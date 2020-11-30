https://ria.ru/20201130/erevan-1587028655.html
На акции оппозиции в Ереване задержали более 30 человек
На акции оппозиции в Ереване задержали более 30 человек
Свыше 30 человек доставлены в полицейские отделения с акции оппозиции в Ереване, на которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:50
2020-11-30T18:50
2020-11-30T19:00
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Свыше 30 человек доставлены в полицейские отделения с акции оппозиции в Ереване, на которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе полиции республики.Ранее протестующие пытались перекрыть центральную площадь Маштоца, однако были оттеснены полицией. Часть участников акции провела шествие по центральным улицам Еревана, сейчас несколько десятков человек собрались у здания правительства."В отделения полиции доставлены 33 человека", - сказал собеседник агентства.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201127/pashinyan-1586595461.html
нагорный карабах
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Протестующие в Ереване у кинотеатра "Москва"
Протестующие в Ереване пришли к кинотеатру "Москва". Сюда стянуты свыше сотни силовиков, транспортное движение значительно затруднено.
2020-11-30T18:50
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, ереван, армения, в мире