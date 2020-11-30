https://ria.ru/20201130/ermitazh-1586622686.html

Эрмитаж покажет 3D-шоу на Дворцовой площади, но пустят не всех

Эрмитаж покажет 3D-шоу на Дворцовой площади, но пустят не всех

Мультимедийное 3D-представление покажут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках "Дней Эрмитажа", но вход будет ограничен из-за ситуации с... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T06:50

2020-11-30T06:50

2020-11-30T07:24

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Мультимедийное 3D-представление покажут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках "Дней Эрмитажа", но вход будет ограничен из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Эрмитаж ежегодно празднует день своего основания 7 декабря - в день Святой Екатерины. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате Эрмитаж каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и ряд новых выставок.По его словам, в рамках "Дней Эрмитажа" планируется открыть ряд выставок, а также показать мультимедийное 3D-представление. "Это большой 3D-mapping на Дворцовой площади. Оно состоится. Сейчас мы отрабатываем правила, как он должен пройти, чтобы не создать никакой эпидемиологической опасности", - сказал он.Пиотровский отметил, что 3D-представление планируется показать вечером 5 и 6 декабря.Он также отметил, что в пятницу откроется выставка "Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности", посвященная истории Главного штаба как выставочного комплекса Эрмитажа. "В Главном штабе мы открываем выставку, посвященную тем 20 годам, как Главный штаб организует выставки. Мы начали делать выставки в руинированном здании, чтобы добиться и найти денег для общей реконструкции", - рассказал Пиотровский.Он отметил, что в настоящее время в связи с ограничениями из-за коронавируса Эрмитаж посещает порядка трех тысяч человек в день.Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В нее входит живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки.

https://ria.ru/20201118/muzei-1585040356.html

https://ria.ru/20201116/ermitazh-1584791544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, государственный эрмитаж, музеи, михаил пиотровский, санкт-петербург