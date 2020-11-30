https://ria.ru/20201130/dekabr-1586945477.html

Гидрометцентр озвучил прогноз на декабрь

Гидрометцентр озвучил прогноз на декабрь

Декабрь с температурами выше нормы ожидается на большей части азиатской территории России и на севере европейской России, холодный декабрь ждет юг Приволжского... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:12

2020-11-30T13:12

2020-11-30T18:08

гидрометцентр

красноярский край

челябинск

амурская область

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Декабрь с температурами выше нормы ожидается на большей части азиатской территории России и на севере европейской России, холодный декабрь ждет юг Приволжского и Уральского федеральных округов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Среднемесячная температура в декабре на азиатской территории ожидается в большинстве регионов выше нормы. Особенно высокая аномалия на севере Красноярского края и в Якутии. На европейской территории: севернее Центрального федерального округа температура тоже выше нормы. На южной половине европейской России в Приволжском федеральном округе и в центре Урала температура около нормы. Ниже нормы будет на юге Приволжского федерального и Уральского федеральных округов. Здесь температурный фон ниже нормы, то есть прогнозируется холодный декабрь", - сказал Вильфанд.Синоптик уточнил, что на севере европейской и азиатской части страны осадки ожидаются выше нормы.Он уточнил, что дефицит осадков ждет юг Урала до Оренбурга (Курган, Челябинск), а также Якутию, Забайкалье и Амурскую область.Как пояснил Вильфанд, месячный прогноз располагает оценками "выше", "ниже" и "около нормы". Точное значение отклонения и абсолютные значения можно будет увидеть в более краткосрочных прогнозах.

https://ria.ru/20201130/norilsk-1586938636.html

красноярский край

челябинск

амурская область

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гидрометцентр, красноярский край, челябинск, амурская область, общество