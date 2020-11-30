https://ria.ru/20201130/dzhonson-1586946655.html

СМИ подозревают, что собака Джонсона переболела COVID-19 вместе с ним

СМИ подозревают, что собака Джонсона переболела COVID-19 вместе с ним

Собака британского премьер-министра Бориса Джонсона, вероятно, переболела коронавирусом одновременно со своим хозяином, пишет газета Sun со ссылкой на знакомые... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:16

2020-11-30T13:16

2020-11-30T13:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кэрри саймондс

борис джонсон

воз

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Собака британского премьер-министра Бориса Джонсона, вероятно, переболела коронавирусом одновременно со своим хозяином, пишет газета Sun со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Джонсон 27 марта объявил, что заражен коронавирусом, после этого он несколько дней провел в самоизоляции, но из-за ухудшения состояния был госпитализирован в палату интенсивной терапии. Его выписали только в середине апреля. Все это время джек-рассел Дилэн жил вместе с подругой премьера Кэрри Саймондс, которая также заразилась вирусом.Эксперты ВОЗ ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586928797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кэрри саймондс, борис джонсон, воз, в мире