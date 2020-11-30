https://ria.ru/20201130/ermitazh-1586622686.html
Эрмитаж покажет 3D-шоу на Дворцовой площади, но пустят не всех
Эрмитаж покажет 3D-шоу на Дворцовой площади, но пустят не всех
Мультимедийное 3D-представление покажут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках "Дней Эрмитажа", но вход будет ограничен из-за ситуации с... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T06:50
2020-11-30T06:50
2020-11-30T07:24
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
музеи
михаил пиотровский
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Мультимедийное 3D-представление покажут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках "Дней Эрмитажа", но вход будет ограничен из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Эрмитаж ежегодно празднует день своего основания 7 декабря - в день Святой Екатерины. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате Эрмитаж каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и ряд новых выставок.По его словам, в рамках "Дней Эрмитажа" планируется открыть ряд выставок, а также показать мультимедийное 3D-представление. "Это большой 3D-mapping на Дворцовой площади. Оно состоится. Сейчас мы отрабатываем правила, как он должен пройти, чтобы не создать никакой эпидемиологической опасности", - сказал он.Пиотровский отметил, что 3D-представление планируется показать вечером 5 и 6 декабря.Он также отметил, что в пятницу откроется выставка "Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности", посвященная истории Главного штаба как выставочного комплекса Эрмитажа. "В Главном штабе мы открываем выставку, посвященную тем 20 годам, как Главный штаб организует выставки. Мы начали делать выставки в руинированном здании, чтобы добиться и найти денег для общей реконструкции", - рассказал Пиотровский.Он отметил, что в настоящее время в связи с ограничениями из-за коронавируса Эрмитаж посещает порядка трех тысяч человек в день.Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В нее входит живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки.
https://ria.ru/20201118/muzei-1585040356.html
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новости культуры, государственный эрмитаж, музеи, михаил пиотровский, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Мультимедийное 3D-представление покажут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках "Дней Эрмитажа", но вход будет ограничен из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Эрмитаж ежегодно празднует день своего основания 7 декабря - в день Святой Екатерины. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате Эрмитаж каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и ряд новых выставок.
"Наш главный принцип не устраивать пир во время чумы, но работать в новых условиях", - сказал Пиотровский.
По его словам, в рамках "Дней Эрмитажа" планируется открыть ряд выставок, а также показать мультимедийное 3D-представление. "Это большой 3D-mapping на Дворцовой площади. Оно состоится. Сейчас мы отрабатываем правила, как он должен пройти, чтобы не создать никакой эпидемиологической опасности", - сказал он.
Пиотровский отметил, что 3D-представление планируется показать вечером 5 и 6 декабря.
"Это будет рассказ, который называться Ника, то есть Победа, он будет посвящен 75-летию Великой Победы, а также будет рассказ о разных историях побед, о которых рассказывает Эрмитаж, и конечно об Эрмитаже в войну. Оно будет показываться на стенах Главного штаба. Допуск будет ограниченным, чтобы соблюсти все санитарные правила. Чтобы прийти туда, нужно будет записаться через интернет", - рассказал генеральный директор Эрмитажа.
Он также отметил, что в пятницу откроется выставка "Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности", посвященная истории Главного штаба как выставочного комплекса Эрмитажа. "В Главном штабе мы открываем выставку, посвященную тем 20 годам, как Главный штаб организует выставки. Мы начали делать выставки в руинированном здании, чтобы добиться и найти денег для общей реконструкции", - рассказал Пиотровский.
"Постепенно наш праздник мы превратили в городской праздник, у него есть два городских элемента. Один из них – бесплатный вход в Эрмитаж 7 декабря, в этом году 7 декабря – понедельник, выходной день, поэтому бесплатный день будет 8 декабря", - объяснил директор.
Он отметил, что в настоящее время в связи с ограничениями из-за коронавируса Эрмитаж посещает порядка трех тысяч человек в день.
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В нее входит живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки.