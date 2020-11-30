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Матвиенко назвала заботу о детях объединяющей национальной идеей
Матвиенко назвала заботу о детях объединяющей национальной идеей
Забота о детях в России становится настоящей объединяющей национальной идеей, при решении вопросов семейной политики власти следует опираться на мнение граждан, РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:13
2020-11-30T16:13
2020-11-30T16:13
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Забота о детях в России становится настоящей объединяющей национальной идеей, при решении вопросов семейной политики власти следует опираться на мнение граждан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Внимание семье, забота о детях сегодня становятся настоящей объединяющей национальной идеей, которая поддерживается гражданами, независимо от профессии, возраста, пола или религиозных убеждений", - сказала спикер, выступая в понедельник на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.По ее словам, это означает, что властям всех уровней необходимо опираться на мнение граждан, слушать их и слышать, принимать те решения, которых ждут в российских семьях.Матвиенко также считает, что российское законодательство в сфере сопровождения и защиты семей нуждается в системном совершенствовании, без внесения точечных, узконаправленных изменений.По словам законодателя, "вместо комплексных решений предлагались узконаправленные, точечные изменения, которые нередко создавали новые правила, нормы и ограничения, а значит, усложняли жизнь семьям".По мнению Матвиенко, такое "латание дыр" следует прекратить. "Наш главный ориентир - конституция, которая была поддержана на общероссийском голосовании большинством граждан. На основе ее статей, касающихся защиты семей, нужно системно совершенствовать законодательную базу", - подчеркнула спикер.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
Забота о детях в России становится настоящей объединяющей национальной идеей, при решении вопросов семейной политики власти следует опираться на мнение граждан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.
"Внимание семье, забота о детях сегодня становятся настоящей объединяющей национальной идеей, которая поддерживается гражданами, независимо от профессии, возраста, пола или религиозных убеждений", - сказала спикер, выступая в понедельник на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
По ее словам, это означает, что властям всех уровней необходимо опираться на мнение граждан, слушать их и слышать, принимать те решения, которых ждут в российских семьях.
Матвиенко также считает, что российское законодательство в сфере сопровождения и защиты семей нуждается в системном совершенствовании, без внесения точечных, узконаправленных изменений.
"Думаю, настало время сформировать прочную законодательную платформу для современного и эффективного сопровождения семьи. За последние годы мы видим целый ряд попыток реформирования семейного законодательства, но далеко не всегда они получали поддержку общества", - сказала парламентарий.
По словам законодателя, "вместо комплексных решений предлагались узконаправленные, точечные изменения, которые нередко создавали новые правила, нормы и ограничения, а значит, усложняли жизнь семьям".
По мнению Матвиенко, такое "латание дыр" следует прекратить. "Наш главный ориентир - конституция, которая была поддержана на общероссийском голосовании большинством граждан. На основе ее статей, касающихся защиты семей, нужно системно совершенствовать законодательную базу", - подчеркнула спикер.