказал руководитель Школы научной астрологии, астролог Сергей Безбородный.
Крыса
Для людей, рожденных в год Крысы, 2021-й станет сверхуспешным. Дело в том, что Крыса считается тайным другом Быка. По китайской философии, такая дружба поможет реализовать все самые заветные мечты.
Бык
В будущем году Быка ждет большая удача. Чтобы ее не отпугнуть, нужно держаться за свою работу. Не важно, собственное это дело или наемный труд — 2021-й принесет солидную прибыль тем, кто готов усердно трудиться.
Тигр
Для представителей этого знака год окажется довольно непростым. Тигру не стоит выяснять с кем-либо отношения. Наоборот, нужно стараться избегать конфликтных ситуаций. Бык сильнее Тигра, поэтому есть вероятность, что противник окажется значительно сильнее.
Новогодние гулянья - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 08:00
Как отдыхаем на новогодние праздники в 2021 году
Кролик
Кроликов ожидает благоприятный год. Этот грызун находится в хороших отношениях с Быком. Его ждет финансовая удача — есть возможность неплохо подзаработать.
Дракон
А вот для драконов год будет очень напряженным. Амбициозные планы людей, рожденных под этим знаком, могут рухнуть в будущем году. Драконам следует заранее позаботиться о том, где и как найти поддержку для реализации своих планов.
Змея
Змее в предстоящем году остается только позавидовать. Представители этого знака могут смело взять и переехать или же бросить старую работу и найти новую. Все перемены пойдут только на пользу.
Лошадь
Лошади могут готовиться к нейтральному году. Не стоит рассчитывать на большие успехи. Нужно максимально серьезно взяться за укрепление отношений в семье. Иначе есть риск того, что она может распасться.
Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 09:34Распространение нового коронавируса
В России предложили продлить новогодние каникулы на две недели
Овца
Этот знак находится в открытом противостоянии с Быком. Людям этого знака не стоит лишний раз привлекать внимание к своей персоне. Так получится оградить себя от конфликтных ситуаций. Стоит сохранять спокойствие при любых обстоятельствах и "не высовываться".
Обезьяна
Обезьян ждут в равной степени как успехи, так неудачи. Если что-то пойдет не по плану, нужно принять ситуацию и паниковать. В основном, представителей этого знака будет напрягать финансовое положение. Надо набраться терпения — наладить все до желаемого уровня быстро не получится.
Петух
Петухи в предстоящем году станут рекордсменами по деторождению. Их ждет удача в личной жизни: появится возможность создать крепкую семью. Успешно все сложится и в других сферах. У людей, рожденных под этим знаком, - "зеленый" во всех направлениях.
Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в Татарстане - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 12:00
Как написать письмо Деду Морозу в 2021 годуПисьмо Деду Морозу – это обязательный предновогодний ритуал многих детей, которые ждут чуда. Но и взрослые тоже могут присоединиться. Расскажем, как это сделать
Собака
Собакам стоит максимально серьезно отнестись к своему здоровью. Если есть возможность, нужно постараться решить накопившиеся проблемы до наступления года Быка. Также в 2021-м необходимо разумно обращаться с деньгами — важно защитить свои сбережения, чтобы внезапно не потерять их.
Свинья
Для свиней 2021 год — удачный. Представителям этого знака важно держаться за своих друзей, товарищей, коллег. Девиз будущего года — "один в поле не воин". Все дела надо планировать с теми, кому Свинья доверяет. Тех, кто решит действовать в одиночку, ждет крах.
 
гороскопастрологиязвездыПодготовка к Новому годуНовый годОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
16:57В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
16:53Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
Лента новостейМолния