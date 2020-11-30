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Российская делегация в ОЗХО обвинила Германию в санкционном давлении
Российская делегация в ОЗХО обвинила Германию в санкционном давлении
ФРГ и ее союзники используют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для политического и санкционного давления на РФ, говорится в заявлении... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:02
2020-11-30T17:02
госпитализация алексея навального
мария захарова
алексей навальный
дмитрий песков
германия
грузия
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ФРГ и ее союзники используют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для политического и санкционного давления на РФ, говорится в заявлении российской делегации в связи с открытием 25-ой сессии Конференции государств-членов ОЗХО.Ранее 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подписали заявление, в котором поддержали версию, согласно которой Алексей Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Данное заявление было распространено в связи с началом 25-й конференции государств-участников. Среди стран, подписавших заявление, государства-члены ЕС, а также США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и другие.Отмечается, что вместо попыток разобраться в произошедшем ФРГ и ее союзники затеяли "мегафонную" дипломатию, развязали широкую дезинформационную кампанию против России, стали требовать проведения некоего "независимого международного расследования" под эгидой ОЗХО.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201021/rusofobiya-1580680134.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
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госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, германия, грузия, берлин (город), в мире

Российская делегация в ОЗХО обвинила Германию в санкционном давлении

17:02 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ФРГ и ее союзники используют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для политического и санкционного давления на РФ, говорится в заявлении российской делегации в связи с открытием 25-ой сессии Конференции государств-членов ОЗХО.
Ранее 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подписали заявление, в котором поддержали версию, согласно которой Алексей Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Данное заявление было распространено в связи с началом 25-й конференции государств-участников. Среди стран, подписавших заявление, государства-члены ЕС, а также США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и другие.
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"Считаем разнузданную кампанию по поводу так называемого отравления российского блогера и предпринимаемые в этой связи Германией и ее евроатлантическими союзниками шаги на площадке ОЗХО как желание использовать эту международную организацию для оказания политического и санкционного давления на РФ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что вместо попыток разобраться в произошедшем ФРГ и ее союзники затеяли "мегафонную" дипломатию, развязали широкую дезинформационную кампанию против России, стали требовать проведения некоего "независимого международного расследования" под эгидой ОЗХО.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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