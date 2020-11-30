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Гидрометцентр озвучил прогноз на декабрь
Гидрометцентр озвучил прогноз на декабрь
Декабрь с температурами выше нормы ожидается на большей части азиатской территории России и на севере европейской России, холодный декабрь ждет юг Приволжского... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:12
2020-11-30T18:08
гидрометцентр
красноярский край
челябинск
амурская область
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Декабрь с температурами выше нормы ожидается на большей части азиатской территории России и на севере европейской России, холодный декабрь ждет юг Приволжского и Уральского федеральных округов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Среднемесячная температура в декабре на азиатской территории ожидается в большинстве регионов выше нормы. Особенно высокая аномалия на севере Красноярского края и в Якутии. На европейской территории: севернее Центрального федерального округа температура тоже выше нормы. На южной половине европейской России в Приволжском федеральном округе и в центре Урала температура около нормы. Ниже нормы будет на юге Приволжского федерального и Уральского федеральных округов. Здесь температурный фон ниже нормы, то есть прогнозируется холодный декабрь", - сказал Вильфанд.Синоптик уточнил, что на севере европейской и азиатской части страны осадки ожидаются выше нормы.Он уточнил, что дефицит осадков ждет юг Урала до Оренбурга (Курган, Челябинск), а также Якутию, Забайкалье и Амурскую область.Как пояснил Вильфанд, месячный прогноз располагает оценками "выше", "ниже" и "около нормы". Точное значение отклонения и абсолютные значения можно будет увидеть в более краткосрочных прогнозах.
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гидрометцентр, красноярский край, челябинск, амурская область, общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на декабрь

13:12 30.11.2020 (обновлено: 18:08 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевНабережная и железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске
Набережная и железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Декабрь с температурами выше нормы ожидается на большей части азиатской территории России и на севере европейской России, холодный декабрь ждет юг Приволжского и Уральского федеральных округов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Среднемесячная температура в декабре на азиатской территории ожидается в большинстве регионов выше нормы. Особенно высокая аномалия на севере Красноярского края и в Якутии. На европейской территории: севернее Центрального федерального округа температура тоже выше нормы. На южной половине европейской России в Приволжском федеральном округе и в центре Урала температура около нормы. Ниже нормы будет на юге Приволжского федерального и Уральского федеральных округов. Здесь температурный фон ниже нормы, то есть прогнозируется холодный декабрь", - сказал Вильфанд.
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега в Норильске - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 13:12
В Норильске выпало почти две месячные нормы осадков
Синоптик уточнил, что на севере европейской и азиатской части страны осадки ожидаются выше нормы.
"Избыток осадков также будет на Чукотке и на Камчатке. Кроме того, в Приморском крае и на Сахалине. Дефицит осадков прогнозируется на юго-востоке европейской территории страны (Черноземье, Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье, Ульяновская область, Татарстан, Самарская область, Нижняя Волга, а также юг Волгоградской и Астраханской областей, Башкирия)", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что дефицит осадков ждет юг Урала до Оренбурга (Курган, Челябинск), а также Якутию, Забайкалье и Амурскую область.
Как пояснил Вильфанд, месячный прогноз располагает оценками "выше", "ниже" и "около нормы". Точное значение отклонения и абсолютные значения можно будет увидеть в более краткосрочных прогнозах.
 
ГидрометцентрКрасноярский крайЧелябинскАмурская областьОбщество
 
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