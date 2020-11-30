https://ria.ru/20201130/eaes-1586921884.html

Лукашенко призвал обсудить обстановку вокруг ЕАЭС "с глазу на глаз"

Лукашенко призвал обсудить обстановку вокруг ЕАЭС "с глазу на глаз"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вокруг Евразийского экономического союза (ЕАЭС) складывается очень серьезная обстановка, лидерам стран... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:26

2020-11-30T11:26

2020-11-30T11:26

россия

евразийский экономический союз

александр лукашенко

евразийская экономическая комиссия

белоруссия

киргизия

армения

казахстан

в мире

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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вокруг Евразийского экономического союза (ЕАЭС) складывается очень серьезная обстановка, лидерам стран союза нужно "с глазу на глаз" обсудить ее.Он заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС. "Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели", - сказал Лукашенко.По его словам, "очень серьезная обстановка вокруг". "И нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз (с лидерами стран ЕАЭС - ред.)", - подчеркнул глава государства.Белорусский лидер также напомнил, что на 11 декабря намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета, повестка дня заседания определена. Как сообщала ранее помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, из-за эпидемической ситуации заседание пройдет в заочном формате.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586624997.html

россия

белоруссия

киргизия

армения

казахстан

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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, евразийская экономическая комиссия, белоруссия, киргизия, армения, казахстан, в мире