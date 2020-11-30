https://ria.ru/20201130/ekologiya-1586883113.html

Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают мировую экологию

Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают мировую экологию

Более половины россиян считают, что за последние два-три года экологическая обстановка в мире скорее ухудшилась, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T00:18

2020-11-30T00:18

2020-11-30T00:18

россия

вциом

москва

экология

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581598772_0:489:2000:1614_1400x0_80_0_0_cad22ebb9202da5bf24fe4afe84ea6bd.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более половины россиян считают, что за последние два-три года экологическая обстановка в мире скорее ухудшилась, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, более половины опрошенных (54%) считают, что за последние два-три года экологическая обстановка в мире скорее ухудшилась, почти столько же граждан (53%) выразили такое мнение и по отношению к России, при этом 48% россиян отметили, что в их регионе экологическая ситуация не изменилась.Отмечается, что почти половина граждан (47%) оценивают экологическую ситуацию в мире на три балла из пяти, где пять - "очень хорошая", а один - "очень плохая", на таком же уровне опрошенные оценили экологию в России (44%) и в регионах (32%).Как указано в опросе, 48% россиян согласны с тем, что охрана окружающей среды является одной из самых главных задач государства, 39% - с тем, что она важна для России, но есть немало вещей поважнее, 10% - с тем, что она является малозначимой на фоне существующих в стране многочисленных проблем, остальные (3%) затруднились ответить.Уточняется, что большую часть информации о состоянии окружающей среды в своем регионе респонденты получают в основном из социальных сетей (39%), регионального и местного телевидения (32%), а также из разговоров с родными и друзьями (26%) и федерального телевидения (25%).По результатам исследования, самыми актуальными экологическими проблемами для своего региона из предложенного списка россияне выбрали загрязнение берегов городских и окружающих водоемов (44%), загрязнение городских и окружающих водоемов мусором (43%), загрязнение городских и окружающих водоемов промышленными и канализационными стоками и незаконную вырубку лесов (по 37% соответственно), несанкционированные свалки внутри населенного пункта и в непосредственной близости от него (35%), загрязнение воздуха автомобильными выхлопами (32%), лесные пожары (31%).Также респонденты рассказали, какое участие они принимают в охране окружающей среды: стараются не мусорить на улице и на природе (94%), убирают мусор на прилегающих к своему дому территориях (79%), практикуют раздельный сбор мусора и участвуют в уборке мусора на отдаленных территориях (по 49% соответственно), высаживают цветы и деревья не только на территории прилегающего к дому участка (44%).По данным исследования, половина граждан (50%) знают о существовании экозащитных организаций и отдельных экозащитников-активистов в своем населенном пункте или регионе, но конкретного представления об их деятельности не имеют, 43% об их деятельности ничего не знают, лишь 7% хорошо осведомлены об их работе.Более половины опрошенных (57%) не могут оценить взаимоотношения власти и экозащитного движения в целом, так как в разных случаях бывает по-разному, 15% считают, что экозащитное движение пытается заручиться поддержкой властей, но они игнорируют эти попытки, 12% полагают, что власть и экозащитное движение активно взаимодействуют друг с другом, совместно решая задачи охраны окружающей среды.Кроме этого, 63% респондентов были бы не готовы принять участие в акции протеста против ухудшения экологической ситуации, если бы она прошла в ближайшее время в их регионе или сельском районе, 35% ответили положительно. Чаще всего граждане готовы выйти на митинг, если его причиной станет резкое загрязнение городских и окружающих водоемов промышленными и канализационными стоками (68%), массовая незаконная вырубка лесов, появление несанкционированных свалок или загрязнение городских и окружающих водоемов мусором (по 67% соответственно).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля и 11 октября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201022/rossiya-1580950395.html

https://ria.ru/20201021/goroda-1580749763.html

https://ria.ru/20200911/ekonomika-1577088525.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, москва, экология, общество