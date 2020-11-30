Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201130/ermitazh-1586622686.html
Эрмитаж покажет 3D-шоу на Дворцовой площади, но пустят не всех
Эрмитаж покажет 3D-шоу на Дворцовой площади, но пустят не всех
Мультимедийное 3D-представление покажут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках "Дней Эрмитажа", но вход будет ограничен из-за ситуации с... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T06:50
2020-11-30T07:24
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
музеи
михаил пиотровский
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156380/14/1563801401_0:0:3057:1720_1400x0_80_0_0_9892ef84e4154e4eb593d56b4dca4b89.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Мультимедийное 3D-представление покажут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках "Дней Эрмитажа", но вход будет ограничен из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Эрмитаж ежегодно празднует день своего основания 7 декабря - в день Святой Екатерины. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате Эрмитаж каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и ряд новых выставок.По его словам, в рамках "Дней Эрмитажа" планируется открыть ряд выставок, а также показать мультимедийное 3D-представление. "Это большой 3D-mapping на Дворцовой площади. Оно состоится. Сейчас мы отрабатываем правила, как он должен пройти, чтобы не создать никакой эпидемиологической опасности", - сказал он.Пиотровский отметил, что 3D-представление планируется показать вечером 5 и 6 декабря.Он также отметил, что в пятницу откроется выставка "Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности", посвященная истории Главного штаба как выставочного комплекса Эрмитажа. "В Главном штабе мы открываем выставку, посвященную тем 20 годам, как Главный штаб организует выставки. Мы начали делать выставки в руинированном здании, чтобы добиться и найти денег для общей реконструкции", - рассказал Пиотровский.Он отметил, что в настоящее время в связи с ограничениями из-за коронавируса Эрмитаж посещает порядка трех тысяч человек в день.Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В нее входит живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки.
https://ria.ru/20201118/muzei-1585040356.html
https://ria.ru/20201116/ermitazh-1584791544.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156380/14/1563801401_282:0:3013:2048_1400x0_80_0_0_be617d9a4a527d03acb2c85b39f1feb8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, государственный эрмитаж, музеи, михаил пиотровский, санкт-петербург

Эрмитаж покажет 3D-шоу на Дворцовой площади, но пустят не всех

06:50 30.11.2020 (обновлено: 07:24 30.11.2020)
 
© Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВидео-перформанс "Любовь - высшая сила" Яна Фабра на Дворцовой площади
Видео-перформанс Любовь - высшая сила Яна Фабра на Дворцовой площади - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Мультимедийное 3D-представление покажут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках "Дней Эрмитажа", но вход будет ограничен из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Эрмитаж ежегодно празднует день своего основания 7 декабря - в день Святой Екатерины. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате Эрмитаж каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и ряд новых выставок.
"Наш главный принцип не устраивать пир во время чумы, но работать в новых условиях", - сказал Пиотровский.
По его словам, в рамках "Дней Эрмитажа" планируется открыть ряд выставок, а также показать мультимедийное 3D-представление. "Это большой 3D-mapping на Дворцовой площади. Оно состоится. Сейчас мы отрабатываем правила, как он должен пройти, чтобы не создать никакой эпидемиологической опасности", - сказал он.
Пиотровский отметил, что 3D-представление планируется показать вечером 5 и 6 декабря.
"Это будет рассказ, который называться Ника, то есть Победа, он будет посвящен 75-летию Великой Победы, а также будет рассказ о разных историях побед, о которых рассказывает Эрмитаж, и конечно об Эрмитаже в войну. Оно будет показываться на стенах Главного штаба. Допуск будет ограниченным, чтобы соблюсти все санитарные правила. Чтобы прийти туда, нужно будет записаться через интернет", - рассказал генеральный директор Эрмитажа.
Сотрудница в зале основной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 08:00Культура
"У нас было безопаснее, чем в метро!" Музеи и галереи — о новом карантине
Он также отметил, что в пятницу откроется выставка "Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности", посвященная истории Главного штаба как выставочного комплекса Эрмитажа. "В Главном штабе мы открываем выставку, посвященную тем 20 годам, как Главный штаб организует выставки. Мы начали делать выставки в руинированном здании, чтобы добиться и найти денег для общей реконструкции", - рассказал Пиотровский.

"Постепенно наш праздник мы превратили в городской праздник, у него есть два городских элемента. Один из них – бесплатный вход в Эрмитаж 7 декабря, в этом году 7 декабря – понедельник, выходной день, поэтому бесплатный день будет 8 декабря", - объяснил директор.

Он отметил, что в настоящее время в связи с ограничениями из-за коронавируса Эрмитаж посещает порядка трех тысяч человек в день.
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В нее входит живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки.
Директора Эрмитажа и лондонской Национальной галереи Михаил Пиотровский и Габриэле Финальди - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 13:39Культура
Эрмитаж застрахует за полмиллиона картину для выставки о Рафаэле
 
КультураНовости культурыГосударственный ЭрмитажМузеиМихаил ПиотровскийСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
16:57В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
16:53Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
16:52Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ
Лента новостейМолния