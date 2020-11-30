СМИ подозревают, что собака Джонсона переболела COVID-19 вместе с ним
13:16 30.11.2020 (обновлено: 13:20 30.11.2020)
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн
© AP Photo / Alberto Pezzali
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Собака британского премьер-министра Бориса Джонсона, вероятно, переболела коронавирусом одновременно со своим хозяином, пишет газета Sun со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Джонсон 27 марта объявил, что заражен коронавирусом, после этого он несколько дней провел в самоизоляции, но из-за ухудшения состояния был госпитализирован в палату интенсивной терапии. Его выписали только в середине апреля. Все это время джек-рассел Дилэн жил вместе с подругой премьера Кэрри Саймондс, которая также заразилась вирусом.
"Хорошо известно, что на Даунинг-стрит была настоящая эпидемия и, похоже, что она затронула малыша Дилэна. Когда Кэрри подхватила этот вирус, он пребывал словно в летаргическом состоянии, выглядел уставшим и не прыгал как обычно", - сообщил источник. Он отметил, что это является только предположением, поскольку собаку никто не тестировал.
Эксперты ВОЗ ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки.
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