https://ria.ru/20201130/drozdenko-1586937468.html
Глава Ленобласти поблагодарил жителей и МЧС за помощь во время ЧП
Глава Ленобласти поблагодарил жителей и МЧС за помощь во время ЧП
Губернатор Ленобласти поблагодарил жителей, сотрудников администрации и спасателей за оперативную реакцию во время взрыва в одной из квартир в многоэтажном доме РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:42
2020-11-30T12:42
2020-11-30T12:42
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожский район
ленинградская область
всеволожск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Губернатор Ленобласти поблагодарил жителей, сотрудников администрации и спасателей за оперативную реакцию во время взрыва в одной из квартир в многоэтажном доме во Всеволожском районе Ленинградской области, об этом губернатор региона Александр Дрозденко заявил на брифинге после оперативного совещания.Ранее сообщалось, что во Всеволожске на улице Добровольского на 12 этаже в однокомнатной квартире произошел взрыв и пожар. Пострадали несколько квартир.Глава региона заявил, что региональные власти выделят средства на восстановление квартир.Дрозденко выразил благодарность местной администрации и спасателям за оперативную реакцию на события, а также отметил собранность местных жителей, которые очень спокойно и четко выполняли то, что просили спасатели. Также он отдельно отметил радушие соседей, которые не остались в стороне от потерпевших и предлагали им не только горячий чай и еду, но и размещали их у себя на ночь."Мы понимаем, что ситуация абсолютно решаемая. Сегодня на совещании мы обсудили, кто виноват и что делать. На вопросы "кто виноват?" — ответит следствие, мне очень важно чтобы была установлена причина взрыва. И "что делать?" мы тоже понимаем. Сегодня на совещание приехали застройщики, привезли проектировщика, который проектировал дом, они готовы напрямую заключить с городской администрацией договор чтобы провести работы по обследованию верхних этажей", — уточнил Александр Дрозденко.Он также уточнил, что в оперативном порядке региональные власти решили заключить договор на закрытие верхнего этажа специальным коробом, для того чтобы жильцы десятого этажа и ниже не испытывали дискомфорт.
https://ria.ru/20201129/vzryv-1586881751.html
всеволожский район
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александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, всеволожск
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости.
Губернатор Ленобласти поблагодарил жителей, сотрудников администрации и спасателей за оперативную реакцию во время взрыва в одной из квартир в многоэтажном доме во Всеволожском районе Ленинградской области
, об этом губернатор региона Александр Дрозденко
заявил на брифинге после оперативного совещания.
Ранее сообщалось, что во Всеволожске
на улице Добровольского на 12 этаже в однокомнатной квартире произошел взрыв и пожар. Пострадали несколько квартир.
Глава региона заявил, что региональные власти выделят средства на восстановление квартир.
Дрозденко выразил благодарность местной администрации и спасателям за оперативную реакцию на события, а также отметил собранность местных жителей, которые очень спокойно и четко выполняли то, что просили спасатели. Также он отдельно отметил радушие соседей, которые не остались в стороне от потерпевших и предлагали им не только горячий чай и еду, но и размещали их у себя на ночь.
"Мы понимаем, что ситуация абсолютно решаемая. Сегодня на совещании мы обсудили, кто виноват и что делать. На вопросы "кто виноват?" — ответит следствие, мне очень важно чтобы была установлена причина взрыва. И "что делать?" мы тоже понимаем. Сегодня на совещание приехали застройщики, привезли проектировщика, который проектировал дом, они готовы напрямую заключить с городской администрацией договор чтобы провести работы по обследованию верхних этажей", — уточнил Александр Дрозденко.
Он также уточнил, что в оперативном порядке региональные власти решили заключить договор на закрытие верхнего этажа специальным коробом, для того чтобы жильцы десятого этажа и ниже не испытывали дискомфорт.
"Очень важно сегодня определить сроки. Пока я поставил задачу, чтобы все успеть сделать до нового года, но пока это оптимистичный срок. Все будет ясно после того как будет проведено обследование. Мы также рассчитываем, что оно будет проделано очень быстро и в течение нескольких ближайших дней мы будем понимать, какие работы необходимо будет провести", — добавил он.