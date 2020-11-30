https://ria.ru/20201130/drozdenko-1586937468.html

Глава Ленобласти поблагодарил жителей и МЧС за помощь во время ЧП

Глава Ленобласти поблагодарил жителей и МЧС за помощь во время ЧП

Губернатор Ленобласти поблагодарил жителей, сотрудников администрации и спасателей за оперативную реакцию во время взрыва в одной из квартир в многоэтажном доме РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:42

2020-11-30T12:42

2020-11-30T12:42

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожский район

ленинградская область

всеволожск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Губернатор Ленобласти поблагодарил жителей, сотрудников администрации и спасателей за оперативную реакцию во время взрыва в одной из квартир в многоэтажном доме во Всеволожском районе Ленинградской области, об этом губернатор региона Александр Дрозденко заявил на брифинге после оперативного совещания.Ранее сообщалось, что во Всеволожске на улице Добровольского на 12 этаже в однокомнатной квартире произошел взрыв и пожар. Пострадали несколько квартир.Глава региона заявил, что региональные власти выделят средства на восстановление квартир.Дрозденко выразил благодарность местной администрации и спасателям за оперативную реакцию на события, а также отметил собранность местных жителей, которые очень спокойно и четко выполняли то, что просили спасатели. Также он отдельно отметил радушие соседей, которые не остались в стороне от потерпевших и предлагали им не только горячий чай и еду, но и размещали их у себя на ночь."Мы понимаем, что ситуация абсолютно решаемая. Сегодня на совещании мы обсудили, кто виноват и что делать. На вопросы "кто виноват?" — ответит следствие, мне очень важно чтобы была установлена причина взрыва. И "что делать?" мы тоже понимаем. Сегодня на совещание приехали застройщики, привезли проектировщика, который проектировал дом, они готовы напрямую заключить с городской администрацией договор чтобы провести работы по обследованию верхних этажей", — уточнил Александр Дрозденко.Он также уточнил, что в оперативном порядке региональные власти решили заключить договор на закрытие верхнего этажа специальным коробом, для того чтобы жильцы десятого этажа и ниже не испытывали дискомфорт.

https://ria.ru/20201129/vzryv-1586881751.html

всеволожский район

ленинградская область

всеволожск

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александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, всеволожск