https://ria.ru/20201130/covid-1586844482.html

Дипломатический протокол времен ковида

Дипломатический протокол времен ковида

Сравнение нынешней моровой заразы с "черной смертью" середины XIV века было бы чрезмерным. Тогда, по минимальным оценкам, чума выкосила четверть населения... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:00

2020-11-30T08:00

2020-11-30T08:07

g7

дональд трамп

си цзиньпин

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Сравнение нынешней моровой заразы с "черной смертью" середины XIV века было бы чрезмерным. Тогда, по минимальным оценкам, чума выкосила четверть населения Европы, многие селения и даже города просто перестали существовать, сейчас этого, слава Богу, нет. Опять же уровень гигиены и санитарии, а равно медицинской науки сейчас немного другой.Однако в одном отношении разница между нынешними жителями Москвы, Парижа и Нью-Йорка и тогдашними жителями Флоренции и Страсбурга невелика. Что те, что эти в равной степени не понимают, когда все это кончится. Как говорил Сократ, "я знаю, что ничего не знаю".Конечно, есть и штатные оптимисты. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что жизнь в королевстве к Пасхе 2021 года вернется в нормальное русло. Хорошо бы так, а еще лучше к Масленице, но, вообще-то, все это напоминает старинную песенку про Мальбрука: "Он вернется к Пасхе или на Троицу, Троица проходит, Мальбрука все нет".В этом отношении в речи Кремля "нет понимания, как долго продлится эпидемия. Есть понимание, что сейчас прикладываются максимально энергичные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации, которая может замедлить, а в перспективе и предотвратить дальнейшее распространение инфекции", то есть будем делать что должно, а там как Бог даст представляется более реалистическим.Конечно, на все воля Божья, в том числе и на сроки эпидемии, но посмотрим на то, как моровое поветрие влияет на вроде бы не имеющий к нему прямого отношения дипломатический протокол.Съезд G7 последний раз прошел в августе 2019 года в Биаррице, и с тех пор про мероприятие начали забывать. Трамп сперва хотел провести его летом, считая, что видеоконференции державцев, прошедшей 10-12 июня, недостаточно, потом перенес планы на осень, потом на декабрь, после выборов, но теперь неясно, что с Трампом, а со съездом и подавно.При этом подтвердилась правота пословицы "На мак седьмой год неурожай, а голода нет". То есть, конечно, проблем и даже прямых бедствий выше крыши, но с наличием или отсутствием встречи державцев полумира это никак не связано. И прежде (причем уже довольно давно) было понятно, что мероприятие пустое, но сейчас это доказано экспериментальным образом.Встреча G20 тоже прошла в онлайн-режиме, и тоже нельзя сказать, чтобы она кого-то сильно впечатлила. Очевидно, что личное общение державцев, производящее, так сказать, синергию, все-таки бывает необходимо. "Балы, любовные интриги, козни и препирательства Венского конгресса", то есть вещи факультативные, "на полях", как теперь говорят, тоже оказываются для чего-то нужны. Наверное, такова природа дипломатии.Разумеется, во всем надо знать меру. Преувеличенное значение личных контактов, начавшееся еще во времена Хрущева — Брежнева, но сделавшееся совсем чрезмерным при Горбачеве — Ельцине, когда считалось, что надо распоясавшись, без галстуков вместе посидеть и все сладится, — это ведь тоже чересчур, тем более когда партнер мягко стелет, да жестко спать. А ведь партнеры по преимуществу именно таковы.Теперь благодаря COVID-19 и прекращению всяких удовольствий и сношений международная политика поневоле вернулась к прежним временам. Конечно, на другой материально-технической базе. Тогда были гусиные перья, сургуч, которым запечатывали послания "Державный брат мой!", курьеры, загонявшие лошадей, — сегодня всякая электроника и криптография, но суть осталась прежней. Как пелось в солдатской песне XVIII века,"Пишет, пишет король прусскийГосударыне французскойМекленбургское письмо". В XXI веке то же самое, только с помощью Zoom.И даже нет уверенности, что грандов мировой политики это особенно огорчает. Путин, Си Цзиньпин, Макрон, Меркель не первый год держат бразды, знают своих партнеров как облупленных и вполне могут ограничить средства общения мекленбургскими письмами. Беспрестанно летать по свету ради личных встреч с давними партнерами необязательно.Есть только одно но.Гранды со стажем в совместных балах и увеселениях действительно не сильно нуждаются. Хоть при ковиде, хоть без ковида. Но все не вечно, на смену им идут другие. И новым лидерам, занявшим их место, личное общение будет необходимо — хотя бы для того, чтобы познакомиться и притереться друг к другу. По Zoom это будет затруднительно.И здесь интересно, что настанет раньше. Восстановление бытовой нормальности с прекращением заразы или смена политических поколений. Уравнение с двумя неизвестными, а ведь решение немаловажно.

https://ria.ru/20201123/sammit-1585796649.html

https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584439371.html

https://ria.ru/20201122/sammit-1585812742.html

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Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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