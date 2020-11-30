https://ria.ru/20201130/deti-1586972433.html

В России 27,6 миллиона детей получили господдержку

В России 27,6 миллиона детей получили господдержку

Более 27 миллионов детей в России получили государственную поддержку в этом году, на эти цели дополнительно было выделено более 581 миллиарда рублей, заявила... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:49

2020-11-30T14:49

2020-11-30T14:49

россия

татьяна голикова

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578464932_0:0:2943:1655_1400x0_80_0_0_44c714cbaeab2b6abd7a41f64035a7f8.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 27 миллионов детей в России получили государственную поддержку в этом году, на эти цели дополнительно было выделено более 581 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В непростом 2020 году за счет средств федерального бюджета по поручению президента был реализован ряд мер, и вы знаете, что поддерживались различные категории наших семей и дополнительно на эти цели было направлено более 581 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. 27,6 миллиона наших детей посредством этих выплат получили государственную поддержку", - сказала Голикова на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/pensiya-1585529845.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна голикова, дети, общество