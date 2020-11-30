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В России 27,6 миллиона детей получили господдержку
В России 27,6 миллиона детей получили господдержку
Более 27 миллионов детей в России получили государственную поддержку в этом году, на эти цели дополнительно было выделено более 581 миллиарда рублей, заявила... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:49
2020-11-30T14:49
россия
татьяна голикова
дети
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 27 миллионов детей в России получили государственную поддержку в этом году, на эти цели дополнительно было выделено более 581 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В непростом 2020 году за счет средств федерального бюджета по поручению президента был реализован ряд мер, и вы знаете, что поддерживались различные категории наших семей и дополнительно на эти цели было направлено более 581 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. 27,6 миллиона наших детей посредством этих выплат получили государственную поддержку", - сказала Голикова на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
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россия, татьяна голикова, дети, общество

В России 27,6 миллиона детей получили господдержку

14:49 30.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРодители с детьми на улице в Москве
Родители с детьми на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 27 миллионов детей в России получили государственную поддержку в этом году, на эти цели дополнительно было выделено более 581 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В непростом 2020 году за счет средств федерального бюджета по поручению президента был реализован ряд мер, и вы знаете, что поддерживались различные категории наших семей и дополнительно на эти цели было направлено более 581 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. 27,6 миллиона наших детей посредством этих выплат получили государственную поддержку", - сказала Голикова на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
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