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https://ria.ru/20201130/dzhonson-1586946655.html
СМИ подозревают, что собака Джонсона переболела COVID-19 вместе с ним
СМИ подозревают, что собака Джонсона переболела COVID-19 вместе с ним
Собака британского премьер-министра Бориса Джонсона, вероятно, переболела коронавирусом одновременно со своим хозяином, пишет газета Sun со ссылкой на знакомые... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:16
2020-11-30T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кэрри саймондс
борис джонсон
воз
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Собака британского премьер-министра Бориса Джонсона, вероятно, переболела коронавирусом одновременно со своим хозяином, пишет газета Sun со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Джонсон 27 марта объявил, что заражен коронавирусом, после этого он несколько дней провел в самоизоляции, но из-за ухудшения состояния был госпитализирован в палату интенсивной терапии. Его выписали только в середине апреля. Все это время джек-рассел Дилэн жил вместе с подругой премьера Кэрри Саймондс, которая также заразилась вирусом.Эксперты ВОЗ ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кэрри саймондс, борис джонсон, воз, в мире

СМИ подозревают, что собака Джонсона переболела COVID-19 вместе с ним

13:16 30.11.2020 (обновлено: 13:20 30.11.2020)
 
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Alberto Pezzali
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Собака британского премьер-министра Бориса Джонсона, вероятно, переболела коронавирусом одновременно со своим хозяином, пишет газета Sun со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Джонсон 27 марта объявил, что заражен коронавирусом, после этого он несколько дней провел в самоизоляции, но из-за ухудшения состояния был госпитализирован в палату интенсивной терапии. Его выписали только в середине апреля. Все это время джек-рассел Дилэн жил вместе с подругой премьера Кэрри Саймондс, которая также заразилась вирусом.
"Хорошо известно, что на Даунинг-стрит была настоящая эпидемия и, похоже, что она затронула малыша Дилэна. Когда Кэрри подхватила этот вирус, он пребывал словно в летаргическом состоянии, выглядел уставшим и не прыгал как обычно", - сообщил источник. Он отметил, что это является только предположением, поскольку собаку никто не тестировал.
Эксперты ВОЗ ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кэрри СаймондсБорис ДжонсонВОЗВ мире
 
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