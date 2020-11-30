https://ria.ru/20201130/erevan-1587028655.html

На акции оппозиции в Ереване задержали более 30 человек

На акции оппозиции в Ереване задержали более 30 человек

Свыше 30 человек доставлены в полицейские отделения с акции оппозиции в Ереване, на которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:50

2020-11-30T18:50

2020-11-30T19:00

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587020991_0:138:1276:856_1400x0_80_0_0_013fee159cc60157571ead8dd3c444b3.jpg

ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Свыше 30 человек доставлены в полицейские отделения с акции оппозиции в Ереване, на которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе полиции республики.Ранее протестующие пытались перекрыть центральную площадь Маштоца, однако были оттеснены полицией. Часть участников акции провела шествие по центральным улицам Еревана, сейчас несколько десятков человек собрались у здания правительства."В отделения полиции доставлены 33 человека", - сказал собеседник агентства.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201127/pashinyan-1586595461.html

нагорный карабах

азербайджан

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протестующие в Ереване у кинотеатра "Москва" Протестующие в Ереване пришли к кинотеатру "Москва". Сюда стянуты свыше сотни силовиков, транспортное движение значительно затруднено. 2020-11-30T18:50 true PT0M12S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, ереван, армения, в мире