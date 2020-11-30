https://ria.ru/20201130/goroskop-1586962363.html

Прогноз на год Быка: гороскоп для знаков Зодиака на 2021-й

Прогноз на год Быка: гороскоп для знаков Зодиака на 2021-й

Близится Новый год — время, когда можно отвлечься от рабочих дел, вместе с родными разделить праздничные хлопоты и верить, что 2021-й будет лучше. Что ждет... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:23

2020-11-30T14:23

2020-11-30T14:23

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Близится Новый год — время, когда можно отвлечься от рабочих дел, вместе с родными разделить праздничные хлопоты и верить, что 2021-й будет лучше. Что ждет знаки Зодиака по восточному гороскопу в год Быка, РИА Новости рассказал руководитель Школы научной астрологии, астролог Сергей Безбородный.КрысаДля людей, рожденных в год Крысы, 2021-й станет сверхуспешным. Дело в том, что Крыса считается тайным другом Быка. По китайской философии, такая дружба поможет реализовать все самые заветные мечты.БыкВ будущем году Быка ждет большая удача. Чтобы ее не отпугнуть, нужно держаться за свою работу. Не важно, собственное это дело или наемный труд — 2021-й принесет солидную прибыль тем, кто готов усердно трудиться.ТигрДля представителей этого знака год окажется довольно непростым. Тигру не стоит выяснять с кем-либо отношения. Наоборот, нужно стараться избегать конфликтных ситуаций. Бык сильнее Тигра, поэтому есть вероятность, что противник окажется значительно сильнее.КроликКроликов ожидает благоприятный год. Этот грызун находится в хороших отношениях с Быком. Его ждет финансовая удача — есть возможность неплохо подзаработать.ДраконА вот для драконов год будет очень напряженным. Амбициозные планы людей, рожденных под этим знаком, могут рухнуть в будущем году. Драконам следует заранее позаботиться о том, где и как найти поддержку для реализации своих планов.ЗмеяЗмее в предстоящем году остается только позавидовать. Представители этого знака могут смело взять и переехать или же бросить старую работу и найти новую. Все перемены пойдут только на пользу.ЛошадьЛошади могут готовиться к нейтральному году. Не стоит рассчитывать на большие успехи. Нужно максимально серьезно взяться за укрепление отношений в семье. Иначе есть риск того, что она может распасться. ОвцаЭтот знак находится в открытом противостоянии с Быком. Людям этого знака не стоит лишний раз привлекать внимание к своей персоне. Так получится оградить себя от конфликтных ситуаций. Стоит сохранять спокойствие при любых обстоятельствах и "не высовываться". ОбезьянаОбезьян ждут в равной степени как успехи, так неудачи. Если что-то пойдет не по плану, нужно принять ситуацию и паниковать. В основном, представителей этого знака будет напрягать финансовое положение. Надо набраться терпения — наладить все до желаемого уровня быстро не получится.ПетухПетухи в предстоящем году станут рекордсменами по деторождению. Их ждет удача в личной жизни: появится возможность создать крепкую семью. Успешно все сложится и в других сферах. У людей, рожденных под этим знаком, - "зеленый" во всех направлениях.СобакаСобакам стоит максимально серьезно отнестись к своему здоровью. Если есть возможность, нужно постараться решить накопившиеся проблемы до наступления года Быка. Также в 2021-м необходимо разумно обращаться с деньгами — важно защитить свои сбережения, чтобы внезапно не потерять их.СвиньяДля свиней 2021 год — удачный. Представителям этого знака важно держаться за своих друзей, товарищей, коллег. Девиз будущего года — "один в поле не воин". Все дела надо планировать с теми, кому Свинья доверяет. Тех, кто решит действовать в одиночку, ждет крах.

https://ria.ru/20201026/prazdnik-1581042086.html

https://ria.ru/20201111/prazdniki-1584042207.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/ded-moroz-1583583135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, астрология, звезды, подготовка к новому году, новый год, общество