https://ria.ru/20201130/deti-1586991811.html

Матвиенко назвала заботу о детях объединяющей национальной идеей

Матвиенко назвала заботу о детях объединяющей национальной идеей

Забота о детях в России становится настоящей объединяющей национальной идеей, при решении вопросов семейной политики власти следует опираться на мнение граждан, РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:13

2020-11-30T16:13

2020-11-30T16:13

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Забота о детях в России становится настоящей объединяющей национальной идеей, при решении вопросов семейной политики власти следует опираться на мнение граждан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Внимание семье, забота о детях сегодня становятся настоящей объединяющей национальной идеей, которая поддерживается гражданами, независимо от профессии, возраста, пола или религиозных убеждений", - сказала спикер, выступая в понедельник на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.По ее словам, это означает, что властям всех уровней необходимо опираться на мнение граждан, слушать их и слышать, принимать те решения, которых ждут в российских семьях.Матвиенко также считает, что российское законодательство в сфере сопровождения и защиты семей нуждается в системном совершенствовании, без внесения точечных, узконаправленных изменений.По словам законодателя, "вместо комплексных решений предлагались узконаправленные, точечные изменения, которые нередко создавали новые правила, нормы и ограничения, а значит, усложняли жизнь семьям".По мнению Матвиенко, такое "латание дыр" следует прекратить. "Наш главный ориентир - конституция, которая была поддержана на общероссийском голосовании большинством граждан. На основе ее статей, касающихся защиты семей, нужно системно совершенствовать законодательную базу", - подчеркнула спикер.

https://ria.ru/20201130/mintrud-1586962184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, общество