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На акции оппозиции в Ереване задержали более 30 человек
На акции оппозиции в Ереване задержали более 30 человек
Свыше 30 человек доставлены в полицейские отделения с акции оппозиции в Ереване, на которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:50
2020-11-30T19:00
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Свыше 30 человек доставлены в полицейские отделения с акции оппозиции в Ереване, на которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе полиции республики.Ранее протестующие пытались перекрыть центральную площадь Маштоца, однако были оттеснены полицией. Часть участников акции провела шествие по центральным улицам Еревана, сейчас несколько десятков человек собрались у здания правительства."В отделения полиции доставлены 33 человека", - сказал собеседник агентства.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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нагорный карабах
азербайджан
ереван
армения
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Протестующие в Ереване у кинотеатра "Москва"
Протестующие в Ереване пришли к кинотеатру "Москва". Сюда стянуты свыше сотни силовиков, транспортное движение значительно затруднено.
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, ереван, армения, в мире

На акции оппозиции в Ереване задержали более 30 человек

18:50 30.11.2020 (обновлено: 19:00 30.11.2020)
 
© РИА НовостиСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Свыше 30 человек доставлены в полицейские отделения с акции оппозиции в Ереване, на которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе полиции республики.
Ранее протестующие пытались перекрыть центральную площадь Маштоца, однако были оттеснены полицией. Часть участников акции провела шествие по центральным улицам Еревана, сейчас несколько десятков человек собрались у здания правительства.
"В отделения полиции доставлены 33 человека", - сказал собеседник агентства.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Никол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанЕреванАрменияВ мире
 
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